 ДБР затримало на хабарі $100 тис. голову РДА в Рівненській області, - Варченко

Про це повідомила перший заступник глави ГБР Ольга Варченко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Слідчі нашого Центрального апарату попередньо встановили, що чиновник незаконно надав в оренду 486 га землі підконтрольному йому приватному підприємству. Земля належала до невитребуваних земельних паїв Сновидовицької та Біловізької сільрад.
Посадовець ошукав підприємця, переконавши його, що отримати право оренди на ці земельні паї він може лише сплативши 300 тисяч доларів США. У підсумку голова Рокитнівської РДА збільшив свої статки на 110 тисяч доларів", - написала Варченко.
Чиновника взяли на гарячому, саме тоді, коли він отримував другий транш неправомірної вигоди в сумі 100 000 доларів.
Але це не єдине порушення закону з боку чиновника. Справа в тому, що надавати землю в оренду він на той момент вже не мав права за законом. З січня 2019 року це повноваження були передані сільським радам.
"что получить право на аренду земли он может только уплатив ему 300 тысяч долларов взятки.Источник: https://censor.net.ua/n3138319"
одно с другим не вяжется
взятка самому себе?
чем портнов с богданом всю жизнь занимались?
а под чью дудку пляшет труба?
обманул предпренемателя...
Я такая наивная, меня так легко обмануть..
Звільнити КУШНІРА Миколу Захаровича з посади голови Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
16 липня 2019 рокуГде здесь о взятке?
Скасуйте нах.р усі ці оренди, надання, виділення - тільки аукціон! Невже ви не бачите що відбувається? Суддів, прокурорів, слідчих беруть на хабарях від 100 до 5000 доларів, а усякі сільські урюки, менше ніж соткою, не оперують. Усувайте причини!!!
Держбюро розслідувань взяло на гарячому голову Рокитнівської РДА в Рівненській області в момент отримання ним хабара в розмірі 100 тисяч доларів.
треба було з Садовим познайомити.
він би навчив,як брати хабарі від 100 000 нерухомістю ,бажано у Європі..