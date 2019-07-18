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 Політика України
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Все про:Кіровоградщина (155) рейтинг (269) соціологія (119)

 На окрузі в Кіровоградській області поширюють фейкову соціологію, - "Рейтинг". ФОТО

У мажоритарних округах у Кіровоградській області поширюють фейкову "соціологію", яку нібито провела соціологічна група "Рейтинг".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це група "Рейтинг" повідомила у Facebook, продемонструвавши листівку з округу №100 у Кіровоградській області.

На окрузі в Кіровоградській області поширюють фейкову соціологію, - Рейтинг 01

За словами мешканки міста Бобринець, яка звернулася до соціологів, такі листівки з даними соціології розвішані по всьому місту.

"Це нахабна фальшивка! Жодного опитування група "Рейтинг" там не проводила! Звертайтеся до правоохоронних органів, тільки так можна виявити і притягнути до відповідальності осіб, які загадили цим лайном місто", - написали в "Рейтингу".

На опублікованій листівці "соціологія" показувала переважання кандидата від "Слуги народу" на цьому окрузі Ігоря Мурдія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138307
 
 
 Топ коментарі
 
с марта МВД винтит исключительно тех, кто против зелёного недоразумения. На округе в Кировоградской области распространяют фейковую социологию, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 2943
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фейковий "українець" завітав. який не може відповісти на питання з української мови для п'ятого класу. жалюгідно виглядаєш, нікчемо. На округе в Кировоградской области распространяют фейковую социологию, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 3455
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только "Рейтинг" имеет право, развешивать лапшу
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с марта МВД винтит исключительно тех, кто против зелёного недоразумения. На округе в Кировоградской области распространяют фейковую социологию, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 2943
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Лахто, чи тобі не байдуже? Піди до вікна- яка там погода на дворі?
Горілки, як завжди нема!
Нехай щастить!
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фейковий "українець" завітав. який не може відповісти на питання з української мови для п'ятого класу. жалюгідно виглядаєш, нікчемо.
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Ого, лахті нарешті показали гугл транслейт! Мабуть добряче підгорає! Але дивись- рейтинги ПЕС таки падають, то ж ти не зупиняйся, сподіваюсь, що ви його зіб'єте нижче чотирьох відсотків! Браво лахто!!!
До речі, ти так і не відповів на просте питання- де відрубані руки?
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Однак ти все та ж тупа лахта! Окрім методички й плагіату нічого не вмієш! Але нічого, вже недовго залишилось.
Ти вже полишив мастурбувати на світлину Петра Олексійовича?
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про що можна розмовляти з нікчемою, яка не здатна відповісти на питання для п'ятого класу! На окрузі в Кіровоградській області поширюють фейкову соціологію, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 1147
тримай 11.80 за макання пикою у лайно, "бізнесмене"!
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От і провокаціїї пішли. Де поліція, в них на очах все клеїлося.
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Меня в этой листовке бы сразу смутило первая строчка. Имя и фамилия большими буквами. Все остальные нормально. Явный бред.
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только "Рейтинг" имеет право, развешивать лапшу
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Ну так ЗЕ кругом побеждает, что удивительного? И у партии под 50% но вы же не вешаетесь оттого что старые нафталиновые партии майдана просрали и рейтинг и доверие избирателей, что люди скорее за столб телеграфный проголосуют чем за какого-то яроша или белецкого с парубием
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Я ж говорю - все эти листовки и рейтинги, высосанные из пальца, не что иное, как обычный ГИПНОЗ). Бабушка, идя в местный магазинчик, увидит фамилию раз, идя ИЗ магазина, опять увидит - два... И так каждая бабушка, которая умеет читать)) Эта Хвамилия у нее в голове застрянет, а дальше - галочка в бюллетене этой Хвамилии обеспечена. Но мне больше нравится другой господин)) А, впрочем, все эти СлугЫ одним миром мазаны, вернее. мирком... своим, нам неведомым. Вот, кому интересно, посмотрите полный список тех, кто пытается пройти опять и снова туда. откуда только что их выгнали (От Кировоградщины): https://gre4ka.info/statti/52935-kandydaty-po-mazhorytartsi-vid-kirovohradshchyny-khto-vony-i-chym-vidomi Довольно интересная информация))

Сегодня у нас в районе будет выступать!!)) очередной будущий депутат)) И толку с того, что кто-то будет его слушать... Толку от этого НЕ будет никакого... Выступай, не выступай...
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а чё номера телефончиков не заретушировали? они нам надо??? ))))
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Таки да, правЫ были классики : - Есть ложь, есть беспардонная ложь...Но не будем, господа, забывать о статистике!
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Е ні!!!
У даному випадку компетентні органи порушень не вбачає!!!!!!!!!!!!!!!!
ВИ що у сосну вдарились. Це ж огого...... "Слуга".
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Вот удивили ))))
Да во многих городах бигборды с левыми рейтингами висят .
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Это Проклятый Порошенко листовки разбрасывает! Чтобы дух зебулонов подорвать!
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"Рейтинг" у вас вся ваша социология - фейковая
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Яблука від яблоні недалеко падає.Шеф вішає лапшу ,підлеглий також .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа окрузі в Кіровоградській області поширюють фейкову соціологію, - "Рейтинг". ФОТО
 
 
 
 
 
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