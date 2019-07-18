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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Медведчук (452) Путін (10166)

 Путін прийняв свого кума: "Урегулювання на Донбасі можливе тільки у разі прямого контакту української влади з представниками "ДНР" і "ЛНР""

Президент країни-агресора Володимир Путін прийняв у Санкт-Петербурзі свого кума, главу політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

Путін заявив, що Росія підтримає "будь-які політичні сили в Україні, якщо вони будуть рухатися до відновлення повноформатних двосторонніх відносин", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"Питання відновлення, повноцінного відновлення російсько-українських відносин також для нас є надзвичайно важливим, і ми будемо співпрацювати з будь-якою політичною силою, в тому числі і з вашою політичною силою, з відновлення повноформатних відносин між Росією і Україною", - сказав Путін.

Глава держави-агресора знову повторив тезу про те, що "повноцінне врегулювання ситуації на південному сході України можливе тільки у разі прямого контакту київської влади з представниками "ЛНР" і "ДНР".

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"Ми зі свого боку теж будемо робити все від нас залежне для того, щоб цей процес йшов необхідними темпами і з потрібною якістю", - пообіцяв Путін.

Медведчук, зі свого боку, розповів куму про те, як представив у Європарламенті проросійським депутатам свій "мирний план", який передбачає прямі переговори з ватажками терористів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138343
 
 
 Топ коментарі
 
С террористами переговоры не ведут.
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Когда уже Медведчука будут судить как изменника?
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не пойму твоего стеба баксик? а шо лугандянам запрещали когда то на русском общаться? или концлагеря для русскоговорящих возле горловки и енакиево были? да хоть на корейском, это твое лугандоновское личное дело! но когда идешь на держслужбу - будь добр сдай экзамен по мове! а что вам не нравиться пингвины? вы шо учась в средних школах в Украине (даже в русских!) никогда мову не учили что ли? или настолько тупые, что не могли разговорного украинского освоить. ? хотя бы суржика?.. даже ваш хряк енакиевский который вообще нигде не учился и купил все свои аттестаты и дипломы и тот мову освоил, а вы шо все вообще дебилы? вспоминаю колю азирова который в Киеве с 1984 года. работал и даже поздороваться на украинском не мог! а характеризовался как очень умный хозяйственник и умелый в ж .пу экономист.... дебил блин!
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Думаю после этого заявления Зе уже и поймёт, что ***** недоговороспособен. Чи не поймёт?
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представители террористической организации сидят в Кремле
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15% "За життя" имеют гарпнтированно и это уже заметный успех с учетом того что явление Зеленского народу похоронило и без того политические трупынацдвидений, Порошенко, Тимошенко и более мелкую шелупонь
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я б на вашому мисти слова "мелкий"и "шелупонь"не вживав би.
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ты не против если я эту гниду выкину отсюда???
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Ти, "крупная шелупень" хоч перечитуй свою дурню, від страху букви плутаєш.
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шо телемост у них между собой. шо переговорі. )(уйло б краще с медведевим порозмовлялв.
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Мне кажется самое благоприятное как для Украины так и для Донбасса это приднестровский вариант и заморозка конфликта. Военным путем Украине не победить а брать Донбасс на условиях )(уйла не выгодно.
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Черта с два. Украина тогда оказывается в серой зоне. Никаких инвестиций, стагнация экономики и постепенное разрушение страны.
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Немає ніяких республік,є окупована територія і окупована терористами.
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какими терористами? 8-ая армия рф это террористы?
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зеленский, не вздумай следовать инструкциям *****, общаться с лугандоновскими паханами напрямую это значит официально признать эти дебильные рашистские онкообразования. подобные примеры в истории уже были - именно так Молдова пролетела со своим рашистским анклавом под назвою приднестровье! был у них дебильный презик смирнов который купился на рашистскую игру рашки и фсб, а молдоване до сих пор не знают что им с этим делать!!! так не купись на это ты зеля , а то тоже в ростов придется ехать и там в квартал играть. потому как в последнее время в твоей внешней политике тенденция прослеживаеться - мир на коленях , любой ценой, и сосать у царька плешивого!!!! не надо зеля, поимей достоинство хоть и не этнического украинца, но украинского громадянына!!!
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Не послухає ві вас, бо у нього є керівник🤗
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Он уже беларусы урегулировались до того что Лука с ****** уже свадьбу сыграли.
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Отторгнуть от Украины раковую опухоль Лугандон. Отделиться стеной и рвом. И прекратить давать возможность путину и медведчуку все время шантажировать Украину. Они там пусть живут как хотят, и мы тут будем жить как хотим. А медведчук тогда вообще пасть закроет. Не о чем ему будет говорить.
Живем же ведь без ордло сколько времени. И дальше проживем. Еще и в миллион раз лучше, когда придшим коррупцию. И пацаны наши не будут гибнуть.
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Чукча аднака правильна гаварит...чукча аднака панятие имеит...
И никакого финансирования, дотаций, субсидий и прочего... получили, что хотели. Нет у Украины кацапских фублей пенсии и зарплаты вам платить. А то мост задумали строить...ишь ты...сфуяли???
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Не коверкай свой язык, идиот. У нас многонациональная страна с равными правами. Я не знаю, кто ты по национальности, нацик. Но уж точно по нашему законодательству не более значимый, чем чукча, еврей или модованин. Так что не ********.
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У нас мононаціональна країна, чукча. Українців 80%. ПНХ. Про багатонаціональну країну будеш росказувати в себе на чукотці.
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Там ща выжженная земля. Предприятия вывезли ещё в 15м гумконвоями. А теперь что? Пои их, корми, в баню води. Эти обезьяны ещё и в спину будут тыкать, мол победили хохлов.
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чукча , я об этом давно толкую - всеукраинский референдум с одним вопросом - а нужен ли Украине расп и ж е нный рашкой лугандон с отравленой рашистами ватой, после подсчета результата - стену наподобии палестинской или мексиканской и ров с крокодилами и пусть живут как хотят и целуют плешивого в причинное место! на йух они нам нужны? вы представляете украинцы-налогоплательщики сколько бабла придеться Украине ввалить в ту прорву? это мрак! а бабло это ваше земляки у вас его зеля итко оторвет!!!
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я над тим також довго думав... треба ініціювати збір підписів на петицію, про припинення (або краще повне відокремлення) всіх стосунків з лугандонами і даунбасами....тоді, напевно, руSSкій мір зрозуміє, що даунбас ніяк не впарити в Украіну...ні під яким "соусом" і дати людям на Донбасі самим вирішувати цю проблему: або боротися з руSSкім міром або тягнути з нього ресурси як Придністров`я, Абхазія, Крим, чечня...
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ты прав , я забыл написать что сразу после референдума дать время на переезд желающих в Украину и оказать им помощь....
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я знову ж, в 2950-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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как ******* вату так и будем ******* пока непоумнеют
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ну это понятно, но бабла простых украинцев все же жалко... нам что дороги не нужны или сельские медпункты или у нас все так классно? а гарант это бабло в лугандон спрямуе и шо?
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гарні умовини висунули... нагер терористів
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А хто такий мертвечук? Вже навіть з мінського шабашу його випхали. З тим же ефектом ху#ло міг би зустрітися з якимось київським бомжем.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПутін прийняв свого кума: "Урегулювання на Донбасі можливе тільки у разі прямого контакту української влади з представниками "ДНР" і "ЛНР""
 
 
 
 
 
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