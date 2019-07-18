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 Суспільство
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 У 169-му центрі ЗСУ "Десна" 9 місяців діє нова система харчування - раніше було 36 найменувань продуктів, а зараз понад 400

У 169-му навчальному центрі "Десна" відзначають 9 місяців впровадження нової системи харчування.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі центру.

У повідомленні зазначається: "Минуло 9 місяців після переходу 169-го навчального центру "Десна" на нову систему харчування за так званим каталогом. Перед запуском і протягом функціонування системи їдальні були повністю відреставровані, встановлене нове обладнання для приготування їжі, зберігання та підготовки" продуктів. Тепер на столах військовослужбовців з’явилися різноманітні страви не гірші ніж у ресторанах".

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Щоденне меню складає начальник продовольчої служби 169 навчального центру - майор Андрій Чертов.

"Раніше було 36 найменувань продуктів, зараз – більше 400. Все придумую сам, допомагає Google. Шукаю страви різних країн світу, підбираю потрібні продукти і трішки перероблюю на український лад", - розповідає про систему начальник продслужби.

Харчуванням особового складу нині опікуються військові кухарі, замість цивільних фірм, як було раніше. До того ж однією з головних інновацій "каталогу" було саме розширення переліку продуктів та страв і підвищення добової кількості калорій – від 3500 до 6000.

"Триразове харчування на одного бійця становить 84 гривні. Звичайно намагаємося економити в звичайні дні, без збитків для раціону, аби пізніше закупити кращі продукти. Наприклад, на Новий рік хлопці їли горбушу. Пошукайте якусь частину, в якій дають червону рибу! Так скоро і на чорну ікру перейдемо" - із гордістю говорить майор Чертов.

Зараз одна їдальня обслуговує 2,5 тисяч людей, інші - 1,5 тисячі. В день загалом годують 4 тисячі військовослужбовців. Через це збільшилась і кількість працівників.

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Нині кухарі орієнтуються на потреби та побажання особового складу. Для тих, кому необхідна дієта - готують курячий бульйон і відварне м’ясо.

"Якщо ви раніше бували в наших їдальнях, за старої системи, то розумієте, що це - небо і земля. Тепер є страви на вибір, також з’явилося різноманіття фруктів, риби, зранку хлопці можуть випити кави, а в обід чи на вечерю – сік. Йогурти, ананаси теж даються по меню", - підкреслює Андрій Чертов.

У 169-му центрі ЗСУ Десна 9 місяців діє нова система харчування - раніше було 36 найменувань продуктів, а зараз понад 400 01
У 169-му центрі ЗСУ Десна 9 місяців діє нова система харчування - раніше було 36 найменувань продуктів, а зараз понад 400 02
У 169-му центрі ЗСУ Десна 9 місяців діє нова система харчування - раніше було 36 найменувань продуктів, а зараз понад 400 03
У 169-му центрі ЗСУ Десна 9 місяців діє нова система харчування - раніше було 36 найменувань продуктів, а зараз понад 400 04
У 169-му центрі ЗСУ Десна 9 місяців діє нова система харчування - раніше було 36 найменувань продуктів, а зараз понад 400 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138323
 
 
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Нормальне харчування.
Не те що раніше було до 2014 року
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да только не везде. Десна всегда был образцово-показательным центром. А что твориться в регионах ещё посмотреть надо. Хотя - да, при Порохе стало однозначно лучше. Просто народ стал смелее, чуть что - журналистам/активистам скажут - и начальство могут и "жахнуть"
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Ну як сказати, 10 років тому у Десні теж було лайно...
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Раніше, до Гриценка, в армії було одне найменування - лайно. Просто подавалось вони під фірмовими брендами: капуста варена, сєчка, сухарі замість хлібу і сало замість масла.
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Бачте як класно стали харчуватись солдати при Зе? В 169-м центр ВСУ "Десна" 9 месяцев действует новая система питания - раньше было 36 наименований продуктов, а сейчас более 400 - Цензор.НЕТ 4141
Потрібно було не так багато, просто Баригу прибрати, який тільки крав...
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Ивану Петровичу Сидорову достался Сухой паёк/ индивидуальный боевой рацион французский подогреваемый .Вес-2 кг, срок годности 3 года. Содержимое1.банка -тушонка говяжья, 300г.2.банка- соленая свинина и чечевица,300г. 3. банка- паштет из скумбрии , 80 г. 4.Пакет овсянки, 100 г.5.Пакет Овощной бульйон, 20 г. 6.2 пакета соли. 7. 2 пакета перца 8. Галеты разные ,200 г.9.Пакет Какао. 20г.10.2 пакета Кофе по 2 г.11.Пакет Тонизирующий напиток вкус цитрусовых,25г.12.2 пакетика чая из Цейлона и Китая 13.2 пакета сахара.14.Банка шоколада ,120 г. 15 Батончик мармелада 30 г.16,17,18 Два сладких батончика по 21г., сладкий батончик 30 г. 19.Плитка шоколада, 25 г. 20.Клубничный конфитюр 25г. 21. Комплект для подогрева.22. Таблетки для очистки воды.23.Салфетки./ Вкус так себе, сладости и кофе-невкусные.
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Моя жена только 300 блюд умеет готовить, пойду ввалю ей.
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Я, честно говоря, даже долго подумав, больше сотни- никак не смогу припомнить, А можэ даже и больше пятидесяти не смогу.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУ 169-му центрі ЗСУ "Десна" 9 місяців діє нова система харчування - раніше було 36 найменувань продуктів, а зараз понад 400
 
 
 
 
 
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