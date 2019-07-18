 У Запоріжжі заблоковано друк 50 тис. неправдивих агіток за кандидата, який видає себе за представника партії "Слуга народу", - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Після проведення першочергової перевірки співробітники поліції з’ясували, що, за даними Центральної виборчої комісії, кандидатом в народні депутати від партії "Слуга народу" по 76 виборчому округу м. Запоріжжя є інша особа – громадянин Євгеній Шевченко.

Солдатов є представником Громадської організації "Громадський рух "Слуга народу", яка немає жодного стосунку до політсили з однойменною назвою. Відтак, прикриваючись партійним брендом, виборців планували ввести в оману.





Співробітники поліції встановили, що друкована продукція мала бути виготовлена на базі місцевого товариства з обмеженою відповідальністю – "Видавничий будинок "Кераміст". На підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду Запоріжжя, слідчі поліції отримали тимчасовий доступ до документації згаданого підприємства, в якій виявили рахунок-фактуру та виписку рахунку про оплату послуг поліграфії.

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В ході проведення досудового розслідування, розпочатого за ч.1 ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права), виявилося, що замовником 50 тисяч екземплярів друкованої продукції з недостовірною інформацією про приналежність Анатолія Солдатова до партії "Слуга народу" – є інший кандидат в народні депутати по 75 виборчому округу м. Запоріжжя Віктор Кузьмін. Останній балотується до парламенту як самовисуванець, однак теж вказує свою приналежність до Громадської організації з однойменною партійною назвою "Слуга для народу".

Як свідчить аналіз документації підприємства, громадянин Кузьмін замовив 50 тисяч агіток з рекламою Солдатова під брендом партії "Слуга народу" і сплатив ТОВ "Видавничий будинок "Кераміст" за ці послуги 24 тисячі гривень. Цим самим маючи на меті свідомо ввести в оману виборців.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права триває.



