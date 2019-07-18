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 Події, Суспільство
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Все про:хабар (2676) РДА (104) Варченко Ольга (37) ДБР (373)

 ДБР затримало на хабарі $100 тис. голову РДА в Рівненській області, - Варченко

Держбюро розслідувань взяло на гарячому голову Рокитнівської РДА в Рівненській області в момент отримання ним хабара в розмірі 100 тисяч доларів.

Про це повідомила перший заступник глави ГБР Ольга Варченко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчі нашого Центрального апарату попередньо встановили, що чиновник незаконно надав в оренду 486 га землі підконтрольному йому приватному підприємству. Земля належала до невитребуваних земельних паїв Сновидовицької та Біловізької сільрад.

Посадовець ошукав підприємця, переконавши його, що отримати право оренди на ці земельні паї він може лише сплативши 300 тисяч доларів США. У підсумку голова Рокитнівської РДА збільшив свої статки на 110 тисяч доларів", - написала Варченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До незаконних схем з використанням державних облігацій причетні нардепи: сума збитків становить десятки мільйонів доларів, - Труба

Чиновника взяли на гарячому, саме тоді, коли він отримував другий транш неправомірної вигоди в сумі 100 000 доларів.

Але це не єдине порушення закону з боку чиновника. Справа в тому, що надавати землю в оренду він на той момент вже не мав права за законом. З січня 2019 року це повноваження були передані сільським радам.

Також читайте: Черкаського поліцейського впіймали на отриманні $2 тис. хабаря за знищення доказів, - прокуратура. ФОТО

ДБР затримало на хабарі $100 тис. голову РДА в Рівненській області, - Варченко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138319
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский говорил " Он такой же президент как и я ! "
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Зебілам це непотрібно. Їм покуй, вони податки не сплачують... це ми потім заплатимо йому за вимушений прогул...
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а потім, якщо виявиться, що це мусарська підстава? воскресив би?
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Зеленский говорил " Он такой же президент как и я ! "
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и еще говорил, что - исландская сборная по футболу
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не имел права, ведь с января 2019 года вступили в силу изменения, по которым полномочия выделять паи в аренду перешли к сельсоветам# Так єто получается обокрал главу сельсовета?
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их постоянно берут - уже 5 лет и потом отпускают - зачем тогда показывать
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"предоставил в аренду 486 га земли подконтрольному ему частному предприятию. Источник: https://censor.net.ua/n3138319"
"что получить право на аренду земли он может только уплатив ему 300 тысяч долларов взятки.Источник: https://censor.net.ua/n3138319"
одно с другим не вяжется
взятка самому себе?
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обычный рэкет и рейдерство
чем портнов с богданом всю жизнь занимались?
а под чью дудку пляшет труба?
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посмотрите, Зеленский его ещё и восстановит в должности.. и будет он идти от ЗЕ команды по какому то там округу дальше
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ГБР взяло на взятке $100 тыс. главу РГА в Ривненской области, - Варченко - Цензор.НЕТ 2588
обманул предпренемателя...
Я такая наивная, меня так легко обмануть..
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"16 июля он был уволен с занимаемой должности президентским указом за взяточничество". Где решение суда, в котором доказано, что он взял взятку?
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Зебілам це непотрібно. Їм покуй, вони податки не сплачують... це ми потім заплатимо йому за вимушений прогул...
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Припинення трудових відносин голів державних адміністрацій та їх призначення на посади розпочинається у триденний строк після оприлюднення відповідного розпорядження Президента України, адже саме він наділений правом звільнення голів місцевих державних адміністрацій.РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №208/2019-рп

Звільнити КУШНІРА Миколу Захаровича з посади голови Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

16 липня 2019 рокуГде здесь о взятке?
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Який же це хабар, якщо він не має права виділяти? Це шахрайство, у ліпшому випадку.
Скасуйте нах.р усі ці оренди, надання, виділення - тільки аукціон! Невже ви не бачите що відбувається? Суддів, прокурорів, слідчих беруть на хабарях від 100 до 5000 доларів, а усякі сільські урюки, менше ніж соткою, не оперують. Усувайте причини!!!
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а відкати як тоді брати, їх не цікавить причина, їм треба безлад
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новая власть оказалась такой же....ворье и вымогатели...это еще они в раду не зашли эти новые лица
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"ГБР взяло на взятке $100 тыс. главу РГА в Ривненской области, - Варченко" - молодцы, а дальше что, спустим на тормозах, как всегда?
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Он любил деньги и страдал от их недостатка.
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Нічого ***** не доходить, нічого не розуміють, тільки хапають, хапають і хапають. Це зупинить тільки кара через ампутації рук і не потрібно садити, нехай ходить махає обрубками і показує іншим, що з ними буде, якщо будуть красти у своїх і з своєї держави!
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Очень солидная взятка..Недобор не ощущается... ДБР затримало на хабарі $100 тис. голову РДА в Рівненській області, - Варченко - Цензор.НЕТ 4193
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а чим же цікаві тих 486 га землі, що за них давали 300 тисяч ЮСД хабаря? Чому не кажуть, а тому, що та земля новоприйдешнім цікава, там бурштин.
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ДБР затримало на хабарі $100 тис. голову РДА в Рівненській області, - Варченко - Цензор.НЕТ 7924Держбюро розслідувань взяло на гарячому голову Рокитнівської РДА в Рівненській області в момент отримання ним хабара в розмірі 100 тисяч доларів.

треба було з Садовим познайомити.
він би навчив,як брати хабарі від 100 000 нерухомістю ,бажано у Європі..
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДБР затримало на хабарі $100 тис. голову РДА в Рівненській області, - Варченко
 
 
 
 
 
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