EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Економіка
  1782  38
Все про:Газпром (431) перемовини (1359) Росія (18979) Шефчович Марош (60) транзит газу (64) Вітренко Юрій (49)

 Україна готова, не чекаючи осені, почати переговори про транзит газу за європейськими принципами, - Вітренко відповів Лаврову

Комерційний директор НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко підтримав ініціативу російського міністра Лаврова про початок переговорів щодо транзиту газу, не чекаючи осені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Вітренко зазначив: "Глава МЗС РФ Лавров заявив на пресконференції за підсумками переговорів з главою МЗС Німеччини, що "Росія готова домовлятися про збереження поставок українським маршрутом, відкрита до досягнення домовленостей з цього питання на економічно обґрунтованих і практично реалізованих умовах".

У зв’язку з цим зазначу, що й Україна готова.

Ми готові і не чекати вересня (російська сторона казала, що чекає вересня).

Пан Шевчович, віце-президент Єврокомісії, на минулій тристоронній зустрічі запропонував варіант, який відповідає розумінню Європи про економічно обґрунтовані умови транзиту, які можуть бути реалізовані на практиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Україна хотіла б вирішити питання газового транзиту з РФ вже у вересні

Ми з цим варіантом згодні.

Якщо російська сторона теж згодна, то можемо хоч прямо зараз почати працювати над договорами щодо реалізації цього варіанта на практиці.

Це має бути операторська угода (про поєднання газотранспортних систем, interconnection agreement) щодо потужностей об`ємом 90 мільярдів кубометрів щороку, та угода про бронювання потужностей (або своп) на 60 мільярдів кубометрів щороку в середньому впродовж 10 років. Всі умови цих договорів будуть стандартними в Європі, тобто щодо їхньої економічної обґрунтованості не має бути сумнівів.

Якщо російська сторона не згодна з варіантом Шевчовича, то було б цікаво почути чому, і також почути зустрічну пропозицію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підготовка України до припинення транзиту російського газу з 2020 року під загрозою через падіння видобутку "Укргазвидобування", - "Нафтогаз"

В цьому разі теж не потрібно чекати вересня. Краще це зробити щонайшвидше, щоб був час опрацювати до наступної тристоронньої зустрічі.

Затягування часу не є в інтересах жодної з сторін.

Європі мабуть вже набридли постійні проблеми з поставками російського газу.

Україні теж потрібна ясність щодо майбутнього транзиту, зокрема щоб припинити політичні спекуляції на цій темі.

Ну і Росія може хотіти уникнути звинувачень у Європі щодо чергової газової кризи".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138349
 
 
 Топ коментарі
 
Никаких прямых переговоров с агрессором и даже звонков. Все решать при участии европейских партнеров и только на камеру в прямом эфире.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Никаких прямых переговоров с агрессором и даже звонков. Все решать при участии европейских партнеров и только на камеру в прямом эфире.
 показати весь коментар
 
 
15.10.2014 Вітренко Юрій - Позов проти Газпрому в Стокгольмському арбітражі щодо умов транзиту газу територією України
https://biz.liga.net/all/tek/article/isk-2-naftogaz-osporit-v-sude-usloviya-tranzita-rossiyskogo-gaza
 показати весь коментар
 
28.06.19 22:52 Киев имеет время до конца года полностью внедрить европейские правила и не разрушить юридическую позицию в арбитраже, - Витренко ответил "Газпрому

Начали уже внедрять? Месяц почти прошёл
 показати весь коментар
 
 
вже 5 років внідряйут, а Ви не помітили? Украина готова, не дожидаясь осени, начать переговоры о транзите газа по европейским принципам, - Витренко ответил Лаврову - Цензор.НЕТ 9888
 показати весь коментар
 
 
Бывалее проснусь утром и думаю: «Что ж так хорошо-то?!» И так уже 5 лет
 показати весь коментар
 
а рука так і тягнеться до шаленої бджілки
 показати весь коментар
 
Начали уже внедрять? Месяц почти прошёл.-озабоченно требует германский флажок.Украинцы
тоже озабочены: Возможные санкции США не заставят Германию отказаться от участия в "Северном потоке-2", - Зайберт.
 показати весь коментар
 
Экономика Украины пойдет вверх как только Нафтогаз и Приватбанк вернут законному владельцу. Мир увидит что Украина уважает право собственности и потянутся инвесторы.
 показати весь коментар
 
 
законные владельци наворовли, и в бегах. каждый украинец из своего кармана оплатил за этих "владельцев"
 показати весь коментар
 
 
А кто ЗАКОННЫЙ владелец Нафтогаза? Беня уже претендует и на Нафтогаз? Зебил?
 показати весь коментар
 
Pust etot vladelec otdast dengi kotoryje zaplatyla gosudarstvo stob spasti etot bank i pust zaberajet.Skolko tam 5-7 milairdov evro pust verniot gosudarstvu
 показати весь коментар
 
