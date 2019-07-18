EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Суспільство
  3026  15
Все про:ЗСУ (301) операція Об'єднаних сил (1387)

 Новим командувачем оперативного командування "Схід" замість генерала Красноокого став полковник Нестеренко

Командувачем військ Командування "Схід" Збройних Сил України призначений полковник Олександр Нестеренко.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі Оперативного командування "Схід" ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "18 червня перший заступник начальника Генеральний штаб ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Корнійчук представив особовому складу Оперативного командування "Схід" Збройних Сил України полковника Олександра Нестеренка.

Наказом Міністра оборони України, полковник Олександр Нестеренко призначений командувачем військ оперативного командування "Схід", а генерал-лейтенант Олександр Красноок призначений на іншу відповідальну посаду.

Полковник Олександр Нестеренко пройшов всі командні посади від командира взводу до заступника командувача військ Оперативне командування "Північ". Має реальний досвід участі в бойових діях на сході України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівнику організації в структурі ЗСУ на Львівщині повідомили про підозру, - САП

Новим командувачем оперативного командування Схід замість генерала Красноокого став полковник Нестеренко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138306
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Процесс пошел : 18 июля 2019«Путин прокомментировал переговоры Медведева и Медведчука»
 показати весь коментар
 
смотрящий по Украине будут в ВР, а клоун будет согласовывать с ним каждый шаг. виляние булками - шухер на бамбасе. вафля воевать не хочет и не будет, всего боиться. ручной бобик.
 показати весь коментар
 
 
Так потрох и был смотрящим по Украине от *****.
 показати весь коментар
 
Ну мены якось насрати нп їх переговори... звиняйте за мій хранцузький...
 показати весь коментар
 
Это они поторопились! Могли и сантехника назначить. Вон Главнокомандующий , так тот вообще в армии не служил, и от повестки бегал.
 показати весь коментар
 
 
у кварталі нема своїх сантехників...вони арендують зали разом зі штатною обслугою Новим командувачем оперативного командування "Схід" замість генерала Красноокого став полковник Нестеренко - Цензор.НЕТ 8592
 показати весь коментар
 
Да кому тот полковник нужОн? Зеленский, давай лейтенанта!»

 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНовим командувачем оперативного командування "Схід" замість генерала Красноокого став полковник Нестеренко
 
 
 
 
 
 вгору