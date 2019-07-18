 У справі про махінації з обміном квартир Національної гвардії повідомлено про підозру четвертому фігуранту, - САП

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі САП.

У повідомленні зазначається: "Дії особи кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).

Розгляд клопотання детектива про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відбудеться о 12.00 год. 19 липня в приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва.

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Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, зазначена справа стосується обміну часток майнових прав Національної гвардії України в об`єкті нерухомості в Печерському районі на квартири у Дарницькому районі столиці. За версією слідства, внаслідок неправомірних дій командувача НГУ та посадових осіб фірми забудовника, Державі спричинено збитків на суму 81,5 млн грн".