 ДБР затримало на хабарі $100 тис. голову РДА в Рівненській області, - Варченко

Про це повідомила перший заступник глави ГБР Ольга Варченко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчі нашого Центрального апарату попередньо встановили, що чиновник незаконно надав в оренду 486 га землі підконтрольному йому приватному підприємству. Земля належала до невитребуваних земельних паїв Сновидовицької та Біловізької сільрад.

Посадовець ошукав підприємця, переконавши його, що отримати право оренди на ці земельні паї він може лише сплативши 300 тисяч доларів США. У підсумку голова Рокитнівської РДА збільшив свої статки на 110 тисяч доларів", - написала Варченко.

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Чиновника взяли на гарячому, саме тоді, коли він отримував другий транш неправомірної вигоди в сумі 100 000 доларів.

Але це не єдине порушення закону з боку чиновника. Справа в тому, що надавати землю в оренду він на той момент вже не мав права за законом. З січня 2019 року це повноваження були передані сільським радам.

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