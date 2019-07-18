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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос", - центр Разумкова опублікував свою соціологію

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 липня 2019 року, в результаті було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками, показало електоральні настрої українців.

Як передає Цензор.НЕТ, такі результати опубліковані центром Разумкова.

Як зазначають соціологи, вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Найчастіше виборці мають намір віддати свій голос на виборах до Верховної Ради України за політичну партію "Слуга народу" (35,4% серед усіх респондентів і 44,4% серед тих, хто має намір брати участь у виборах і вже визначився, за кого голосуватиме). За партію "Опозиційна платформа – За життя" мають намір проголосувати відповідно 10,7% і 13,3%, за Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – відповідно 6,7% і 8,5%, за партію "Європейська Солідарність" – відповідно 5,8% і 7,5%, за партію "Голос" – відповідно 5,4% і 6,8%, за партію "Сила і честь" – відповідно 3,6% і 4,5%, за Радикальну партію Олега Ляшка – відповідно 3,1% і 3,3%. Кожну з інших партій мають намір підтримати менше 3% виборців. На час проведення опитування 11,0% респондентів ще не визначилися, за кого голосуватимуть.

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Найбільшу підтримку партія "Слуга народу" має у Південному регіоні (тут за неї збираються голосувати 56,4% усіх опитаних) та в Центральному регіоні (37,8%). Партію "Опозиційна платформа – За життя" найбільшою мірою підтримують на Сході (22,4%) та Півдні (13,3%). За Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" найчастіше готові голосувати жителі Центрального (10%) і Західного (7,4%) регіонів, це ж само стосується і партії "Європейська солідарність" (відповідно 6,9% і 8,9%). За партію "Голос" найчастіше готові голосувати жителі Західного регіону (12,1%).

Чим молодші респонденти, тим частіше вони готові голосувати за партію "Слуга народу" (її підтримка зростає від 25,3% серед тих, кому 60 і більше років, до 48,1% серед молоді віком від 18 до 29 років). Партія "Голос" також має найвищу підтримку у молодшій віковій групі (18-29 років). Електоральна підтримка партій "Опозиційна платформа – За життя", ВО "Батьківщина", "Сила і честь" найбільше виражена у старших вікових групах.

Також читайте: Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Бойко, Гриценко, - лідери виборчих перегонів за соціологією центру Разумкова

Слуга народу, Опозиційна платформа, Батьківщина, Європейська Солідарність і Голос, - центр Разумкова опублікував свою соціологію 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138316
 
