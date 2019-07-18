 На окрузі в Кіровоградській області поширюють фейкову соціологію, - "Рейтинг". ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це група "Рейтинг" повідомила у Facebook, продемонструвавши листівку з округу №100 у Кіровоградській області.
За словами мешканки міста Бобринець, яка звернулася до соціологів, такі листівки з даними соціології розвішані по всьому місту.
"Це нахабна фальшивка! Жодного опитування група "Рейтинг" там не проводила! Звертайтеся до правоохоронних органів, тільки так можна виявити і притягнути до відповідальності осіб, які загадили цим лайном місто", - написали в "Рейтингу".
На опублікованій листівці "соціологія" показувала переважання кандидата від "Слуги народу" на цьому окрузі Ігоря Мурдія.
Горілки, як завжди нема!
Нехай щастить!
До речі, ти так і не відповів на просте питання- де відрубані руки?
Ти вже полишив мастурбувати на світлину Петра Олексійовича?
тримай 11.80 за макання пикою у лайно, "бізнесмене"!
Сегодня у нас в районе будет выступать!!)) очередной будущий депутат)) И толку с того, что кто-то будет его слушать... Толку от этого НЕ будет никакого... Выступай, не выступай...
У даному випадку компетентні органи порушень не вбачає!!!!!!!!!!!!!!!!
ВИ що у сосну вдарились. Це ж огого...... "Слуга".
Да во многих городах бигборды с левыми рейтингами висят .