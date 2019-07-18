 "Путін позначив територію", - Тука про рішення РФ роздавати паспорти на всьому Донбасі

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб України Георгій Тука, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

"Зазвичай, коли Росія вчиняє будь-які дії, вона переслідує одразу кілька цілей. Фахівцям зі спецоперацій в усьому світі добре відомий термін "мітка території". Ще у 2014 році, коли терористи захоплювали якийсь населений пункт, то відразу ж на будівлях, на парканах, на стовпах розвішувалися або георгіївські стрічки, або інші символи. Точно так само чинили й наші", - розповів Тука.

"Крім того, цей крок абсолютно вкладається в ту канву, в ті тези, які постійно лунають із вуст так званих лідерів "молодих республік", які постійно називають вільну територію Донеччини та Луганщини "тимчасово окупованою Україною", – додав він.

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Водночас, за оцінками Туки, "з точки зору безпеки, тут немає чогось нового, що б радикально змінило статус-кво".

Відповідаючи на запитання, чи слід у відповідь на це рішення Кремля скликати Раду національної безпеки та оборони України, заступник міністра зауважив: "Це прерогатива президента. Якщо є якісь ідеї, яким чином на дипломатичній ниві можна реагувати, то, напевно, має сенс скликати. Але з точки зору національної безпеки, як її розуміє переважна більшість наших громадян – танки, ракети, літаки – прямої загрози це не несе. З політичної точки зору – так, без сумніву".

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Напередодні, 17 липня, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку надання громадянства РФ жителям Донецької та Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.

Раніше, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.