 
 Топ коментарі
 
Центр Разумкова за Разумкова(младшего)
Молодые Рехионы,мать вашу и отца в придачу "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и Голос", - центр Разумкова опубликовал свою социологию - Цензор.НЕТ 9128 "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и Голос", - центр Разумкова опубликовал свою социологию - Цензор.НЕТ 9128
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Если отбросить погрешность, то ПЕС в пролете.
Та и пес с ними😀
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очередной опрос-опорос...
центр Разумкова....совсем не предвзято про Разумкова на первом месте..
совпадение? не думаю...)))))))))))
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Я теж колись був. Але після Махницького цієї партії для мене більше не існує.
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Не буде у Вовіка в Раді 50+%. Прийдеться Вовіку брати когось у компанію для створення коаліції. Чотири фракції на вибір. Що Вовік обере?
___________________
Як на мою думку Вовік піде у коаліцію з Вакарчуком. Той теж за вільний продаж землі. А це - Клондайк. Одні китайоси і араби можуть скупити за конкретні гроші більшу частину України.
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Вовик , якщо не буде телепнем , обере максимум партнерів.
Бо є ще каламутні мажоритарники. А їх у Слуги тільки 70-90 ... з 199 .
З яких, якусь частину зможуть перекупити різні олігархи.
"Безробітний" добре продається.
Тому Вові потрібно коаліцію не з 230, а як мінімум з 250, а краще 270.
Так шо - доведеться і "Батьківщину" брати ...
Й від продажу землі "соросятам" відмовитися !!!
Сорос й Ко. йдут гайем !
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Надо только понять , что это только 225 мандатов так делятся , а остальные 199 это мутные мажоритарщики ...
А там Макс Бужанский (якобы от СН) , который если "Слуга" откажется от коалиции с "Лехаймом" и Бойко премьером , то Макс откажется от СН !
А с другой стороны в "Батькивщине" и в СН супруги идут Шкрум .
А "Батькивщина" , разумеется, никогда с бывшей рыготой в коалицию не согласится ...
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Ахаха! Мне интересно будет сравнить с результатом!)
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Первая двойка практически железобетонно. Следующие трое могут быть в любом порядке. Совсем недавно президентские выборы были. Ни одна известная контора сильно не налажала. Так что и тут ничего смешного не будет.
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Покажите мне дегенерата,который голосует за опозиционный блок рыговский
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В Мозамбике, кстати, в 1994-м, поперся вечером в город, придурок! А у них, оказывается, только сегодня выборы прошли какие-то... Ну, сижу тихо, попиваю пиво... Тут в пивняк заходят трое, все с АК-47, похоже- бухие. Ну и что-то начинают спрашивать, у каждого столика, у посетителей. А там же португальский язык, в котором я- 0(ноль). Они и у меня что-то спросили, но мадам(хозяйка заведения) им что-то ответила, вместо меня и они дальше пошли спрашивать. Я потом у неё поинтересовался- что был за вопрос??? Оказалось- они как раз и спрашивали- кто и за кого сегодня проголосовал! Наверное, все проголосовали правильно, ибо никаких эксцессов я не заметил. А вы тут о каком-то Центре Разумкова. О, как надо!
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"Речи не раз уже слышали модные -
Мол, перемены грядут,
Только по-прежнему слуги народные
Лучше хозяев живут!" КВН ДПУ 1989г
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"Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и Голос", - центр Разумкова опубликовал свою социологию" - надеюсь, что украинцы (имею в виду не только по национальности, а по менталитету) всё таки проголосуют за "Голос", хотя картина не очень оптимистичная, к сожалению, в современной Украине больше хохлов (хохол,в моём понятии - это гнилой украинец), чем украинцев, но надежда всё таки есть, чтобы "Голос" вышел на второе место.
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А Аграрная партия с Поплавским? Вон по всей стране Винника за собой возит с кончерами))) Ото и я понимаю. А то Голос... Да ну его))
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сорян) с концертами)) Да так возит, что аж дороги перекрывают в городах))
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Якби Вакарчук прямо заявив, що не ні за яких умов піде в коаліцію зі слугою народу, він би мав своє 2 місце легко... Тоді б його підтримало набагато більше патріотичних українців, яким не подобається засилля у владі цих самих хохлів (а ще негідних представників інших національностей).
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"Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос", - центр Разумкова опублікував свою соціологію - Цензор.НЕТ 7990Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles 8 ч.8 часов назад

От хохлов никогда не требовалось выходить на акции протеста или на защиту своих прав. За них всегда это делали украинцы. Всё что было нужно от 73% - это перестать голосовать за рашистов. Но нет, блдь. Малороссы, с упорством осла, снова и снова выбирают их в президенты.
"Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос", - центр Разумкова опублікував свою соціологію - Цензор.НЕТ 6966
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ладно еще писюньковый пианист но кацапские мерзости занимают второе место в рейтинге
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Видишь ли в чем дело... Перед моими глазами до сих пор кадры, когда порохоботка Черновол делает заявление, что вышки Бойко - это уже не вышки Бойко, а вышки Януковича. А Бойко - кристально чистый перед законом и приличный человек. Поэтому сейчас кацапские мерзости занимают второе место, что в свое время Порошенко взял кацапов в подельники.
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Это надо быть дебилом,что бы голосовать "за життя!"
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос", - центр Разумкова опублікував свою соціологію
 
 
 
 
 
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