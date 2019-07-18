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Все про:Азербайджан (107) Міноборони (2676)

 Баку готовий розширити військову співпрацю з Києвом, - міністр оборони Азербайджану

Баку розраховує на продовження військової співпраці з Києвом, як у двосторонньому форматі, так і в рамках програм НАТО, заявив міністр оборони Азербайджану генерал-полковник Закір Гасанов.

Гасанов у четвер зустрівся з новим послом України в Азербайджані Владиславом Каневським, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Міністр зазначив, що військове співробітництво між Азербайджаном і Україною проводиться і у двосторонньому форматі, і в рамках різних програм НАТО, і висловив сподівання, що цю співпрацю буде продовжено", - наголошено в повідомленні.

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Гасанов побажав Каневському успіхів у дипломатичній діяльності й у справі розширення співпраці між Азербайджаном і Україною.

"Посол, зі свого боку, наголосив, що докладе всіх зусиль для розвитку азербайджансько-українських відносин, зокрема співпраці у військовій сфері", - зазначає оборонне відомство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138325
 
   
 Топ коментарі
 
Азербайджан голосовал за целостность Украины и не признаёт Крым рашистким.
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Минометы молот надо азерам предложить по сходной цене
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он уже все суды выиграл. осталось наказать мародёра и ко.
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Надо прощаться со всеми кто был в совке, власть по наследству и совкодрочеры должны быть подальше.
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Це не той Азербайджан, який в ООН голосує проти територіальної цілісності України?
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Азербайджан голосовал за целостность Украины и не признаёт Крым рашистким.
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Минометы молот надо азерам предложить по сходной цене
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Краще Вільху та Нептун, хай по Єревану влуплять.
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Ето те азера которые проголосовали за возвращение Параши в ПАСЕ?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїБаку готовий розширити військову співпрацю з Києвом, - міністр оборони Азербайджану
 
 
 
 
 
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