 ДБР упіймало на хабарі $100 тис. голову РДА в Рівненській області, - Варченко

Про це повідомила перший заступник глави ДБР Ольга Варченко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Слідчі нашого Центрального апарату попередньо встановили, що чиновник незаконно надав в оренду 486 га землі підконтрольному йому приватному підприємству. Земля належала до невитребуваних земельних паїв Сновидовицької та Біловізької сільрад", - написала Варченко.
За її словами, посадовець ошукав підприємця, переконавши його, що отримати право оренди на ці землі він може лише сплативши йому 300 тисяч доларів хабаря.
У підсумку голова Рокитнівської РДА збільшив свої статки на 110 тисяч доларів. А під час отримання другого траншу хабаря в розмірі 100 тисяч доларів правоохоронці взяли чиновника на гарячому
За її словами, це не єдине правопорушення вже колишнього голови РДА (16 липня він був звільнений із займаної посади президентським указом за хабарництво).
Ольга Варченко також повідомила, що, надавати земельні ділянки в оренду чиновник уже не мав права, адже із січня 2019 року набули чинності зміни, за якими повноваження виділяти паї в оренду перейшли до сільрад.
"что получить право на аренду земли он может только уплатив ему 300 тысяч долларов взятки.Источник: https://censor.net.ua/n3138319"
одно с другим не вяжется
взятка самому себе?
обманул предпренемателя...
Я такая наивная, меня так легко обмануть..
Звільнити КУШНІРА Миколу Захаровича з посади голови Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
16 липня 2019 рокуГде здесь о взятке?
Скасуйте нах.р усі ці оренди, надання, виділення - тільки аукціон! Невже ви не бачите що відбувається? Суддів, прокурорів, слідчих беруть на хабарях від 100 до 5000 доларів, а усякі сільські урюки, менше ніж соткою, не оперують. Усувайте причини!!!
Це ж політичні переслідування членів свинокоманди.
Президент Володимир Зеленський повинен забезпечити розслідування захоплення Житомирської кондитерської фабрики за наказом Петра Порошенка. Публічне звернення до президента Володимира Зеленського американського інвестора