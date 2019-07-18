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Все про:Білорусь (799) інтеграція (19) Лукашенко (367) Путін (10166)

 Лукашенко і Путін домовилися про тіснішу інтеграцію двох країн

18 липня президент РФ Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішили і далі працювати над розвитком союзної держави між країнами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вони заявили на форумі регіонів двох країн у Санкт-Петербурзі, повідомляє пресслужба Лукашенка.

Президент Білорусі зазначив, що в грудні 2019-го країни відзначать 20-річчя підписання договору про створення Союзної держави.

"За минулий час для забезпечення рівності прав громадян наших країн зроблено чимало. Сьогодні урядові групи активно працюють над поглибленням інтеграції та пріоритетами спільного розвитку. У нас з Володимиром Володимировичем є принципові домовленості в цьому плані", - сказав він.

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Путін сказав, що урядова комісія підготувала доповідь щодо подальшого розвитку Союзної держави. Передовсім йдеться про сферу безпеки, військової справи, оборонний комплекс і економіку.

Своєю чергою Лукашенко запропонував Путіну підготувати програму стратегії інтеграції до початку грудня. Він додав, що громадяни двох країн чекають від президентів конкретного рішення.

Президенти обговорили й узгодили 80% питань щодо подальшої інтеграції, повідомляє БЕЛТА з посиланням на міністра економіки Білорусі Дмитра Крутого.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138352
 
 
 Топ коментарі
 
Еще тесней, это только оккупация.
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думаю, шо именно возможностью потерять колю, луку и взял хуйло за яйца.
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То нахер той бульбаш потрібен в Україні? ********** підстилка все робить ***** надогоду! Нехай бикує в своєму придатку масквабада поки не здох! Ніяких поїздок в Україну тому покидьку!
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Ха-ха-ха бульбашів здали як кріпаків😂
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Ну, тебе хорошо или плохо что пацаны каждый день гибнут на фронте?
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Ну москалі же святкують загибель свого народу в 1941-1945, на нас так само напали.
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Значить треба лягти під рашку, як це зробили білоруси?
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Ха-ха твій попередній комент видалили😂
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Українці теж не знали, доки фуйло не поперлось в Крим, білоруси тепер будуть здихати по Сіріям з Венесуелами.
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Скоро у бацьки окончательно отпадет половой орган дедушки и появится половой орган бабушки. И вот тогда они с ****** ....
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Еще теснее? Ето типа уже под одной фамилией будут?
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Проехал сегодня Буча авто и Немешаево... автомобиль ЗАЗ Форза везде отказ в обслуживании, у них всех программа или комп не понимает.
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Договорились ни о чем. Общий рынок иак не построен .
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З колоніями не будують спільних ринків.
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думаю, шо именно возможностью потерять колю, луку и взял ***** за яйца.
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Свечи за упокой Беларуси. Лукашенко и Путин договорились о более тесной интеграции двух стран - Цензор.НЕТ 663
А ведь как Бацька начинал: только что на велосипеде на работу не ездил и хе*ом по роялю не стучал... Лукашенко и Путин договорились о более тесной интеграции двух стран - Цензор.НЕТ 4230
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укрепрайон - "линия луки" отделит рашку от гниющего запада. на пазлы, рашкой теперь запланировано пустить сябров.
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Зебилы, вам все понятно, что происходит или требуются еще пояснения?
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Они регулярно договариваются. Бацька лавирует. Но с поляками он договариваться явно не хочет.
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Лавирррует-лавиррруе хитрая гайка...
😁
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А що ще двом дідуганам робити? Ніхто ж не проти.
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Теснее енто как-бацька булки ррраздвинул?
🤔
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Я із задоволенням прочитав, що буде більш тісна інтеграція росії і Бєларусі🧐 Це відео можна розмістити на порно сайті Німеччини.🐸
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономЛукашенко і Путін домовилися про тіснішу інтеграцію двох країн
 
 
 
 
 
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