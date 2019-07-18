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 Політика України
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Все про:ВР (5192) Зеленський (2129) Парубій (1146)

 Парубій обіцяє провести позачергову сесію ВР, якщо Зеленський правильно оформить подання

Голова Верховної Ради Андрій Парубій стверджує, що президент Володимир Зеленський неправильно оформив подання про проведення позачергової сесії парламенту. Якщо документи будуть оформлені правильно, він обіцяє тут же зібрати засідання.

Відповідь Зеленському Парубій опублікував на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановний пане Зеленський! Змушений знову повторити, що Ваше подання від 17 липня 2019 року було оформлено не у відповідності з вимогами чинного законодавства", - написав Парубій.

"Якщо Ви насправді хочете проведення позачергової сесії, а не демонстрації передвиборчого шоу, Ваш офіс без будь-яких труднощів міг би швидко і ефективно привести текст листа Президента України до Верховної Ради України у відповідність до вимог Закону і невідкладно передати у Апарат Парламенту. І, як я вже наголошував, у найкоротші терміни я забезпечу проведення позачергової сесії", - стверджує голова ВР.

Читайте також: Зеленський - Парубію: Ви виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн грн із держбюджету

Парубій обіцяє в разі надходження відповідного подання узгодити дату проведення позачергової сесії і підписати розпорядження про її підготовку.

"Вкотре звертаю Вашу увагу, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", - написав Парубій.

"Що ж до самопожертви і звитяги, то необхідно мати достатньо особистих заслуг, щоби апелювати до таких високих якостей. Нагадаю — серед депутатів цього скликання є ветерани АТО, які визволяли з російської окупації українські міста, які проливали свою кров за Україну. Пам’ятайте це", - підсумував голова ВР.

Також читайте: Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський, - Парубій

Парубій обіцяє провести позачергову сесію ВР, якщо Зеленський правильно оформить подання 01

Нагадаємо, Зеленський попросив главу парламенту Андрія Парубія скликати в терміновому порядку засідання ВР для розгляду повернення відповідальності за незаконне збагачення, а також ухвалення внесеного ним законопроєкту про відтермінування після 24 серпня на 90 днів введення штрафів за порушення термінів митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації. У відповідь спікер Андрій Парубій заявив, що Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський.

18 липня Зеленський звинуватив Парубія в злочинній бездіяльності, яке призводить до розтрати майже 700 млн гривень з держбюджету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ярош - Зеленському: "Не грайте роль "батька нації" - у вас ця роль не виходить, ви дуже фальшивите"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138337
 
   
 Топ коментарі
 
ще один зебільний прихильник диктатури нарисувався...
На парашу звиздуй!
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Спикер ВРУ не подчиняется Президенту Украины от слова "вообще" - они разные ветви власти. Принцип разделения ветвей власти придумали в Римской республике почти 2500 лет назад, но до зефанов новости об этом еще не дошли.
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Последние визги свиноподобного.
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Зря Парубий заетял игру, кто кого петероллит. Результат известен.
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А що заважає юристам АП нормально документ оформити?? Самі ж винні
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я ка краз об этом. Прубию придеться много документов переделывать что бы отмазаться за липовую коалицию.
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а кто переводил ентого спикера на человеческий язык, може он все наоборот сказал...
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Формально правильно, а по существу издевательство
Из «Заключительного слова по докладу о продовольственном налоге», которое произнес (27 мая 1921 г.) В. И. Ленин (1870-1924) на X Всероссийской конференции РКП(б). Там он подверг критике новейших российских бюрократов - чиновников советского аппарата, сказав, что в их произволе виновата сама коммунистическая партия, которая не преследует бюрократов: «...У нас дело всерьез не берут. А к суду за волокиту привлекали? Где у нас приговоры народных судов за то, что рабочий или крестьянин, вынужденный четыре или пять раз прийти в учреждение, наконец, получает нечто формально правильное, а по сути издевательство? Ведь вы же коммунисты, почему же вы не организуете ловушки этим господам бюрократам и потом не потащите их в народный суд и в тюрьму за эту волокиту?»
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Спохватился Палубий, поняв что его Зеленский посадил в лужу.
Поздно Палубию исправлять свой ляп. Слово - не вробей.
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Парубій обіцяє в разі надходження відповідного подання узгодити дату проведення позачергової сесії і підписати розпорядження про її підготовку.
Парубій обіцяє провести позачергову сесію ВР, якщо Зеленський правильно оформить подання - Цензор.НЕТ 9053
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Поздно батенька, на носу конец каденции, а у некоторых и жизни на свободе.
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Заонник Парубий скоро в суде будет показывать как нужно правильно оформлять документы при несущствующей коалиции.
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ну порохоботы они такие...там же если деньгами незапахнет они и щага не зделают
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Бл.. Лаптеногие Ани думают ка у них в маска так и в Украине..
ПреЗЕ.. зовсім друга гілка влади і Україна поки що ПАРЛАМЕНТСЬКО -преЗЕдентська, а не як в масква - путинская-царская.
Убогі... Парубій обіцяє провести позачергову сесію ВР, якщо Зеленський правильно оформить подання - Цензор.НЕТ 8504
Парубій обіцяє провести позачергову сесію ВР, якщо Зеленський правильно оформить подання - Цензор.НЕТ 2422
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Та твоя сессия, петух картавый, и на хрен никому не не нужна. Просто в очередной раз, контрольный, людям новая власть изящно демонстрирует какое ты есть недалекое дерьмо))
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ПаЛубий молодчина! Усилено работает над поднятием рейтинга партии "Слуга народа".
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Парубій в анабіозі. Щоб вирішити технічне питання йому треба було не 5 хв. на телефонний дзвоник до Зеленського, а три доби. Дуже розумний спікер у нас, дуууууже розумний.
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З таким спікером тільки реформи робити.
Обирайте Парубія в Раду(другий номер ПЄСика) і він вам "зробить" реформи...
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стефанчук так і не зміг налагодити комунікацію президента з вр...і з мзс ситуація у президента не краща(((
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дзвонить той, кому треба...от зеленський путіну дзвонив, а парубію посоромився)...порядок звернення виписаний і його варто дотримуватись, а гаранту - насамперед
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А что это вдруг соевые дрыстометатели начали спамить народ?
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Спамьте в ответ. А то у меня уже рука болит их спамить. Помогайте.
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Дрыстометание соевых превзошло все мои ожидания .Я то думал за месячишко успокоятся. Но не тут-то было,количество потребленной ими сои безмерно .
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"Правильно оформленный документ" и ЗЕ-нарик - совершенно НЕ СОВМЕСТИМЫЕ понятия!

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Так и надо со злобной зелёной соплей: мордой в говно!
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вот как надо вежливо посылать на йух...)))))
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Приблизительно этого и добивался Зеля. Хорошая беслатная реклама. Никто всерьез не надялся, что когото можно затащить в зРаду летом.
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