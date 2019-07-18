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 Суспільство
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Все про:дороги (755) Луганщина (1781) протест (933)

 "Владо, де дороги?" - активісти перекрили трасу в Луганській області

Жителі Луганської області перекривали дорогу між Сєверодонецьком та Старобільськом біля села Нижньопокровка.

Учасники акції тримали плакати з написами "2018 був роком доріг", "Владо, де дороги?", "SOS Байдівка. Повне бездоріжжя". Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".

"Акцію присвячено стану доріг у Луганській області та бездіяльності тих органів влади, які відповідають за це, - розповів координатор заходу Євгеній Васильєв. - За 2018 рік, який тодішній голова ОДА Юрій Гарбуз оголосив роком доріг, зробили всього 13 км шляху. А у сусідній Донецькій області зробили більше 200 км. Більше того, на тій дорозі, яку зробили цього року - між Станицею Луганською та Петропавлівкою - на ній вже є латки".

Начальник служби автомобільних доріг у Луганській області Юрій Бережно повідомив, що з 1200 км доріг державного значення ремонту потребують більш ніж 80%. Він пояснив це системним недофінансуванням, впливом війни та відсутністю залізничного сполучення, внаслідок якого всю фермерську продукцію доводиться перевозити вантажним транспортом. А це, своєю чергою, дуже впливає на стан дорожнього полотна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив програму розвитку доріг місцевого значення до 2024 року

"Коли формувався бюджет на цей рік, нас, на жаль, не почули. Але якщо запрацює та програма, яка вже була презентована в "Укравтодорі" та Кабінеті міністрів, то за три роки всі основні дороги - а це 70-80% від доріг, які потребують капітального ремонту. Але якщо фінансування залишиться на тому ж рівні, то буде потрібно 10 років. Але ми розуміємо, що цього часу у нас немає".

Акція протесту закінчилася тим, що радник голови ОДА та начальник обласної служби автомобільних доріг запросили її учасників на колегію облдержадміністрації з проблем автодоріг, яка відбудеться 25 липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138312
 
 
 Топ коментарі
 
От хохлов никогда не требовалось выходить на акции протеста или на защиту своих прав.
За них всегда это делали украинцы.
Всё что было нужно от 73% - это перестать голосовать за рашистов.
Но нет, блядь. Малороссы, с упорством осла, снова и снова выбирают их в президенты.
(C)
@JuntaChronikles
🤔
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как говорил ЗЕ дороги должны быть реальными, а не виртуальными..
и вообще, он ничего вам не должен и не обещал..
терпите 5 лет афериста дальше "Власть, где дороги?" - активисты перекрыли трассу в Луганской области - Цензор.НЕТ 9211
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Бобик, гонги дороги, ты уже 2 месяца, а результат НОЛЬ!
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как говорил ЗЕ дороги должны быть реальными, а не виртуальными..
и вообще, он ничего вам не должен и не обещал..
терпите 5 лет афериста дальше "Власть, где дороги?" - активисты перекрыли трассу в Луганской области - Цензор.НЕТ 9211
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Бобик, гонги дороги, ты уже 2 месяца, а результат НОЛЬ!
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От хохлов никогда не требовалось выходить на акции протеста или на защиту своих прав.
За них всегда это делали украинцы.
Всё что было нужно от 73% - это перестать голосовать за рашистов.
Но нет, *****. Малороссы, с упорством осла, снова и снова выбирают их в президенты.
(C)
@JuntaChronikles
🤔
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Цього разу російському шпигуну Порошенку - жодного голоса!!!
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"Ось і літо пройшло
мов його й не бувало..." (с) "Власть, где дороги?" - активисты перекрыли трассу в Луганской области - Цензор.НЕТ 4727
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А Грося позавчера таки признался, что обманул, с ремонтом трассы Мариуполь-Запорожье. Надо же... Два года врал, а тут- взял и признался. К чему бы это? Мне кажется к тому, чтобы об этой трассе- забыли, навсегда.
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наверное вы решили.шо зелебеня сделает лучше дороги,и нахаляву...впрочем,грех мариупольцев с запорожцами одних обвинять-73% страны так решило
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Да ну.

В прошлом году проезжал я по той дороге, и не видел ничего такого ужасного. Вот между Сватово и Купянском - это да. Там жуть жуткая.
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жители Луганской области... это там где "разведение сил"... Вот вы и есть силы, которых "разводят"... как котят.
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Дорогами займається прем'єр мародера Порошенка. Не треба скидувати з хворої голови на здорову.
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Разве? А тогда, как расценивать его трёп за тарифы и прочее? Как трёп по приколу для умственно отсталых его сторонников?
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Чучело старое, президент дорогами не занимается.
Это - ответственность коалиционного правительства во главе со ставленником Пети - ГРОЙСМАНА.
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ДА ВЫ ШО? "Владо, де дороги?" - активісти перекрили трасу в Луганській області - Цензор.НЕТ 5043
А с чего он вам, его сторонникам по ушам юзал тарифами в апреле, марте и феврале, если это не его компетенция? "Владо, де дороги?" - активісти перекрили трасу в Луганській області - Цензор.НЕТ 7598
Значит удон и спагетти вам на уши, за тарифы и прочее шо таки не в его компетенции, вешать ему можно, а дороги с него потребовать низяяя? "Владо, де дороги?" - активісти перекрили трасу в Луганській області - Цензор.НЕТ 4508
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жители луганщины, а вы еще раз проголосуйте за рыгов, может лучше станет на третий раз, говорят три - цифра счастливая.
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НУЛЬ голосів Порошену і його шоблі парубіїв! Повне перезавантаженя корумпованої влади Мародера!
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Мерси зебобикам Кривбаса* -за президента "ГОНДУРАСА"

* -І не тІлько...
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вот луганчане уже на себе ощущают суровую реальность 2019 года...они стремятся назад в прошлое, в 2018, когда была стабильность и уверенность, что их не сдают(((
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А ну назад в телевизор!!!
Щя вам Зеля ролик запилит про ваши дороги- не узнаете.
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Мародер Порошенко замість, щоб займатись економікою, всі державні гроші спрямував на скупку російських тролів. Ця практика вже дала свої плоди - мародер Порошенко пролетів на президентських з розгромним рахунком. Але Мародер ніяк не вгамується і продовжує бомбити мережі своїми платрними російськими тролями. Ню-ню...
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Уот .Точно. Правда троли во времени заплутали, и прибыли аккурат к Клоуну.
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Так у ПОПа спросите он был при власти пять лет.
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даааа, при парашенке таких плохих дорог небыло. Зе, шо ты творишь?
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Странно, а если верить мародёру и гросе, то уже всю Украину в три слоя укатали в асфальт...
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Как это, "Где дороги?" Там, где "Путин, приди, Путин, введи...", "Да мне похер, чья власть - лишь-бы, пенсию, вовремя, платили...".
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Бесплатные дороги только в мышеловке. В Днепре пробовали поставить весы на трассе, что бы контроллировать вес, так сразу все возмутились, типа зчем?
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Это лично к гройсману вопрос, а не вообще к власти.
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