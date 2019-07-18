 Питання українських моряків стало токсичним для Росії, - Зеркаль

Заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль заявила в інтерв'ю ZN.UA, що існує мало шансів, що Росія передасть Україні українських моряків до парламентських виборів 21 липня, передає Цензор.НЕТ.

"З кожним днем дедалі менше шансів, що це відбудеться до парламентських виборів", - сказала Зеркаль.

"Чому ви не думаєте, що питання українських моряків є для Росії дуже токсичним? Найбільш токсичним з усіх", - сказала Зеркаль.

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За її словами, з ухваленням Міжнародним трибуналом з морського права наказу щодо моряків тепер навіть країни і політики, що сумніваються, будуть апріорі тиснути на Росію для виконання цього рішення. "Тому цей наказ і ситуація щодо моряків стали токсичними для РФ", - каже Зеркаль.

Відповідаючи на запитання "Якщо воно настільки токсичне, то, напевно, Росія могла б уже і випустити моряків?", Зеркаль зазначила, що "тоді Володимир Володимирович не був би Володимиром Володимировичем, що не піддається тиску".

При цьому, коментуючи слова омбудсмена Людмили Денісової про те, що Україна розглядає можливість обміну наших моряків, заступниця голови МЗС сказала, що хоча для України важливо отримати моряків, питання їхнього обміну взагалі не має порушуватися. "Я б хотіла поставити раз і назавжди крапку: питання обміну взагалі не має стояти як таке. Моряки мусять просто повернутися в Україну", - стверджує Зеркаль.

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Заступнця голови МЗС вважає, що може йтися лише про якісь дії української сторони щодо повернення моряків в Україну, які юридично не мають бути прив'язані до дій Росії: "Щодо якихось дій - може бути. Але називати це обміном - апріорі неправильно".

Пояснюючи позицію українського МЗС, Зеркаль зазначила, що МЗС РФ у своїй ноті від 25 червня говорило не про обмін, а гарантії. "Ми розповіли, про які гарантії може йтися - у рамках міжнародного права. Росіяни усвідомили, що не може бути гарантій у їхньому розумінні цього слова. Вони починають розуміти нашу логіку, і протягом останніх трьох тижнів триває пошук формату повернення моряків", - сказала заступниця глави МЗС.

За словами заступниці голови МЗС, складність полягає в знаходженні такого формату, щоб виконати рішення Трибуналу про повернення моряків, не порушуючи при цьому позиції сторін, оскільки судовий процес у РФ продовжується і він буде тривати дуже довго. "Це складно, але можливо", - переконана Зеркаль.

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"Те, що пропонує омбудсмен, - це шпигунський формат: на міст вивели і обміняли. Але на нього накладається і юридичний аспект: якщо обмін, то коли? Після оголошення російським судом вироку? Але росіяни щойно завершили слідство щодо моряків, після чого ті тепер мають ознайомитися з матеріалами. Це займе ще як мінімум чотири місяці. Так що, ми будемо чекати ще рік-півтора, коли їм винесуть вирок?", - дивується Зеркаль. На її думку, обміни та інші "паралельні треки", здатні тільки перешкодити і в поверненні моряків, і у відстоюванні наших прав у суді.

Водночас Зеркаль наголосила: "Моя мета - повернути їх додому. І я буду використовувати будь-які інструменти, які можуть спрацювати. Хто в результаті повісить собі медальки, це для мене справа десята".

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили в список обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.