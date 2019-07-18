 Кабмін затвердив новий порядок перетину лінії розмежування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Зазначається, що найближчим часом для жителів тимчасово окупованих територій і для осіб, які планують перетнути лінію розмежування діятимуть нові правила на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путін позначив територію", - Тука про рішення РФ роздавати паспорти на всьому Донбасі

Зокрема Порядком визначено процедури пропуску осіб та транспортних засобів через лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях, видачі дозволів на її перетин, особливостей контролю за в’їздом-виїздом через КПВВ, переміщення гуманітарних вантажів на тимчасово окуповану частину Донбасу.

Окрім цього, Порядком запроваджуються нові підходи до процедури переміщення осіб та товарів через лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях.

Єдине, що вплине на цивільне населення, буде зміна принципу визначення переліку товарів, які можуть перевозитися з/на тимчасово окуповану територію.

"За ініціативи МТОТ до Порядку включено норму, яка передбачає визначення переліку тільки заборонених або обмежених для переміщення товарів. Це означає, що, відповідно до схваленого Порядку, особи, які перетинають лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях, незабаром зможуть перевозити будь-які товари, за винятком обмежених або заборонених до переміщення", - йдеться в повідомленні.

Таке нововведення дозволить забезпечити права цивільного населення та задовольнити необхідні потреби.

"Це, в свою чергу, залишається одним із ключових принципів підтримки зв’язків з громадянами на тимчасово окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.