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 Суспільство
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Все про:вступна кампанія (79) внз (264) надходження (16)

 Абітурієнти подали найбільше заяв на спеціальності "Право", "Філологія", "Менеджмент", "Середня освіта" і "Комп'ютерні науки"

У ході вступної кампанії-2019 Міносвіти визначило топ-5 спеціальностей, найпопулярніших серед абітурієнтів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила директор ДП "Інфоресурс", яке веде прийом електронних заяв, Оксана Білик.

"ТОП-5 спеціальностей за кількістю поданих електронних і паперових заяв. На першому місці - 081 Право. Кількість поданих заяв на цю спеціальність - 77 тис. 519. На другому місці 035 Філологія - 56769 заяв подано. На третьому 073 Менеджмент - подано 51359 заяв. На четвертому - 014 Середня освіта - 46096 заяв, на п'ятому - 122 Комп'ютерні науки - 36392 заяви", - сказала Білик.

Найпопулярнішими вишами в країні залишаються навчальні заклади Києва та Львова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 240 абітурієнтів з Луганської області подали документи на вступ до вишів через освітні центри

За кількістю поданих заяв лідирує Київський національний університет імені Тараса Шевченка: сюди хочуть вступити понад 35 тис. абітурієнтів. На другому місці - Львівська політехніка (32 тис. заяв), далі йдуть Львівський національний університет ім. Франка, Київський національний торгово-економічний університет і Київський національний університет "Київський політехнічний інститут".

Станом на 15 липня до ВНЗ подано понад півмільйона електронних заяв. Прийом заяв закінчиться 22 липня, 26 липня виші оприлюднять списки абітурієнтів, рекомендованих до зарахування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138336
 
 
 Топ коментарі
 
Никто на заводах фабриках и стройках работать не хочет, все хотят быть политолагами, менеджерами и пустозвонами
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а зачем??? юристов и экономистов жопой жуй, кем они хотят все стать успешными адвокатами и юристами так места все заняты, разве что дочку или сынка властьимущих закадрить в киеве там бабла наворовано на три жизни
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Буде більше продавців з вищою освітою.
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Никто на заводах фабриках и стройках работать не хочет, все хотят быть политолагами, менеджерами и пустозвонами
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на улице 2019 год,это не совок в котором считалось достойным работать на фабриках и заводах и все перли туда,сейчас другие времена и другие потребности,и уже давно кстати
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Не спорю...но 90% безработных(биржа труда в Киеве) с высшим образованием!!!!!!
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а зачем??? юристов и экономистов жопой жуй, кем они хотят все стать успешными адвокатами и юристами так места все заняты, разве что дочку или сынка властьимущих закадрить в киеве там бабла наворовано на три жизни
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Наверное некоторым главное получить диплом и хвастаться этим,а не работать по выбранной специальности!!!!У моих 8 соседей,дети получившие высшее образование(право,медики,машиностроители и тд) или вообще не работают или работают не по специальности!!!!!Двое держат магазинчики,3 девчёнки вышли замуж и сидят на шее мужа и государства,а остальные просто сидят дома и бухают.
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Спочатку воно йде вчитись на філолуга, а потім голосує за зелю бо хоче з.п в 4к євро
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Буде більше продавців з вищою освітою.
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Обычные ПТУ шные специальности ( продвинутые под евротехнологии ) , зарабатывают не меньше , чем юристы и медики . Даже в Украине .
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Отучился 6 лет в универе на "Инженера механической обработки". Оклад по специальности инженера примерно в 2 раза ниже чем по специальности станочника, на какого я учился до универа 2 года в ПТУ (Россия)...
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Никогда не понимал специализацию "менеджмент".По моему єто ниочем..Разве можно научить руководить, бить лидером в коллективе? Тут или дано, или вечний исполнитель.Последнее тоже неплохо, нет ответственности, закончился рабочий день и ушел посвистивая.. Каждому свое.
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Это совковая традиция . " без бумажки ты букашка , а с бумажкой - человек " . Можно ещё нацеплять на стену много дипломов ( трёхнедельных курсов ) и чувствовать себя при этом крутым специалистом Абітурієнти подали найбільше заяв на спеціальності "Право", "Філологія", "Менеджмент", "Середня освіта" і "Комп'ютерні науки" - Цензор.НЕТ 5520 ... . А закончился " трудовой день " , - а ты ушёл посвистывая , - значит ничего не заработал .
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А что это за специальность такая - "Среднее образование"? Чему там учат то?
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"Среднее образование" : Вчителі для середніх шкіл
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061 Журналістика - і гнило... і дорого..?
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Якщо тенденції будуть такі самі то вузи будуть полювати за студентами - все більше їде на навчання у Польщу
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоАбітурієнти подали найбільше заяв на спеціальності "Право", "Філологія", "Менеджмент", "Середня освіта" і "Комп'ютерні науки"
 
 
 
 
 
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