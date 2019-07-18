 В'ятрович пропонує захистити Інститут нацпам'яті від політичної ситуації за допомогою закону

Про це він заявив під час публічної дискусії про майбутнє гуманітарної сфери, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Треба готувати законодавчу базу для забезпечення незворотної діяльності, зокрема, Українського інституту національної пам’яті. Тому що Інститут національної пам’яті як центральний орган виконавчої влади зараз доволі вразливий з політичної точки зору. Відповідно має бути спеціальне законодавство, яке зробить його більш незалежним від політичної ситуації", - підкреслив В’ятрович.

При цьому він погодився, що Інституту нацпам'яті бракує ресурсів в інформаційній боротьбі.

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"Ми проводимо значну інформаційну роботу, зміст, напрацьований нами, хороший. А от інструменти донесення цього змісту, на жаль, доволі слабкі. Наша співпраця з Мінінформполітики, із Суспільним телебаченням - цього зовсім недостатньо, коли ми змагаємося з телеканалом "Інтер" чи іншими телевізійними монстрами. Відповідно з цим проблема", - констатував голова УІНП.