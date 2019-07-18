 Формат погоджено, і він має шанс в нових умовах просунутися вперед, - Лавров про пропозиції включити США і Велику Британію в "нормандську четвірку"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щодо ініціативи, озвученої, так я розумію, експромтом, президентом Зеленським про підключення Сполучених Штатів та Сполученого Королівства до "нормандського формату", на цю тему вже висловилися представники самої адміністрації США, які не вбачають у цьому необхідності. Як я розумію, аналогічна позиція і у Франції, і у Німеччини", - сказав Лавров у четвер на прес-конференції в німецькому місті Кенігсвінтері за підсумками переговорів зі своїм німецьким колегою Гайко Маасом.

"Ми виходимо з того, що формат погоджений. Формат має шанс за нових умов просунутися вперед, і важливо не розпорошувати увагу", - наголосив російський міністр.

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За словами Лаврова, є всі підстави вважати, що нове керівництво України виконуватиме Мінські угоди.

"Є підстави вважати, що, на відміну від режиму, нова команда прагнутиме по-чесному виконувати Мінські домовленості", - сказав Лавров.

"Ті заяви, які робляться з Києва, про те, що це їхні наміри - виконати все, про що домовилися в Мінську в лютому 2015 року, ми активно вітаємо, подивимося, як вони втілюватимуться в практичні справи. Принаймні робитимемо все, щоб цьому сприяти", - додав він.

Міністр зазначив, що зустріч "нормандської четвірки" на рівні радників глав держав, в якій взяв участь представник нової влади України, не привела до проривних рішень, проте мала конструктивний характер.

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"Говорити про саміт у "нормандському форматі" можна буде після того, як буде виконано рішення попередньої зустрічі на найвищому рівні, яка відбулася у Берліні в 2016 році: розведення сил на лінії зіткнення, а також вирішення питання про особливий статус Донбасу. Такий саміт має бути ретельно підготовлений", -сказав Лавров.