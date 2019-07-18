 Макрон і Путін обговорили в телефонному режимі "нормандський формат"

Про бесіду повідомляє офіційний сайт Кремля, інформує Цензор.НЕТ. Там підкреслюють, що розмова відбулася за ініціативою французької сторони.
"Висловлено готовність активізувати спільну роботу на цьому напрямку, зокрема в межах "нормандського формату", - сказано на сайті Кремля.
Крім цього, сторони обговорили політичне врегулювання війни в Сирії і ситуацію навколо ядерної програми Ірану.
Макрон пообіцяв взяти участь в урочистостях, які відбудуться в Москві 9 травня наступного року.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Сторони обговорили звільнення українських заручників у РФ, розведення сил у Станиці Луганській і транзит газу.
где парад, а где х.ло...(а ведь все под Богом ходим)
- Ленин, что ли?!
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@Anakoyher
😄
«четвер, 18 липень 2019, 17:11 Президент РФ Володимир Путін заявив, що главі України Володимиру Зеленському треба провести переговори з ватажками так званих "ЛНР"-"ДНР".
Так, Путін зустрівся з главою політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком. На переговорах з ним він висловився про ситуацію на південному сході України. Лідер Росії заявив, що повноцінне врегулювання ситуації на Донбасі можливо тільки при прямому контакті київської влади з представниками "ДНР" і "ЛНР".