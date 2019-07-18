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 Політика України
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 Військовополонені моряки перебувають поза межами мінського процесу. Щодо них є рішення Міжнародного трибуналу, - Безсмертний

Звільнення полонених Росією 24 українських моряків перебуває поза межами мінських переговорів, щодо них Російська Федерація має виконати рішення Міжнародного трибуналу.

Про це заявив представник України в політичній підгрупі ТКГ Роман Безсмертний, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується моряків - вони перебувають поза межами цього (мінського. - Ред.) процесу. Щодо них є рішення Міжнародного трибуналу, щодо них є діалог між президентом Зеленським і президентом Путіним, і українська сторона наполягає на безумовному виконанні цього судового рішення", - сказав він.

Водночас Безсмертний закликав не "анонсувати" будь-які дати звільнення, з огляду на всю складність цього процесу.

"Я дуже прошу вас усіх: знімімо рожеві окуляри і припинімо анонсувати звільнення через день, через два тощо. Це не просто важкий процес, це надзвичайно важкий процес", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Берлін зацікавлений у звільненні Росією українських моряків, - глава МЗС ФРН Маас

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили в список обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138299
 
   
 Топ коментарі
 
путєн- ху# ло...А Захід,який йому потурає,ще більше хуй#ло,бо їх історія так нічому і не навчила...
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Лахта, за рамками Минского процесса, а должны быть освобождены по решению трибунала.
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русня атаковала корабли и похитила их в нейтральных международных вода, как обыкновенные пираты
Військовополонені моряки перебувають поза межами мінського процесу. Щодо них є рішення Міжнародного трибуналу, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 2585
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ааа...т.е сидеть будут...ибо рашке плевать на все решения, если они ей...ну не нравятся...
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путєн- ху# ло...А Захід,який йому потурає,ще більше ***#ло,бо їх історія так нічому і не навчила...
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Порошенко точно знал или в значительной степени предполагал дальнейшую судьбу моряков, умышленно толкая их на оккупированную территорию. Он сознательно рисковал их захватом в плен, потерей жизни или здоровья.

И делал он это исключительно для сохранения власти и продолжения личного контроля над финансами и ресурсами страны.

Он толкал их в плен, чтобы создать публичные условия для введения военного положения и срыва президентских выборов.

Порошенко этим дал poSSии дополнительные рычаги влияния на внутри и внешнеполитическую ситуацию в Украине, ухудшил обороноспособность и нанёс удар по национальной безопасности Украины, заставил нового Президента вести более сложные переговоры с РФ и ослабил переговорные позиции по другим украинским заключенным в роSSии.
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Конечно знал, а твой Зелемойский знал, что паРаша оккупирует Крым - на корпоративах подслушал, и молчал.
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Ты картоху окучивай пока твой бацька
***** счас в парашке удовлетворяет!
😁
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Я розумію твою ненависть до Пороха, інколи мені здається що вона пов"язана з якимось сексуальним насиллям у дитинстві, але сри на нього по суті, а не по своїй розумовій убогості. Навіщо так ганьбитись? Військовополонені моряки перебувають поза межами мінського процесу. Щодо них є рішення Міжнародного трибуналу, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 4601
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Здається? Іди свічечку 🐷 постав!
Казанова петтінгу!
І не провокую своїми збоченними дурницями!
😁
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Ти ще тут? Чому не з "Коктейлем молотова" перед рашистьськи танком? Лайно ти, а не патріот!
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Зебіл, яка окупірованная тєріторія! Уже є рішення міжнародного трибуналу? Як вам, зебілам, ще мізки вправити? Може через клізму?
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Свої методи на собі використовуй, три рази
на день!
Знай своє місце, клізма!
😁
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Решение морского Трибунала при ООН - заноза в заднице Ху.ла ибо санкции вплоть до не приема российских кораблей в портах уже чувствительны. Поэтому Ху.ло ищет варианты выдачи 24 моряков под другим соусом, а не как выполнение решения Трибунала, потому что перед кацапами надо ему "марку держать".
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Так ищет варианты выдачи, что суд над ними до осени отложили
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Порошенко у власти:
Когда мародёр и вор обменяешь наших пленных у своего торгового партнёра!!!

Зелемойский у власти:
""Я очень прошу вас всех: давайте снимем розовые очки и перестанем анонсировать освобождения через день, через два и пр. Это не просто тяжелый процесс, это чрезвычайно тяжелый процесс", - подчеркнул он.

Источник:https://censor.net.ua/n3138299"
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Ага, моряки за рамками інтересів визволення.
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Лахта, за рамками Минского процесса, а должны быть освобождены по решению трибунала.
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русня атаковала корабли и похитила их в нейтральных международных вода, как обыкновенные пираты
Військовополонені моряки перебувають поза межами мінського процесу. Щодо них є рішення Міжнародного трибуналу, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 2585
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВійськовополонені моряки перебувають поза межами мінського процесу. Щодо них є рішення Міжнародного трибуналу, - Безсмертний
 
 
 
 
 
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