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 Події, Суспільство
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Все про:хабар (2676) РДА (104) Варченко Ольга (36) ДБР (373)

 ДБР упіймало на хабарі $100 тис. голову РДА в Рівненській області, - Варченко

Держбюро розслідувань упіймало на гарячому голову Рокитнівської РДА в Рівненській області в момент одержання ним хабаря в розмірі 100 тисяч доларів.

Про це повідомила перший заступник глави ДБР Ольга Варченко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчі нашого Центрального апарату попередньо встановили, що чиновник незаконно надав в оренду 486 га землі підконтрольному йому приватному підприємству. Земля належала до невитребуваних земельних паїв Сновидовицької та Біловізької сільрад", - написала Варченко.

За її словами, посадовець ошукав підприємця, переконавши його, що отримати право оренди на ці землі він може лише сплативши йому 300 тисяч доларів хабаря.

У підсумку голова Рокитнівської РДА збільшив свої статки на 110 тисяч доларів. А під час отримання другого траншу хабаря в розмірі 100 тисяч доларів правоохоронці взяли чиновника на гарячому

За її словами, це не єдине правопорушення вже колишнього голови РДА (16 липня він був звільнений із займаної посади президентським указом за хабарництво).

Ольга Варченко також повідомила, що, надавати земельні ділянки в оренду чиновник уже не мав права, адже із січня 2019 року набули чинності зміни, за якими повноваження виділяти паї в оренду перейшли до сільрад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР завершило досудове розслідування щодо співробітників запорізької СБУ, які вимагали гроші в іноземців, - Варченко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138319
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский говорил " Он такой же президент как и я ! "
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их постоянно берут - уже 5 лет и потом отпускают - зачем тогда показывать
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ГБР взяло на взятке $100 тыс. главу РГА в Ривненской области, - Варченко - Цензор.НЕТ 2588
обманул предпренемателя...
Я такая наивная, меня так легко обмануть..
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а потім, якщо виявиться, що це мусарська підстава? воскресив би?
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Зеленский говорил " Он такой же президент как и я ! "
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и еще говорил, что - исландская сборная по футболу
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не имел права, ведь с января 2019 года вступили в силу изменения, по которым полномочия выделять паи в аренду перешли к сельсоветам# Так єто получается обокрал главу сельсовета?
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их постоянно берут - уже 5 лет и потом отпускают - зачем тогда показывать
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"предоставил в аренду 486 га земли подконтрольному ему частному предприятию. Источник: https://censor.net.ua/n3138319"
"что получить право на аренду земли он может только уплатив ему 300 тысяч долларов взятки.Источник: https://censor.net.ua/n3138319"
одно с другим не вяжется
взятка самому себе?
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посмотрите, Зеленский его ещё и восстановит в должности.. и будет он идти от ЗЕ команды по какому то там округу дальше
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ГБР взяло на взятке $100 тыс. главу РГА в Ривненской области, - Варченко - Цензор.НЕТ 2588
обманул предпренемателя...
Я такая наивная, меня так легко обмануть..
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"16 июля он был уволен с занимаемой должности президентским указом за взяточничество". Где решение суда, в котором доказано, что он взял взятку?
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Зебілам це непотрібно. Їм покуй, вони податки не сплачують... це ми потім заплатимо йому за вимушений прогул...
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Припинення трудових відносин голів державних адміністрацій та їх призначення на посади розпочинається у триденний строк після оприлюднення відповідного розпорядження Президента України, адже саме він наділений правом звільнення голів місцевих державних адміністрацій.РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №208/2019-рп

Звільнити КУШНІРА Миколу Захаровича з посади голови Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

16 липня 2019 рокуГде здесь о взятке?
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Який же це хабар, якщо він не має права виділяти? Це шахрайство, у ліпшому випадку.
Скасуйте нах.р усі ці оренди, надання, виділення - тільки аукціон! Невже ви не бачите що відбувається? Суддів, прокурорів, слідчих беруть на хабарях від 100 до 5000 доларів, а усякі сільські урюки, менше ніж соткою, не оперують. Усувайте причини!!!
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новая власть оказалась такой же....ворье и вымогатели...это еще они в раду не зашли эти новые лица
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Где порохоботы ?

Це ж політичні переслідування членів свинокоманди.
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"ГБР взяло на взятке $100 тыс. главу РГА в Ривненской области, - Варченко" - молодцы, а дальше что, спустим на тормозах, как всегда?
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https://www.youtube.com/watch?v=Yr4u5FGBIaY
Президент Володимир Зеленський повинен забезпечити розслідування захоплення Житомирської кондитерської фабрики за наказом Петра Порошенка. Публічне звернення до президента Володимира Зеленського американського інвестора
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДБР упіймало на хабарі $100 тис. голову РДА в Рівненській області, - Варченко
 
 
 
 
 
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