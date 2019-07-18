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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Суспільство
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 Під час виборів у всіх областях працюватимуть оперативні штаби СБУ

Служба безпеки України просить громадян бути пильними напередодні і під час виборів і повідомляти про спроби зірвати процес голосування.

Під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради в Службі безпеки України працюватимуть оперативні штаби на території всіх регіонів країни, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр спецслужби.

"Напередодні та під час проведення виборчого процесу СБУ закликає громадян України бути уважними та обережними. Для недопущення спроб дестабілізації громадського порядку та протидії розвідувально-підривній діяльності з боку ворожих спецслужб просимо громадян інформувати правоохоронців ...", - сказано в повідомленні.

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Зокрема, в спецслужбі закликають громадян інформувати правоохоронні органи у випадках наявності такої інформації:

- про підготовку до скоєння терористичних актів, посягання на життя державного чи громадського діяча, а також суб’єктів виборчого процесу; - про факти посягань на суб’єктів виборчого процесу, виборчі штаби, окружні чи дільничні виборчі комісії; - про злочини проти виборчих прав і свобод громадянина, передбачених статтями 157-160 Кримінального кодексу України.

"У разі надходження такої інформації просимо громадян звертатися за телефоном "гарячої лінії" СБ України 0-800-501-482, (044) 256-99-91, або скористатися електронною скринькою callcenter@ssu.gov.ua. Отримана інформація буде ретельно перевірена. Конфіденційність гарантується", - додали в пресцентрі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138326
 
 
 Топ коментарі
 
СБУ разоблачила завербованного агента ФСБ , ой этих ФСБшников на Юго востоке Украины на каждом шагу,,в общественном туалете сидят и слушают шумы и голоса,а сколько их возле РПЦ и ...ой надо тикать опять эти ФСБшники возле моей сумки крутятся Во время выборов во всех областях будут работать оперативные штабы СБУ - Цензор.НЕТ 5569
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СБУ разоблачила завербованного агента ФСБ , ой этих ФСБшников на Юго востоке Украины на каждом шагу,,в общественном туалете сидят и слушают шумы и голоса,а сколько их возле РПЦ и ...ой надо тикать опять эти ФСБшники возле моей сумки крутятся Во время выборов во всех областях будут работать оперативные штабы СБУ - Цензор.НЕТ 5569
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(с)"Послушал новые откровения Зеленского из теслы.
Вывод: Коломойский вместе со своим презЕдентом настолько уверены в целевой аудитории 95 квартала, сватов и 1+1 что лепят из нее уже что захотят.
Просто уже открытые и откровенные манипуляции, разговор с дураками, при чем и в кремле и у зеленского понимают, это дураки со знаком качества, КВН и технологии оболванивания брак не гонят.
Не смотрите телевизор, это диверсия против вашего мозга, просто убийство вашего разума, слив в унитаз.
Им нужен полностью деградировавший сброд, а не народ. Каждая шутка 95 квартала, каждый промотр новостей прокремлевских каналов, сватов и так далее - пуля в мозг.﻿"
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вазелин даже в чистке лайна будешь лишь имитировать деятельность, слушая наставления "на ушко" от богдана Під час виборів у всіх областях працюватимуть оперативні штаби СБУ - Цензор.НЕТ 5613
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Не спорю!Но ты не учёл того что Зебанда и путинские братия уже купили и ЦИК,и Авакова,и СБУ и тех кто делает опросы по рейтингу...и настоящий рейтинг партий,наши потомки(если они будут)узнают лет через 100!!!
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невперше вам туфту підсовують. Україна - така країна, що вже виборці мають звикнути, що обов'язково підсунуть кусок лайна. І головне, що повернути його взад можна лише через 5 років.
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от побачиш тепер, кого обереш депутатом до того президента.
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И это правильно!
От озверевших соеголовых можно ожидать чего угодно.
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с)"Послушал новые откровения Зеленского из теслы.
Вывод: Коломойский вместе со своим презЕдентом настолько уверены в целевой аудитории 95 квартала, сватов и 1+1 что лепят из нее уже что захотят.
Просто уже открытые и откровенные манипуляции, разговор с дураками, при чем и в кремле и у зеленского понимают, это дураки со знаком качества, КВН и технологии оболванивания брак не гонят.
Не смотрите телевизор, это диверсия против вашего мозга, просто убийство вашего разума, слив в унитаз.
Им нужен полностью деградировавший сброд, а не народ. Каждая шутка 95 квартала, каждый промотр новостей прокремлевских каналов, сватов и так далее - пуля в мозг.﻿"
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Аггга, нада рубить липкие шаКАЛадныя ручки!
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медведчук тооько что встречался с ****** Під час виборів у всіх областях працюватимуть оперативні штаби СБУ - Цензор.НЕТ 158
С6У АУ!
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПід час виборів у всіх областях працюватимуть оперативні штаби СБУ
 
 
 
 
 
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