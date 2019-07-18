EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  9352  183
Все про:Медведчук (452) Путін (10177)

 Путін прийняв свого кума Медведчука: "Урегулювання на Донбасі можливе тільки у разі прямого контакту української влади з представниками "ДНР" і "ЛНР""

Президент країни-агресора Володимир Путін прийняв у Санкт-Петербурзі свого кума, главу політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

Путін заявив, що Росія підтримає "будь-які політичні сили в Україні, якщо вони будуть рухатися до відновлення повноформатних двосторонніх відносин", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"Питання відновлення, повноцінного відновлення російсько-українських відносин також для нас є надзвичайно важливим, і ми будемо співпрацювати з будь-якою політичною силою, в тому числі і з вашою політичною силою, з відновлення повноформатних відносин між Росією і Україною", - сказав Путін.

Глава держави-агресора знову повторив тезу про те, що "повноцінне врегулювання ситуації на південному сході України можливе тільки у разі прямого контакту київської влади з представниками "ЛНР" і "ДНР".

Читайте також: Ми вважаємо, що нам він зовсім не потрібен, і намагаємося відсторонитися від нього, - Сергій Шефір про Медведчука

"Ми зі свого боку теж будемо робити все від нас залежне для того, щоб цей процес йшов необхідними темпами і з потрібною якістю", - пообіцяв Путін.

Медведчук, зі свого боку, розповів куму про те, як представив у Європарламенті проросійським депутатам свій "мирний план", який передбачає прямі переговори з ватажками терористів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138343
 
 
 Топ коментарі
 
С террористами переговоры не ведут.
 показати весь коментар
 
Когда уже Медведчука будут судить как изменника?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
коментар відмічено як спам  
 
Теперь прекращение войны в руках Зеленского. Посмотрим докажет ли он что он- Президент мира.
 показати весь коментар
 
кацапа, передай мамке своей что б часы вернула!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
да легко - капитуляция...) и мир рабства обеспечен
 показати весь коментар
 
 
Чому ніхто не дзвоне баканову "по поводу етого черта!" (с) ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
На развал Украины гауляйтеру Медведчуку выделили целое месторождение нефти.
Чтобы избежать обвинений в вмешательстве во внутренние дела Украины, Кремль придумал новый способ финансировать свою агентуру.
Все таки самый успешный украинский олигарх это Медведчук!
В отличии от остальных горемык разворовующих Украину, Медведчук наоборот вводит в страну капиталы с России отдавая за них Украину во фьючерсах.
Да-да! Медведчук реально заводит в Украину деньги, которые Кремль ему дает на то, чтобы украинская государственность как независимого национального государства стала историей!
Понятно, что напрямую финансировать развал страны нельзя. Поэтому была запущена такая себе милая схемка в которой якобы жена гауляйтера - Оксана Марченко, победила в конкурсе на право добывать нефть на Гаврикском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе.
По данным реестра юридических лиц России, 23 мая 2019 года доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой единолично владеет Оксана Марченко через TUMILLON INVESTMENTS LTD, в «НЗНП Трейд» принадлежит 61% компании.
Доля Натальи Лавренюк - любовницы депутата Верховной Рады и соратника Медведчука Тараса Козака - 25%!
Гаврикское месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе одно из трех крупнейших российских нефтегазовых месторождений, суммарные запасы нефти в котором оцениваются в 123,7 млн тонн газа - в 3 439 млн кубических метров.
Представляете теперь насколько важна для Кремля Украина? Если там готовы жертвовать немалым ресурсом лишь бы "вернуть" ее себе в Тюрьму народов!
И ладно секскот Кремля Медведчук.
И подумайте еще над тем, сколько реально стоит Украина, если Кремль вбрасывает в своих далеко не чистых на руку партнеров просто немыслимые деньги!
 показати весь коментар
 
 
Соромно запитати а лідера свєрхсвинарні писати з малої чи з великої напишу з великої всеж прєзідент якось не гарно буде Вова ***** прийняв кума Мудака.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
«А теперь контрольный, я сказал, контрольный» - политолог.
Всем фанам Порошенко, вопящим о зраде и дерьме после интервью Богдана о русском языке на Донбассе, настоятельно рекомендую прочитать закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», принятый давно (в 2015 году) при Порошенко и обновленный последний раз в октябре 2018 года.
Об этом только что написал в ФБ политолог Юрий Романенко.
Странно, что вы не нашли это дерьмо тогда))
Стаття 4. Держава гарантує відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики» право мовного самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей щодо мови, яку вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.
Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України «Про засади державної мовної політики», іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.
В тему:
- Богдан предложил сделать русский официальным языком на Донбассе
- Порошенко радостно объявил о реванше пророссийских сил
https://is.gd/bDDKHD
 показати весь коментар
 
 
Ти лох? Офіцікйна мова має юридичні права, а використання у побуті ніхто не забороняє. Вивчи ідіш, та використовуй.
 показати весь коментар
 
 
начал читать, но не дочитал?

вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.
Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України «Про засади державної мовної політики», іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.


а теперь открой вступивший в силу закон про украинизацию, и как говорится, найди 10 отличий
 показати весь коментар
 
не пойму твоего стеба баксик? а шо лугандянам запрещали когда то на русском общаться? или концлагеря для русскоговорящих возле горловки и енакиево были? да хоть на корейском, это твое лугандоновское личное дело! но когда идешь на держслужбу - будь добр сдай экзамен по мове! а что вам не нравиться пингвины? вы шо учась в средних школах в Украине (даже в русских!) никогда мову не учили что ли? или настолько тупые, что не могли разговорного украинского освоить. ? хотя бы суржика?.. даже ваш хряк енакиевский который вообще нигде не учился и купил все свои аттестаты и дипломы и тот мову освоил, а вы шо все вообще дебилы? вспоминаю колю азирова который в Киеве с 1984 года. работал и даже поздороваться на украинском не мог! а характеризовался как очень умный хозяйственник и умелый в ж .пу экономист.... дебил блин!
 показати весь коментар
 
 
«А теперь контрольный, я сказал, контрольный» - политолог.
Всем фанам Порошенко, вопящим о зраде и дерьме после интервью Богдана о русском языке на Донбассе, настоятельно рекомендую прочитать закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», принятый давно (в 2015 году) при Порошенко и обновленный последний раз в октябре 2018 года.
Об этом только что написал в ФБ политолог Юрий Романенко.
Странно, что вы не нашли это дерьмо тогдаПутін прийняв свого кума: "Урегулювання на Донбасі можливе тільки у разі прямого контакту української влади з представниками "ДНР" і "ЛНР"" - Цензор.НЕТ 6437))
Стаття 4. Держава гарантує відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики» право мовного самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей щодо мови, яку вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.
Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України «Про засади державної мовної політики», іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.
В тему:
- Богдан предложил сделать русский официальным языком на Донбассе
 показати весь коментар
 
Які ж ви тупі падлюки зазєлі ! Ви згодні здати Україну путєну , лиш би зєлєбєня був "гарантом" .
 показати весь коментар
 
 
Думаю после этого заявления Зе уже и поймёт, что ***** недоговороспособен. Чи не поймёт?
 показати весь коментар
 
 
Зельц - предатель, и предатель сознательный. Очнись.
 показати весь коментар
 
 
представители террористической организации сидят в Кремле
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
15% "За життя" имеют гарпнтированно и это уже заметный успех с учетом того что явление Зеленского народу похоронило и без того политические трупынацдвидений, Порошенко, Тимошенко и более мелкую шелупонь
 показати весь коментар
 
 
я б на вашому мисти слова "мелкий"и "шелупонь"не вживав би.
 показати весь коментар
 
 
ты не против если я эту гниду выкину отсюда???
 показати весь коментар
 
 
Ти, "крупная шелупень" хоч перечитуй свою дурню, від страху букви плутаєш.
 показати весь коментар
 
шо телемост у них между собой. шо переговорі. )(уйло б краще с медведевим порозмовлялв.
 показати весь коментар
 
 
Мне кажется самое благоприятное как для Украины так и для Донбасса это приднестровский вариант и заморозка конфликта. Военным путем Украине не победить а брать Донбасс на условиях )(уйла не выгодно.
 показати весь коментар
 
Черта с два. Украина тогда оказывается в серой зоне. Никаких инвестиций, стагнация экономики и постепенное разрушение страны.
 показати весь коментар
 
 
Немає ніяких республік,є окупована територія і окупована терористами.
 показати весь коментар
 
 
какими терористами? 8-ая армия рф это террористы?
 показати весь коментар
 
 
зеленский, не вздумай следовать инструкциям *****, общаться с лугандоновскими паханами напрямую это значит официально признать эти дебильные рашистские онкообразования. подобные примеры в истории уже были - именно так Молдова пролетела со своим рашистским анклавом под назвою приднестровье! был у них дебильный презик смирнов который купился на рашистскую игру рашки и фсб, а молдоване до сих пор не знают что им с этим делать!!! так не купись на это ты зеля , а то тоже в ростов придется ехать и там в квартал играть. потому как в последнее время в твоей внешней политике тенденция прослеживаеться - мир на коленях , любой ценой, и сосать у царька плешивого!!!! не надо зеля, поимей достоинство хоть и не этнического украинца, но украинского громадянына!!!
 показати весь коментар
 
