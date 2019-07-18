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 Суспільство
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Все про:Інститут нацпам'яті (121) В'ятрович (161)

 В'ятрович пропонує захистити Інститут нацпам'яті від політичної ситуації за допомогою закону

Глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що Інститут вразливий з політичного погляду.

Про це він заявив під час публічної дискусії про майбутнє гуманітарної сфери, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Треба готувати законодавчу базу для забезпечення незворотної діяльності, зокрема, Українського інституту національної пам’яті. Тому що Інститут національної пам’яті як центральний орган виконавчої влади зараз доволі вразливий з політичної точки зору. Відповідно має бути спеціальне законодавство, яке зробить його більш незалежним від політичної ситуації", - підкреслив В’ятрович.

При цьому він погодився, що Інституту нацпам'яті бракує ресурсів в інформаційній боротьбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заяви Разумкова щодо місцевих референдумів із декомунізації свідчать про його незнання законодавства, - В'ятрович

"Ми проводимо значну інформаційну роботу, зміст, напрацьований нами, хороший. А от інструменти донесення цього змісту, на жаль, доволі слабкі. Наша співпраця з Мінінформполітики, із Суспільним телебаченням - цього зовсім недостатньо, коли ми змагаємося з телеканалом "Інтер" чи іншими телевізійними монстрами. Відповідно з цим проблема", - констатував голова УІНП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138302
 
   
 Топ коментарі
 
Чому цього виродка ще не звільнили?!
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Давно пора, але нашим можновладним зе(де)білам воно не потрібно... ані парускі гаварят..
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Чому цього виродка ще не звільнили?!
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Так вверхуж написали...за то ,что выродок)))))
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За заявами,за дебільним виразом обличчя,за місцем в прохідному списку ПЄСа,за місце жінки в прохідному списку "Голос",за одностороннє трактування національної пам"яті,взагалі за її трактування,бо це має робити не гебістський викормиш Вятрович,а історія,за піар на жертвах "тюрми на Лонцького"...Мало?..
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Конкретний приклад заяви Вятровича, яка "одностороннє трактує національну пам'ять", покажіть, будь ласка.
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Може ти не гебістський маєш це робити? То покажи приклад!
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А чому саме він виродок?
Поясніть будь ласка.
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****))))
- ну что, решил шкуру свою спасать?
- офигеть!... а вы точно... дерматолог?
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Нелепо и бесполезно закреплять законом идеологию
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На лєнту.сру- це туди В'ятрович пропонує захистити Інститут нацпам'яті від політичної ситуації за допомогою закону - Цензор.НЕТ 4467 Там вас зрозуміють і похвалять. А скарбєєва,(зливний бачок), і в щочку чмокне А ми якось і тут і без сопливих розберемося...
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Я смотрю, у вас есть только вы и русские. Остального населения Земли не существует В'ятрович пропонує захистити Інститут нацпам'яті від політичної ситуації за допомогою закону - Цензор.НЕТ 587
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Давно пора, але нашим можновладним зе(де)білам воно не потрібно... ані парускі гаварят..
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Вятровичу уже недолго осталось. Скоро бомжевать пойдет.
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гузенко,іди на... ну я к би це так політкоректно сказонути,.. на палавой орган дєдушкі...якось так...
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Там уже сидят 24%.
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Право Вьятровича дрыстать в любом месте должно быть защищено законом.
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Нє,ну просто афігєть,вас шо,по команді -"В ружьё" підняли?
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Вятрович хочет узаконить свою брехню законом?
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Так называемую , историю украины, которую он каждый день вливает населению страны! Он пользуется случаем, когда идет гражданская война на востоке страны, превознести оун упа,всяких там бандер и шухевичей, в то время, когда в реальнлсти, эти нелюди, вырезали не угодных им людей!
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Уууу... как все запущено...
путин на Донбассе ни при чем?
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А майдан с убийствами ,с участием ваших же правителей, не при чем?
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И они при чем. Через Ростов драпанули к путину, которого просили ввести войска в Украину.
Он ввел.
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Проблема в фюрере соседней бензоколонки, который на старость лет поехал головой и решил восстановить империю. Вот самая крупный вызов перед Украиной
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Рузге, расскажи, когда и кого Бандера вырезал.
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Не нужно тут язык коверкать, рюзге, не рюзге! Ты в игнор, дедушка!
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Бандра твой, такой же гомосек, как и ты!😂
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Нехорошо так говорить, твой чеченский муж может взревновать. Про "резню" Бандеры расскажи, ************, если ты не звиздабол.
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Москаль, якого хріна ваші нквдшники, воювали з місцевим населенням в Українських Карпатах?
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Вятрович, ты с гепой судишься из-за жюкова?
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Судиться! Он мне лично об этом сказал.
Сделал с ним селфи специально, чтоб подразнить тут местную вату
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С какой стати украинцам иметь свою страну? Ни удмурты ни буряты своей страны не имеют, а уж они поумнее хохлов!
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Удобно сидеть на кадыркиной ялде, кацап? Круто?
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Вот типичный хохол. Они все сидят друг у друга на елде и только об этом и говорят!
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Ничто не вечно. Последняя империя Европы дохнет в корчах, и возможно мы на нашем веку еще увидим и удмуртское, и бурятское государство на месте бывшей РФ. Остальным не завидую. Власть там возьмут кадры уровня Мильчакова
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Законы прыймае ВРУ, Зеленский просил Паґубия созвать внеочередную сессию , но нет. Так что Вятрович пусть к Ляшку обратится, тот его утешит. И почему 5 лет не слышали от него таких предложений? Думал так будет всегда?В'ятрович пропонує захистити Інститут нацпам'яті від політичної ситуації за допомогою закону - Цензор.НЕТ 6421
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Сиди удобно на шишке дяди сжма!
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Везде, куда приходят кривые руки русского мира, либо нищета, либо кровь, либо оба вместе.
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Ваши "ровные" руки, привели к убийствам и мородерству!
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Идет братоубийственная война в украине!
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Идет брато....Ты точно идешь на *** кацапская падаль.😂😂🌷
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Институт национальной памяти?
Миллионы боровшиеся с нацизмом и фашизмом забыты потому, что они боролись не под флагами УПА.
Трижды герой Советского Союза Кожедуб, украинец - забыт.
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Может быть потому, что коммунизм - преступная идеология, уничтожившая НА ПОРЯДОК больше людей, чем нацистский режим?
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26 дважды Героев Советского Союза.
2041 Герой Советского Союза.
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Пам'ятник Івану Кожедубу стоїть без проблем у центрі Києва, поряд із Обеліском Слави і Меморіалом жертвам Голодомору, Печерська Лавра неподалік.
Жодна інша особа не удостоїлася такої честі.
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Вятровича надо на нары посадить вместе со всем его институтом за разжигание розни и сепаратистких настроений
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власти зеленских-шефиров, хохмивших в 95 квартале про Голодомор, Институт нацпамяти как серп возле части тела.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВ'ятрович пропонує захистити Інститут нацпам'яті від політичної ситуації за допомогою закону
 
 
 
 
 
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