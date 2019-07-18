 Під час виборів у всіх областях працюватимуть оперативні штаби СБУ

Під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради в Службі безпеки України працюватимуть оперативні штаби на території всіх регіонів країни, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр спецслужби.
"Напередодні та під час проведення виборчого процесу СБУ закликає громадян України бути уважними та обережними. Для недопущення спроб дестабілізації громадського порядку та протидії розвідувально-підривній діяльності з боку ворожих спецслужб просимо громадян інформувати правоохоронців ...", - сказано в повідомленні.
Зокрема, в спецслужбі закликають громадян інформувати правоохоронні органи у випадках наявності такої інформації:
- про підготовку до скоєння терористичних актів, посягання на життя державного чи громадського діяча, а також суб’єктів виборчого процесу; - про факти посягань на суб’єктів виборчого процесу, виборчі штаби, окружні чи дільничні виборчі комісії; - про злочини проти виборчих прав і свобод громадянина, передбачених статтями 157-160 Кримінального кодексу України.
"У разі надходження такої інформації просимо громадян звертатися за телефоном "гарячої лінії" СБ України 0-800-501-482, (044) 256-99-91, або скористатися електронною скринькою callcenter@ssu.gov.ua. Отримана інформація буде ретельно перевірена. Конфіденційність гарантується", - додали в пресцентрі.
Вывод: Коломойский вместе со своим презЕдентом настолько уверены в целевой аудитории 95 квартала, сватов и 1+1 что лепят из нее уже что захотят.
Просто уже открытые и откровенные манипуляции, разговор с дураками, при чем и в кремле и у зеленского понимают, это дураки со знаком качества, КВН и технологии оболванивания брак не гонят.
Не смотрите телевизор, это диверсия против вашего мозга, просто убийство вашего разума, слив в унитаз.
Им нужен полностью деградировавший сброд, а не народ. Каждая шутка 95 квартала, каждый промотр новостей прокремлевских каналов, сватов и так далее - пуля в мозг."
От озверевших соеголовых можно ожидать чего угодно.
Вывод: Коломойский вместе со своим презЕдентом настолько уверены в целевой аудитории 95 квартала, сватов и 1+1 что лепят из нее уже что захотят.
Просто уже открытые и откровенные манипуляции, разговор с дураками, при чем и в кремле и у зеленского понимают, это дураки со знаком качества, КВН и технологии оболванивания брак не гонят.
Не смотрите телевизор, это диверсия против вашего мозга, просто убийство вашего разума, слив в унитаз.
Им нужен полностью деградировавший сброд, а не народ. Каждая шутка 95 квартала, каждый промотр новостей прокремлевских каналов, сватов и так далее - пуля в мозг."
не благодарите
С6У АУ!