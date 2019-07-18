EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Суспільство
  2278  32
Матеріали за темою:
Все про:Черниш (120) Міністерство з питань окупованих територій (352)

 Правила перевезення товарів на окуповані території зміняться, - Черниш

Кабінет міністрів затвердив новий Порядок перетину лінії розмежування на Донбасі. Замість "переліку дозволених для переміщення товарів" переміщення вантажів визначатиме "перелік заборонених для переміщення".

Про це повідомив у  Twitter міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш, інформує Цензор.НЕТ.

"Чудова новина!Уряд затвердив новий Порядок перетину лінії розмежування на сході України.Чекаємо остаточної редакції.Але знаємо,що ініціатива МТОТ про зміну принципу визначення "переліку дозволених для переміщення товарів" на "перелік заборонених для переміщення" підтримано Урядом", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вимагатиме від РФ відшкодування компенсацій за зруйноване житло на Донбасі, - МінТОТ

Правила перевезення товарів на окуповані території зміняться, - Черниш 01

Черниш пояснив, що відповідно до схваленого Порядку, особи, що перетинають лінію розмежування, незабаром зможуть перевозити на тимчасово окуповану територію будь-які товари, за винятком обмежених або заборонених до переміщення, над чим ми зараз і працює МінТОТ.

Правила перевезення товарів на окуповані території зміняться, - Черниш 02

Читайте также: "Экономическую блокаду" Донбасса можно снять после возвращения незаконно национализированных предприятий, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138324
 
   
 Топ коментарі
 
В команде Зеленского определились с кандидатами на пост мэра Киева. Это бизнесмен Андрей Холодов и гендиректор «1+1» Александр Ткаченко. Холодов, кстати, является кумом Оксаны Марченко, она женой Виктора Медведчука, а Виктор Медведчук кумом Путина.
Чувствуете связь? Нащупали дно?
(С)
@ZeUkraine
🤔
 показати весь коментар
 
А зачем кормильцам из лугандона товары фашистов и бандеровцев?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Приятно видеть что у руля Украины наконец-то мудрый человек. И мирные инициативы Президента окупятся сторицей.
 показати весь коментар
 
как в США называют "дождик" (ёлочное украшение)?
 показати весь коментар
 
Та звідки тому лаптю козломордому це знати...?
 показати весь коментар
 
Снаряды и потроны для убийства украинцев поставлять будут ? Продовольствием сепаров снабжать как это делает Тарута с тюлькой через свой колбасный заводик. А шиферы будут мультики снимать как украинцев убивают, что бы кацапов развлекать.
 показати весь коментар
 
 
Ты дурак? При чем тут вообще президент? Букварь купи, выучи буквы и прочитай: Кабинет министров утвердил новый Порядок... А клоун только по стране катается и толку от него - ноль.
 показати весь коментар
 
Надо сдать на наварку, протектор износился, резко тормозили наверное
 показати весь коментар
 
 
або...быстро бегали )))
да и постромки уже клепанные (кто-то на пятки наступал...еще быстрее хотел побечь))))
 показати весь коментар
 
Стекломой и Бояра без ограничений!
 показати весь коментар
 
 
В команде Зеленского определились с кандидатами на пост мэра Киева. Это бизнесмен Андрей Холодов и гендиректор «1+1» Александр Ткаченко. Холодов, кстати, является кумом Оксаны Марченко, она женой Виктора Медведчука, а Виктор Медведчук кумом Путина.
Чувствуете связь? Нащупали дно?
(С)
@ZeUkraine
🤔
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Від тебе дуже тхне ******.
 показати весь коментар
 
 
Що народ України точно має розуміти - це те, що Ігор Коломойський жодного разу для народу нічого не зробив. Так що єірейські обіцянки - це щось близько до циганських. Як називають тих, які потрапили циганці в руки?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а що свинарчукі з баригою зробили за 5 років?
 показати весь коментар
 
 
а що зробив Янукович і Ющенко? А що зробив Щербицький? Яка мені різниця, черговий баблокос нікому не треба.
 показати весь коментар
 
Странная радость у этого Черныша.
Разница в чем то?
 показати весь коментар
 
 
как это в чем? теперь можно нахаляву составами и фурами без таможни гнать товары через Крым и Донбасс кацапам и назад. сколько левого бабла - и радости у причастных полные штаны, конечно.
 показати весь коментар
 
+ на подхвате ихтамнеты будут несомненно, так как народ контролировать станет тяжелее, а там и поближе и сподручнее теракты организовывать...
 показати весь коментар
 
по нормаль вообще запретить любое движение на неопределенный срок. периметр с ДЫРАми заминировать и обтянуть колючей провалкой
 показати весь коментар
 
 
А зачем кормильцам из лугандона товары фашистов и бандеровцев?
 показати весь коментар
 
 
Ну так это и есть по сути - снятие блокады.. по-тихому... поздравляю .....
 показати весь коментар
 
 
ну вот...теперь главное кормильцам не надорваться))))
***
телеграмма:
Срочно вышли 500грн Твой кормилец Додик.
 показати весь коментар
 
 
"Вместо "перечня разрешенных для перемещения товаров" перемещение грузов будет определять "перечень запрещенных для перемещения" - "Коллаборационисты, боевики и пожилые люди": Тука рассказал, кто остался жить в ОРДЛО. Для чего коллаборационистов и боевиков какими-то товарами снабжать, чтобы им было проще наших убивать?
 показати весь коментар
 
 
майдан-3 неминуем, народ должен вооружаться и сам себя защищать, имхо
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПравила перевезення товарів на окуповані території зміняться, - Черниш
 
 
 
 
 
 вгору