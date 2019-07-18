 Парубій обіцяє провести позачергову сесію ВР, якщо Зеленський правильно оформить подання

Відповідь Зеленському Парубій опублікував на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановний пане Зеленський! Змушений знову повторити, що Ваше подання від 17 липня 2019 року було оформлено не у відповідності з вимогами чинного законодавства", - написав Парубій.
"Якщо Ви насправді хочете проведення позачергової сесії, а не демонстрації передвиборчого шоу, Ваш офіс без будь-яких труднощів міг би швидко і ефективно привести текст листа Президента України до Верховної Ради України у відповідність до вимог Закону і невідкладно передати у Апарат Парламенту. І, як я вже наголошував, у найкоротші терміни я забезпечу проведення позачергової сесії", - стверджує голова ВР.
Парубій обіцяє в разі надходження відповідного подання узгодити дату проведення позачергової сесії і підписати розпорядження про її підготовку.
"Вкотре звертаю Вашу увагу, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", - написав Парубій.
"Що ж до самопожертви і звитяги, то необхідно мати достатньо особистих заслуг, щоби апелювати до таких високих якостей. Нагадаю — серед депутатів цього скликання є ветерани АТО, які визволяли з російської окупації українські міста, які проливали свою кров за Україну. Пам’ятайте це", - підсумував голова ВР.
Нагадаємо, Зеленський попросив главу парламенту Андрія Парубія скликати в терміновому порядку засідання ВР для розгляду повернення відповідальності за незаконне збагачення, а також ухвалення внесеного ним законопроєкту про відтермінування після 24 серпня на 90 днів введення штрафів за порушення термінів митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації. У відповідь спікер Андрій Парубій заявив, що Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський.
18 липня Зеленський звинуватив Парубія в злочинній бездіяльності, яке призводить до розтрати майже 700 млн гривень з держбюджету.
Из «Заключительного слова по докладу о продовольственном налоге», которое произнес (27 мая 1921 г.) В. И. Ленин (1870-1924) на X Всероссийской конференции РКП(б). Там он подверг критике новейших российских бюрократов - чиновников советского аппарата, сказав, что в их произволе виновата сама коммунистическая партия, которая не преследует бюрократов: «...У нас дело всерьез не берут. А к суду за волокиту привлекали? Где у нас приговоры народных судов за то, что рабочий или крестьянин, вынужденный четыре или пять раз прийти в учреждение, наконец, получает нечто формально правильное, а по сути издевательство? Ведь вы же коммунисты, почему же вы не организуете ловушки этим господам бюрократам и потом не потащите их в народный суд и в тюрьму за эту волокиту?»
Поздно Палубию исправлять свой ляп. Слово - не вробей.
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ПреЗЕ.. зовсім друга гілка влади і Україна поки що ПАРЛАМЕНТСЬКО -преЗЕдентська, а не як в масква - путинская-царская.
Убогі...
Обирайте Парубія в Раду(другий номер ПЄСика) і він вам "зробить" реформи...