 
Не послухає ві вас, бо у нього є керівник🤗
 показати весь коментар
 
 
а як не послухає - то поїде геть до ростову там де його папередник несамовитий вже чекає ! будуть там разом мемуари про власні президенства писати та темними вечорами під водяру під назвою "путинка" та кільку в томаті з ******** згадувати як гарно було в Україні і на яух це все було їм потрібно!!!!
 показати весь коментар
 
 
ты покрышки уже приготовил?или будешь с дивана руководить?
 показати весь коментар
 
Он уже беларусы урегулировались до того что Лука с ****** уже свадьбу сыграли.
 показати весь коментар
 
 
Отторгнуть от Украины раковую опухоль Лугандон. Отделиться стеной и рвом. И прекратить давать возможность путину и медведчуку все время шантажировать Украину. Они там пусть живут как хотят, и мы тут будем жить как хотим. А медведчук тогда вообще пасть закроет. Не о чем ему будет говорить.
Живем же ведь без ордло сколько времени. И дальше проживем. Еще и в миллион раз лучше, когда придшим коррупцию. И пацаны наши не будут гибнуть.
 показати весь коментар
 
 
Не коверкай свой язык, идиот. У нас многонациональная страна с равными правами. Я не знаю, кто ты по национальности, нацик. Но уж точно по нашему законодательству не более значимый, чем чукча, еврей или модованин. Так что не ********.
 показати весь коментар
 
У нас мононаціональна країна, чукча. Українців 80%. ПНХ. Про багатонаціональну країну будеш росказувати в себе на чукотці.
 показати весь коментар
 
 
Там ща выжженная земля. Предприятия вывезли ещё в 15м гумконвоями. А теперь что? Пои их, корми, в баню води. Эти обезьяны ещё и в спину будут тыкать, мол победили хохлов.
 показати весь коментар
 
 
чукча , я об этом давно толкую - всеукраинский референдум с одним вопросом - а нужен ли Украине расп и ж е нный рашкой лугандон с отравленой рашистами ватой, после подсчета результата - стену наподобии палестинской или мексиканской и ров с крокодилами и пусть живут как хотят и целуют плешивого в причинное место! на йух они нам нужны? вы представляете украинцы-налогоплательщики сколько бабла придеться Украине ввалить в ту прорву? это мрак! а бабло это ваше земляки у вас его зеля итко оторвет!!!
 показати весь коментар
 
 
я над тим також довго думав... треба ініціювати збір підписів на петицію, про припинення (або краще повне відокремлення) всіх стосунків з лугандонами і даунбасами....тоді, напевно, руSSкій мір зрозуміє, що даунбас ніяк не впарити в Украіну...ні під яким "соусом" і дати людям на Донбасі самим вирішувати цю проблему: або боротися з руSSкім міром або тягнути з нього ресурси як Придністров`я, Абхазія, Крим, чечня...
 показати весь коментар
 
 
ты прав , я забыл написать что сразу после референдума дать время на переезд желающих в Украину и оказать им помощь....
 показати весь коментар
 
 
я знову ж, в 2950-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
 показати весь коментар
 
 
как ******* вату так и будем ******* пока непоумнеют
 показати весь коментар
 
 
ну это понятно, но бабла простых украинцев все же жалко... нам что дороги не нужны или сельские медпункты или у нас все так классно? а гарант это бабло в лугандон спрямуе и шо?
 показати весь коментар
 
гарні умовини висунули... нагер терористів
 показати весь коментар
 
А хто такий мертвечук? Вже навіть з мінського шабашу його випхали. З тим же ефектом ху#ло міг би зустрітися з якимось київським бомжем.
 показати весь коментар
 
 
Зi слів ворогів України - путина і медведчука (очколіза путина) легко зробити простий висновок: ніякого врегулювання не буде. Що і так давно зрозуміло.
Вогонь по кацапам з усіх гармат!
 показати весь коментар
 
 
А РАШКЕ ОЙ ЯК СРАТЬ ХОЧЕТЬСЯ ШО АЖ НА ГЛАЗА НЕ БАЧИТЬ !)
 показати весь коментар
 
 
Телефон Баканова - 02. Или нет? Наверное 03? Опять не то. В общем, узнавайте и звоните во все колокола. Пусть высылают 5 мотоциклетов с пулеметами и ловят злодея. А как изловят....Но сначала изловите, а там решим.
 показати весь коментар
 
