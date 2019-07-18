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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 За кордоном
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Все про:Путін (10166) нормандська четвірка (498) Макрон Емманюель (259)

 Макрон і Путін обговорили в телефонному режимі "нормандський формат"

Президенти Франції і Росії обговорили вирішення конфлікту в межах "нормандського формату".

Про бесіду повідомляє офіційний сайт Кремля, інформує Цензор.НЕТ. Там підкреслюють, що розмова відбулася за ініціативою французької сторони.

"Висловлено готовність активізувати спільну роботу на цьому напрямку, зокрема в межах "нормандського формату", - сказано на сайті Кремля.

Крім цього, сторони обговорили політичне врегулювання війни в Сирії і ситуацію навколо ядерної програми Ірану.

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Макрон пообіцяв взяти участь в урочистостях, які відбудуться в Москві 9 травня наступного року.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Сторони обговорили звільнення українських заручників у РФ, розведення сил у Станиці Луганській і транзит газу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138308
 
 
 Топ коментарі
 
Скажіть хтось Зєлєнскому, щойно знову за скобки" винесли, як він мову і віру.
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воно репетує... тобто репетирує роль лукашенка... йому ніколи.... Макрон и Путин обсудили по телефону "нормандский формат" - Цензор.НЕТ 5052
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А перед тим Путін дав завдання Вовіку:

«четвер, 18 липень 2019, 17:11 Президент РФ Володимир Путін заявив, що главі України Володимиру Зеленському треба провести переговори з ватажками так званих "ЛНР"-"ДНР".
Так, Путін зустрівся з главою політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком. На переговорах з ним він висловився про ситуацію на південному сході України. Лідер Росії заявив, що повноцінне врегулювання ситуації на Донбасі можливо тільки при прямому контакті київської влади з представниками "ДНР" і "ЛНР".
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главное...на парад на 9-мая пригласил...
где парад, а где х.ло...(а ведь все под Богом ходим)
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Ну так ударили по рукам и решили. Только в конце Украину не забудьте проинформировать о ее судьбе
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Скажіть хтось Зєлєнскому, щойно знову за скобки" винесли, як він мову і віру.
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воно репетує... тобто репетирує роль лукашенка... йому ніколи....
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конструктивный диалог закончился фразой путин-*****, при этом первое лицо Франции часто произносило фразу ла-ла-ла приводя переводчиков в неловкое положение.
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- Фигня эти ваши программы по состариванию! Все это вранье. Я знаю одного мужика, который в 150 выглядит как в 50!
- Ленин, что ли?!
(C)
@Anakoyher
😄
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Так президент франкоарабів сам типовий ************.
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А перед тим Путін дав завдання Вовіку:

«четвер, 18 липень 2019, 17:11 Президент РФ Володимир Путін заявив, що главі України Володимиру Зеленському треба провести переговори з ватажками так званих "ЛНР"-"ДНР".
Так, Путін зустрівся з главою політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком. На переговорах з ним він висловився про ситуацію на південному сході України. Лідер Росії заявив, що повноцінне врегулювання ситуації на Донбасі можливо тільки при прямому контакті київської влади з представниками "ДНР" і "ЛНР".
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раньше был Макрон и Микрон, а теперь Макрон и два Микрона.
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Вот он итог внешнеполитической пятилетней деятельности соевого мародера. Сегодня макрон едет на парад , а завтра что ? Признает аннексию крыма?
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Все вирішують без нашого хамовитого мальчіка
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таке можна й по телефону вирішити. Видимість великої праці - 4ро баранів почешуть один одному язики
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Щось швидко Україна перетворилася з рівноправного суб'єкта в неспроможну державу, за яку все вирішують інші.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономМакрон і Путін обговорили в телефонному режимі "нормандський формат"
 
 
 
 
 
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