"Слова, які нічого не змінять"
Я не хочу стріляти на вулицях міста, яке я зберіг мирним протягом п'яти років.
Огинати тіла мирних жителів, що потрапили під міномет, щоб вибрати позицію для зручного пострілу з гранатомета, в борт контролюючого перехрестя БТРа.
Відчувати непередаваний запах горілого палива, масла і плоті - від танка, що горить в проламаній вітрині шикарного бутика.
Ловити в приціл з підвального вікна силует в чужій формі. Щоб зробити ще один постріл, не більше. Тому, що тебе загнали в підвал як щура, і зараз накриють «Джмелем».
Для багатьох - це сценарій з фільму. Тому, що він страшно далекий від картини навколо - людського мурашника, нервових пробок і прийдешніх вихідних з природою і пивом.
Але для мене - один з дуже можливих варіантів найближчої реальності.
Цей веселий хлопець, який намагається виглядати дорослим - дуже схожий на тих, хто привів його в цей капкан. Просто він один з них, а їх - дуже багато.
Але вони нероздільні - тому що працюють ілюзією один для одного.
«Серйозні люди» переконали його, що «він може». Може, ось так, без уявлення про правила гри, без найменшого розуміння про реальний устрій світу - зробити крок на п'єдестал. І стати "дуче". Точніше - царем. Тому, що казка повинна бути простою. А «дуче» - це складно, і не всім зрозуміло. А «цар» - зрозуміло.
Він повірив і грає. Йому підіграють. І ті, у юрбі, що схожв на нього, але так і залишилися ніким. І ті, хто стоїть за спиною, і вважають себе кукловодами. Не помічаючи, що і до них тягнуться міцні мотузки головних розпорядників шоу.
"Царя" возять в казковій кареті. Він приймає казкові «царські» рішення. Він наказує сонцю вставати, а траві рости. Він розсипає дари, страчує і милує.
Без жодного результату і наслідків. Тому, що поки це все - гра. І влаштовує його «глядачів» якраз «казковістю» того, що відбувається. Поки це дозволяє скарбниця що дісталася у спадок, і стрімко порожніє.
Але наближається час, коли іграшкова влада стане повною. Питання тільки в необхідній кількості «бояр», яких оберуть його глядачи.
А потім прийде час діяти. Але, на жаль, це буде зовсім не його час. І діяти будуть зовсім інши сили.
Сценаріїв, що буде далі - можна написати десятки.
Але я опишу один. Найпростіший. Той, що мені підказує досвід військового, і змушує обрати та сама «бритва Оккама», яка радить не шукати складних рішень для простого.
Вважайте його сценарієм фильму катастрофи - бо так зручніше.
Мине небагато часу, «повна влада» остаточно сформується, і хлопчика підведуть до дорослих рішень, які гарантовано піднімуть на диби навколишню дійсність.
Найпростіше буде піти за схемою «карати й милувати» в частині «карати». І махнути пером широко, красиво і зачіпаючи максимальну кількість непричетних, і навіть "навпаки".
І плюс зіграти "царя-миротворця", і поступитися тим, що захищалося п'ять років.
Йому скажуть, що це божественно.
І він, як завжди, нічого не розуміючи - спровокує хвилю природного обурення. І незгоднв вийдуть на вулицю.
І потрібно буде пролити лише крапельку крові, щоб розлити річку.
А потім може статися страшне. Нашого хлопчика (не дай Бог) вразить злодійська (але дуже "своя") рука.
Підкине радіокеровану печеньку. Або прилетить отруєний кинджал. А поруч знайдуть стопку якихось візиток.
А в коаліції, від партії "Друг Ворога", наприклад, буде за квотою рулити головний боярин. Який небудь "кум ворога", якого тепер кличуть "спікєром". Або хтось подібний.
І підніме, булаву, що випала з охололих ручок. Відповідно закону, а ви як думали?
І стане царем. Реальним, і на все здатним. Для всього, що побажає його хазяїн.
Він не буде соромитися. І почне "жорстко придушувати". І перетворить червону річку на море.
Тому, що це будуть "легітимні дії".
І запровадить той самий "воєнний стан", щоб взяти в кулак всіх, а головне армію, яка зобов'язана буде виконувати накази безперечно, згідно особливого режиму. Але не для того, щоб вести. Для того, щоб втримати.
Тому, що далі він покличе того, хто вчора вважався ворогом. Зі схвалення, і по мандату світових лідерів. Пред'явивши як доказ частину свого "дикого народу", що намагається усунути законну владу. "Знову" - як вони будуть казати, натякаючи на Майдан.
Правильну картинку транслюватимуть по всіх каналах.
І "ті" - прийдуть.
І ось тоді, можливо, ранок застане нас в підвалі, куди приведе ситуація останнього бою.
Тому, що не погодяться з цим тисячі і тисячі. Але будуть в меншості і без підтримки.
І не треба мені говорити про те, що я "нагнітаю" або "перебільшую". Я описав найпростіший шлях знищення України. До якого все готово.
А історія, як вода, зазвичай обирає найпростіший шлях.
Тому це МОЖЕ бути. Запросто.
І я розповідаю це не ейфоричної більшості. І не хлопчикові, що грає в царя.
А вам. Які можуть опинитися в одному підвалі. Занадто пізно об'єднаними. Наостанок об'єднаними.
Тому, що зараз ви зло мружитесь один на одного, розбившись на дрібні купки. Тому, що у кожного з вас своя правда.
Тому, що два гетьмана на трьох.
Тому що розслабилися, і теж сподіваєтеся на "пронесе".
Тому, що це робили з нами сто років тому, і раніше.
Ви називаєте цього хлопчика, який грає в царя - "маріонеткою" і смієтеся. А самі не помічаєте, що вас давно ведуть за мотузки.
Просто залишилося кілька миттєвостей, для того, щоб відкинути чвари, ілюзії та амбіції. І оцінити реальність. І вчинити, згідно реальності.
Щоб не розтягнути останню можливість до протидії на десятки дрібних шматків.
Але, ми знову цього не зробимо, правда?
Тому я пишу слова, які нічого не змінять.
Бо вірю, дурень, що змінять.
Тому, що не хочу стріляти на вулицях міста, яке я зберіг мирним, протягом п'яти років.
І я пишу. Я кажу.
Оптиміст в мені помре останнім.
Не виключено, що в тому самому підвалі.
Але я спробую.
#читаємо_вголос Гліб Бабіч
 показати весь коментар
 
