EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 За кордоном
  1406  22
Все про:Лавров (712) нормандська четвірка (498)

 Формат погоджено, і він має шанс в нових умовах просунутися вперед, - Лавров про пропозиції включити США і Велику Британію в "нормандську четвірку"

Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров, коментуючи ініціативу нового президента України Володимира Зеленського про підключення до "нормандського формату" США та Великої Британії, заявив, що нинішній формат погоджений і важливо не розпорошувати увагу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щодо ініціативи, озвученої, так я розумію, експромтом, президентом Зеленським про підключення Сполучених Штатів та Сполученого Королівства до "нормандського формату", на цю тему вже висловилися представники самої адміністрації США, які не вбачають у цьому необхідності. Як я розумію, аналогічна позиція і у Франції, і у Німеччини", - сказав Лавров у четвер на прес-конференції в німецькому місті Кенігсвінтері за підсумками переговорів зі своїм німецьким колегою Гайко Маасом.

"Ми виходимо з того, що формат погоджений. Формат має шанс за нових умов просунутися вперед, і важливо не розпорошувати увагу", - наголосив російський міністр.

Читайте також: Макрон і Путін обговорили в телефонному режимі "нормандський формат"

За словами Лаврова, є всі підстави вважати, що нове керівництво України виконуватиме Мінські угоди.

"Є підстави вважати, що, на відміну від режиму, нова команда прагнутиме по-чесному виконувати Мінські домовленості", - сказав Лавров.

"Ті заяви, які робляться з Києва, про те, що це їхні наміри - виконати все, про що домовилися в Мінську в лютому 2015 року, ми активно вітаємо, подивимося, як вони втілюватимуться в практичні справи. Принаймні робитимемо все, щоб цьому сприяти", - додав він.

Міністр зазначив, що зустріч "нормандської четвірки" на рівні радників глав держав, в якій взяв участь представник нової влади України, не привела до проривних рішень, проте мала конструктивний характер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч помічників лідерів "Нормандської четвірки" позитивно позначилася на роботі контактної групи в Мінську, - Сайдік

"Говорити про саміт у "нормандському форматі" можна буде після того, як буде виконано рішення попередньої зустрічі на найвищому рівні, яка відбулася у Берліні в 2016 році: розведення сил на лінії зіткнення, а також вирішення питання про особливий статус Донбасу. Такий саміт має бути ретельно підготовлений", -сказав Лавров.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138342
 
 
 Топ коментарі
 
кацапа, передавай привет мамке своей, и часы, скотинка , верни
 показати весь коментар
 
Оце маларос дожився. Навіть гаваряща каняка його тицьнула носом в лайно.
 показати весь коментар
 
если парашке нравится зеля, что-то тут не то
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Бойко забрал себе "Житомирські ласощі", ничего в них не вложив, - главный акционер предприятия Аркадий Воловик
Автор: Ольга Скороход
Страсти вокруг ЗАО "Житомирські ласощі" длятся уже седьмой год. Напомним, в 2010 году фабрика перешла под контроль одного из инвесторов Игоря Бойко. Его партнеры по швейцарской компании Delta Capital SA обвинили его в рейдерстве при пособничестве режима Януковича и уже после Революции Достоинства вернули предприятие себе, через суд восстановив его в госреестре. Сегодня Бойко обвиняют в завладении 400 млн грн, он находится в СИЗО.

Ты и здесь отметилась шалава.
 показати весь коментар
 
пока "работала" на окружной малось поистерлась, вот и перешла сюда пока там все не спухнет Формат согласован и он имеет шанс в новых условиях продвинуться вперед, - Лавров о предложениях включить США и Великобританию в "нормандскую четверку" - Цензор.НЕТ 3743
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Приятно видеть что дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки.
 показати весь коментар
 
кацапа, передавай привет мамке своей, и часы, скотинка , верни
 показати весь коментар
 
 
пристяжной руцкой тройки проржал о формате норманской квадриги ))
 показати весь коментар
 
 
Оце маларос дожився. Навіть гаваряща каняка його тицьнула носом в лайно.
 показати весь коментар
 
 
Ага! Сказала ,що "всьо двігаєтся у нових условіях". "Новиє условіях" - то капітулянтська позиція Зє. От тепер яскраво видно і Івана Васільєвіча: " Кемска волость? А я то думал! Да забирай. Тє."
 показати весь коментар
 
 
если парашке нравится зеля, что-то тут не то
 показати весь коментар
 
 
ну разве путя упустит шанс опустить зелю в расширенной компании???
он то в этом не сомневается и вполне обоснованно. и украину попутно зеля ему вручит при свидетелях
 показати весь коментар
 
Шось таки десь відбулось у світі , раз путлєр почав реагувати на Україну . І здається мені , що кумок-медведчук тут " не зовсім при ділах " .
 показати весь коментар
 
 
Там их действительно что-то поджимает. Много стало суеты
 показати весь коментар
 
Американці нібито на повному сєрьёзє не хочуть сєвєрного потока і будуть робити все шоб його не було . Теперіча росія збільшила транзит газу до Европи через Украінську трубу . Подорожі бойка і остальних до росіі - це придорожний фейк . Кацапи ВЫНУЖДЕНЫ БУДУТ качать газ через Украину в 2020 году , т . к . не могут закончить ни турецкий , ни северный потоки . Этим нужно воспользоваться по полной программе .!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордономФормат погоджено, і він має шанс в нових умовах просунутися вперед, - Лавров про пропозиції включити США і Велику Британію в "нормандську четвірку"
 
 
 
 
 
 вгору