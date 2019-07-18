 Кабмін затвердив новий порядок перетину лінії розмежування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.
Зазначається, що найближчим часом для жителів тимчасово окупованих територій і для осіб, які планують перетнути лінію розмежування діятимуть нові правила на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях.
Зокрема Порядком визначено процедури пропуску осіб та транспортних засобів через лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях, видачі дозволів на її перетин, особливостей контролю за в’їздом-виїздом через КПВВ, переміщення гуманітарних вантажів на тимчасово окуповану частину Донбасу.
Окрім цього, Порядком запроваджуються нові підходи до процедури переміщення осіб та товарів через лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях.
Єдине, що вплине на цивільне населення, буде зміна принципу визначення переліку товарів, які можуть перевозитися з/на тимчасово окуповану територію.
"За ініціативи МТОТ до Порядку включено норму, яка передбачає визначення переліку тільки заборонених або обмежених для переміщення товарів. Це означає, що, відповідно до схваленого Порядку, особи, які перетинають лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях, незабаром зможуть перевозити будь-які товари, за винятком обмежених або заборонених до переміщення", - йдеться в повідомленні.
Таке нововведення дозволить забезпечити права цивільного населення та задовольнити необхідні потреби.
"Це, в свою чергу, залишається одним із ключових принципів підтримки зв’язків з громадянами на тимчасово окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.
Отдельной строкой следует учесть, что Медведчук обещал участникам боевых действий, читай - террористам, полную амнистию!
И все эти обещания и излияния были опубликованы и распространены в замечательном российском информационном сливном бачке - Московский комсомолец.
Таким образом, буквально за три дня до старта голосования в Верховну Раду, Виктор Медведчук выворачивает кожух, в полной мере демонстрируя то, какие у него, а точнее у его хозяев, планы на Донбасс. В принципе то, о чем многие, в том числе и я, неоднократно писали.
Оккупированные территории будут намереваться впихнуть в Украину под соусом автономии, но при отсутствии малейшей гигиены. Метастазу "русского мира" имплантируют, тем самым заразив весь организм.
Отдельно хотелось бы отметить, что такой план изначально вынашивал Владислав Сурков, но пальму первенства в этом вопросе у него и его работодателей ГРУ явно перехватили конкуренты из ФСБ, нынешнее недореспубликанское трио - Беседа-Козак-Бабич.
Так же примечательно и то, что Медведчук настолько открыто, стал говорить крайне непопулярные вещи в Украине именно сейчас. И на то есть как минимум две причины.
Во-первых, своими тирадами он, разумеется, не отвернет от "Оппозиционной платформы - За жизнь!" потенциальных избирателей. А вот тех, кто проживает на оккупированных территориях и ещё может голосовать, то есть, не сжег свой украинский паспорт в обмен на блокнотик "ДНР", вполне может сагитировать выехать на свободную территорию страны и отдать свой голос за его политическую силу. Тем более что ему нужно в срочном порядке компенсировать тот провал, что создался после бегства одесской, николаевской и херсонской партийных ячеек к конкурентам в "Оппозиционный блок".
Во-вторых, подобные заявления направлены на неизменный и по-прежнему актуальный план по хаотизации социально-общественной обстановки. И опять же, исходя из заявлений и их подтекста, моральный и демотивирующий урон наносится в первую очередь по патриотической части граждан Украины, которые и провоцируются.
А потому, проект "Медведчук" продолжает работу по расписанному, даже не по дням, а словно по часам, плану.
Автор: военно-политический обозреватель ІС Александр Коваленко - https://sprotyv.info/analitica/plan-medvedchuka-prevrashhenie-vsej-ukrainy-v-ldnr
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Нужны тут коллаборационисты и боевики, не хватает Медведчуков, Бойко и Рабиновичей? Младше 60 лет сюда не пускать !!!