 
война войной, а бизнес партнерам из россии нужно помоч с транзитом газа. Бабло побеждает зло
 показати весь коментар
 
Украина живёт по принципам - миллионы от транзита газа маме Коболева в Майами и жене Витренко в Лихтенштейн, населению счета Роттердам+. Раздувай щеки про европейскость дальше.
 показати весь коментар
 
 
А Росія не готова до європейських принципів?
 показати весь коментар
 
пока есть спрос на их товар ,и альтернативы ему нет ,ватаны чхали на европейские принципы Україна готова, не чекаючи осені, почати переговори про транзит газу за європейськими принципами, - Вітренко відповів Лаврову - Цензор.НЕТ 6745
 показати весь коментар
 
 
а Витренко не спрашивал Лаврова когда они отдадут бабки за которые он получил премию ?
 показати весь коментар
 
 
Євроінтеграція по-новому.
Володимир Литвин як представник України в Брюсселі. Той самий, який проштовхнув через парламент Харківські угоди. Ті самі, які забезпечили окупацію Криму Росією.
(C)
@viatrovich
🤔
 показати весь коментар
 
Торговля на крови/"Не выстрелить бы себе в ногу": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. 25 мая 2019 г./Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ. 22-06-2019
 показати весь коментар
 
 
А мадам Витренко еще в ЛТП или уже кастеляншей в дурдоме.
 показати весь коментар
 
 
Практично, усі громадяни України покладають на діючого президента великі надії. Тільки він їх регулярно не справджує. Та й не може, чи не можуть, бо ніколи не вчились бути президентом для народу. Написати Слуга - одне діло, а інше діло бути ним.
 показати весь коментар
 
А в чем собственно европейские принципы отличаются от не евпопейских?
 показати весь коментар
 
Та які можуть бути європейські чесні принципи у нечесній країні? Балабол.
 показати весь коментар
 
 
умничает.. к 1-ому сентября состоится капитуляция и переговоры станут не нужны
 показати весь коментар
 
Головне щоб при цьому Ямал залишився по наш бік українсько-китайського кордону.
 показати весь коментар
 
слово украина и производные исчезнут из обихода
малороская губерния или около
 показати весь коментар
 
Засікаю час до зникнення цього цінного мненія з-за поребрика
 показати весь коментар
 
да спамь сколько хошь...
если это крайний аргумент
 показати весь коментар
 
Украина должна перекрыть ГТС .пока не отдадут похищеных моряков
 показати весь коментар
 
Прежде всего Украина должна все газовые месторождения открыть в доступ себе и кто придёт инвестором---а Дашава газом кормила Европу ещё при Николашке-2, а потом и правда сама должна завинтить вентиль на входе с РФ и срубать резьбу, и фигачить газ в ЕС по рыночной текущей цене. А Северный поток тоже пусть фигачит. Только пустячок есть---растояние от месторождения и количество по пути компрессорных станций---опача!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїна готова, не чекаючи осені, почати переговори про транзит газу за європейськими принципами, - Вітренко відповів Лаврову
 
 
 
 
 
 вгору