а за вышки своего сопартийца Бойка он кума не спросил? кум не кум, а бабло все-таки.
 показати весь коментар
 
Прямой контакт только с автоматной очереди. Путін прийняв свого кума: "Урегулювання на Донбасі можливе тільки у разі прямого контакту української влади з представниками "ДНР" і "ЛНР"" - Цензор.НЕТ 312
 показати весь коментар
 
 
Кум ху@ла, Витенька Мертвечук, как тот артист немецких фильмов для взрослых, готов принять от ху@ла в любом количестве с любой стороны
 показати весь коментар
 
 
Позвольте позвольте .так каждый день контактируют . ВСУ являются представителями украинской власти . Путін прийняв свого кума: "Урегулювання на Донбасі можливе тільки у разі прямого контакту української влади з представниками "ДНР" і "ЛНР"" - Цензор.НЕТ 201
 показати весь коментар
 
 
Чахлика невмирущого відправити жити з Карпат в радной лугандон і нехай там морочить їм сраку!
 показати весь коментар
 
 
можна й так, буде прямий контакт із слідчими, і суддями, а потім по етапу.
 показати весь коментар
 
Может действительно пора расходится? Зачем всё это нужно? Столько смертей... столько ненависти. Отказавшись от этого Украина пойдёт столбовой дорогой в ЕС и НАТО. "ЛДНР" интегрируются в РФ. И всё.
 показати весь коментар
 
 
Все такие умные , у меня вопрос ,а почему Медведчук так спокойно летает в Москву , почему его самолет до сих пор не сбили при заходе на посадку Путін прийняв свого кума: "Урегулювання на Донбасі можливе тільки у разі прямого контакту української влади з представниками "ДНР" і "ЛНР"" - Цензор.НЕТ 2334
 показати весь коментар
 
 
Так вопрос Антон в другом , где пройдет граница . Там где есть или по Лугандонским областям Путін прийняв свого кума: "Урегулювання на Донбасі можливе тільки у разі прямого контакту української влади з представниками "ДНР" і "ЛНР"" - Цензор.НЕТ 7247
 показати весь коментар
 
Если отказаться от освобождения Донбасса то она пройдёт по Днепру . От страны останется тогда всего несколько областей .Остальное разделят между собой соседи.У них там походу уже очередь выстроилась из козломордых , ******** , цыган , ляхов и прочих любителей того что плохо лежит
 показати весь коментар
 
 
***** ,убейти уже их кто нибудь обоих,очистите мир от скверны!!
 показати весь коментар
 
 
интересно, ну вот прилетит мертвечук в Киев - теперь то его уже арестуют или еще нет?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Не знаю мужики! Лично у меня двоякое впечатление. С одной стороны Медведчук не имеет ни морального ни юридического права выступать на таком уровне с подобными переговорами, с другой стороны - в глубине души каждый адекватный челвоек понимает что с ДНР и ЛНР все равно прийдется договариваться, пусть не сейчас - но через 2,3, 5 лет мирные переговоры все равно не избежны. Сепары никуда не испаряться и как циганский табор на тибитках в Россию не уедут. Любой вооруженный конфликт рано или поздно етим заканчивается, все зависит от того сколько украинцев и дальше готовы умирать за возвращение мятежного Лугандона и будут ли они готовы ето делать на протяжении последующих многих лет в будущем. Готовы ли наши дети воевать с ОРДЛО - ето большой вопрос, молодежь ориентирована на Запад, смерть в донецкой степи от сепарской пули мало кого привлекает. Путін прийняв свого кума: "Урегулювання на Донбасі можливе тільки у разі прямого контакту української влади з представниками "ДНР" і "ЛНР"" - Цензор.НЕТ 3218
 показати весь коментар
 
 
На Лугандонії повинні пройти вибори, а для цього туди повинні повернутись вигнанці, створити місцевий електорат.
З ними , а не з бандитами і найманими вбивцями можна вести перемовини.
А які умови для цього треба..........
не просто щоби тільки не стріляли,
а щоби не було з чого - здача зброї, повернення військової техніки туди звідки її завезли.........
Виконання Мінських угод!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
в открытую работает на врага и его не арестовывают по статье 111. гос измена...
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
 показати весь коментар
 
Так ведь нет проблем. Выведите с Донбасса все российские войска и бурятских наемников и переговоры будут с "представителями" сепаратистов.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПутін прийняв свого кума Медведчука: "Урегулювання на Донбасі можливе тільки у разі прямого контакту української влади з представниками "ДНР" і "ЛНР""
 
 
 
 
 
 вгору