 Лукашенко і Путін домовилися про тіснішу інтеграцію двох країн

Як передає Цензор.НЕТ, про це вони заявили на форумі регіонів двох країн у Санкт-Петербурзі, повідомляє пресслужба Лукашенка.

Президент Білорусі зазначив, що в грудні 2019-го країни відзначать 20-річчя підписання договору про створення Союзної держави.

"За минулий час для забезпечення рівності прав громадян наших країн зроблено чимало. Сьогодні урядові групи активно працюють над поглибленням інтеграції та пріоритетами спільного розвитку. У нас з Володимиром Володимировичем є принципові домовленості в цьому плані", - сказав він.

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Путін сказав, що урядова комісія підготувала доповідь щодо подальшого розвитку Союзної держави. Передовсім йдеться про сферу безпеки, військової справи, оборонний комплекс і економіку.

Своєю чергою Лукашенко запропонував Путіну підготувати програму стратегії інтеграції до початку грудня. Він додав, що громадяни двох країн чекають від президентів конкретного рішення.

Президенти обговорили й узгодили 80% питань щодо подальшої інтеграції, повідомляє БЕЛТА з посиланням на міністра економіки Білорусі Дмитра Крутого.