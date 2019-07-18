 "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос", - центр Разумкова опублікував свою соціологію

Як передає Цензор.НЕТ, такі результати опубліковані центром Разумкова.
Як зазначають соціологи, вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Найчастіше виборці мають намір віддати свій голос на виборах до Верховної Ради України за політичну партію "Слуга народу" (35,4% серед усіх респондентів і 44,4% серед тих, хто має намір брати участь у виборах і вже визначився, за кого голосуватиме). За партію "Опозиційна платформа – За життя" мають намір проголосувати відповідно 10,7% і 13,3%, за Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – відповідно 6,7% і 8,5%, за партію "Європейська Солідарність" – відповідно 5,8% і 7,5%, за партію "Голос" – відповідно 5,4% і 6,8%, за партію "Сила і честь" – відповідно 3,6% і 4,5%, за Радикальну партію Олега Ляшка – відповідно 3,1% і 3,3%. Кожну з інших партій мають намір підтримати менше 3% виборців. На час проведення опитування 11,0% респондентів ще не визначилися, за кого голосуватимуть.
Найбільшу підтримку партія "Слуга народу" має у Південному регіоні (тут за неї збираються голосувати 56,4% усіх опитаних) та в Центральному регіоні (37,8%). Партію "Опозиційна платформа – За життя" найбільшою мірою підтримують на Сході (22,4%) та Півдні (13,3%). За Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" найчастіше готові голосувати жителі Центрального (10%) і Західного (7,4%) регіонів, це ж само стосується і партії "Європейська солідарність" (відповідно 6,9% і 8,9%). За партію "Голос" найчастіше готові голосувати жителі Західного регіону (12,1%).
Чим молодші респонденти, тим частіше вони готові голосувати за партію "Слуга народу" (її підтримка зростає від 25,3% серед тих, кому 60 і більше років, до 48,1% серед молоді віком від 18 до 29 років). Партія "Голос" також має найвищу підтримку у молодшій віковій групі (18-29 років). Електоральна підтримка партій "Опозиційна платформа – За життя", ВО "Батьківщина", "Сила і честь" найбільше виражена у старших вікових групах.
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Як на мою думку Вовік піде у коаліцію з Вакарчуком. Той теж за вільний продаж землі. А це - Клондайк. Одні китайоси і араби можуть скупити за конкретні гроші більшу частину України.
Бо є ще каламутні мажоритарники. А їх у Слуги тільки 70-90 ... з 199 .
З яких, якусь частину зможуть перекупити різні олігархи.
"Безробітний" добре продається.
Тому Вові потрібно коаліцію не з 230, а як мінімум з 250, а краще 270.
Так шо - доведеться і "Батьківщину" брати ...
Й від продажу землі "соросятам" відмовитися !!!
Сорос й Ко. йдут гайем !
А там Макс Бужанский (якобы от СН) , который если "Слуга" откажется от коалиции с "Лехаймом" и Бойко премьером , то Макс откажется от СН !
А с другой стороны в "Батькивщине" и в СН супруги идут Шкрум .
А "Батькивщина" , разумеется, никогда с бывшей рыготой в коалицию не согласится ...
Мол, перемены грядут,
Только по-прежнему слуги народные
Лучше хозяев живут!" КВН ДПУ 1989г
От хохлов никогда не требовалось выходить на акции протеста или на защиту своих прав. За них всегда это делали украинцы. Всё что было нужно от 73% - это перестать голосовать за рашистов. Но нет, блдь. Малороссы, с упорством осла, снова и снова выбирают их в президенты.