 "Владо, де дороги?" - активісти перекрили трасу в Луганській області

Учасники акції тримали плакати з написами "2018 був роком доріг", "Владо, де дороги?", "SOS Байдівка. Повне бездоріжжя". Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".

"Акцію присвячено стану доріг у Луганській області та бездіяльності тих органів влади, які відповідають за це, - розповів координатор заходу Євгеній Васильєв. - За 2018 рік, який тодішній голова ОДА Юрій Гарбуз оголосив роком доріг, зробили всього 13 км шляху. А у сусідній Донецькій області зробили більше 200 км. Більше того, на тій дорозі, яку зробили цього року - між Станицею Луганською та Петропавлівкою - на ній вже є латки".

Начальник служби автомобільних доріг у Луганській області Юрій Бережно повідомив, що з 1200 км доріг державного значення ремонту потребують більш ніж 80%. Він пояснив це системним недофінансуванням, впливом війни та відсутністю залізничного сполучення, внаслідок якого всю фермерську продукцію доводиться перевозити вантажним транспортом. А це, своєю чергою, дуже впливає на стан дорожнього полотна.

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"Коли формувався бюджет на цей рік, нас, на жаль, не почули. Але якщо запрацює та програма, яка вже була презентована в "Укравтодорі" та Кабінеті міністрів, то за три роки всі основні дороги - а це 70-80% від доріг, які потребують капітального ремонту. Але якщо фінансування залишиться на тому ж рівні, то буде потрібно 10 років. Але ми розуміємо, що цього часу у нас немає".

Акція протесту закінчилася тим, що радник голови ОДА та начальник обласної служби автомобільних доріг запросили її учасників на колегію облдержадміністрації з проблем автодоріг, яка відбудеться 25 липня.