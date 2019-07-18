 "Путін позначив територію", - Тука про рішення РФ роздавати паспорти на всьому Донбасі

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб України Георгій Тука, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".
"Зазвичай, коли Росія вчиняє будь-які дії, вона переслідує одразу кілька цілей. Фахівцям зі спецоперацій в усьому світі добре відомий термін "мітка території". Ще у 2014 році, коли терористи захоплювали якийсь населений пункт, то відразу ж на будівлях, на парканах, на стовпах розвішувалися або георгіївські стрічки, або інші символи. Точно так само чинили й наші", - розповів Тука.
"Крім того, цей крок абсолютно вкладається в ту канву, в ті тези, які постійно лунають із вуст так званих лідерів "молодих республік", які постійно називають вільну територію Донеччини та Луганщини "тимчасово окупованою Україною", – додав він.
Водночас, за оцінками Туки, "з точки зору безпеки, тут немає чогось нового, що б радикально змінило статус-кво".
Відповідаючи на запитання, чи слід у відповідь на це рішення Кремля скликати Раду національної безпеки та оборони України, заступник міністра зауважив: "Це прерогатива президента. Якщо є якісь ідеї, яким чином на дипломатичній ниві можна реагувати, то, напевно, має сенс скликати. Але з точки зору національної безпеки, як її розуміє переважна більшість наших громадян – танки, ракети, літаки – прямої загрози це не несе. З політичної точки зору – так, без сумніву".
Напередодні, 17 липня, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку надання громадянства РФ жителям Донецької та Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.
Раніше, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Цей указ уже був раніше анонсований в Кремлі, але те, що він підписаний як раз напередодні українських парламентських виборів, є чітким сигналом проросійським силам. І одночасно нагадуванням про те, що війна і дезінтеграція України триватиме.
Новий указ президента Путіна створює для російського президента прекрасні можливості маневру і вибору подальшої долі ворожої держави, яку очільник сусідньої країни хоче знищити. Путін може вибрати, наприклад, варіант "відновлення територіальної цілісності народних республік", про що неодноразово говорилося і в Донецьку, і в Луганську.
При цьому звільняти будуть не просто території, будуть допомагати російським громадянам.
Але є й інший варіант, більш мирний - об'єднання Донбасу і створення автономії, населеної громадянами сусідньої Росії. Після цього на майбутньому України, її європейської інтеграції і добробуті можна буде поставити жирний хрест.
А виборці Донбасу з колишніх виборців Януковича або Зеленського перетворяться просто на виборців Путіна. Ну або Медведєва.
Який варіант - відторгнення всієї території Донбасу від України або "впихування" окупованої частині з тим, щоб вона поглинула і підпорядкувала собі решту Донбасу - обере Путін, сказати поки що складно. Однак очевидно, що російський президент і його прихильники в Києві діють за чітким планом, якого немає в української влади та суспільства. Вже доводилося писати, що Україна взагалі виживала головним чином завдяки кремлівським помилкам. Якщо Путін перестане помилятися - нам буде непереливки.
Обрання новим українським президентом Володимира Зеленського і неминучий після парламентських виборів перехід влади до віртуальної партії "Слуга народу" і олігархічних угруповань створює для російського президента небувале вікно можливостей. Що думає президент України про закінчення війни, ми чергового разу почули вчора - Зеленський взагалі не розуміє, чому ця війна почалася і якими є її цілі. Хто буде протистояти Росії у виконавчій владі, ми взагалі не знаємо. Суспільство є деморалізованим і залежить від ілюзій люмпенізованої частини електорату. При цьому люди просто не хочуть помічати очевидних фактів - таких, як ось цей путінський указ. І зрозуміти, що такими речами не жартують».https://espreso.tv/article/2019/07/18/vitaliy_portnykov_putin_khoche_kontrolyuvaty_ves_donbas
"Президент Росії Володимир Путін підписав новий указ, згідно з яким спрощується видача російського громадянства жителям усіх районів Донецької та Луганської областей України - а не тільки тим, хто живе на окупованих територіях нашої країни."
Источник: https://censor.net.ua/n3138293
Вчора гидотна істота Скабеєва саме так сказала.
Если хотитк видеть, как Запад и Америка реагируют на тотальное игнорирование прав человека при общем знаменателе "деньги", то посмотрите на Китай.
Представь себе, тебе говорят: "А теперь пойди и сдохни за независимость Албании, на которую коварно напали русские". Ну как?
жа албанию не пойду подыхать, мне на ту албанию срать с высокой колокольни
а ему то уже пора присматривать другую территорию - в мавзолее или в стене кремлевской
Отдельной строкой следует учесть, что Медведчук обещал участникам боевых действий, читай - террористам, полную амнистию!
И все эти обещания и излияния были опубликованы и распространены в замечательном российском информационном сливном бачке - Московский комсомолец.
Таким образом, буквально за три дня до старта голосования в Верховну Раду, Виктор Медведчук выворачивает кожух, в полной мере демонстрируя то, какие у него, а точнее у его хозяев, планы на Донбасс. В принципе то, о чем многие, в том числе и я, неоднократно писали.
Оккупированные территории будут намереваться впихнуть в Украину под соусом автономии, но при отсутствии малейшей гигиены. Метастазу "русского мира" имплантируют, тем самым заразив весь организм.
Отдельно хотелось бы отметить, что такой план изначально вынашивал Владислав Сурков, но пальму первенства в этом вопросе у него и его работодателей ГРУ явно перехватили конкуренты из ФСБ, нынешнее недореспубликанское трио - Беседа-Козак-Бабич.
Так же примечательно и то, что Медведчук настолько открыто, стал говорить крайне непопулярные вещи в Украине именно сейчас. И на то есть как минимум две причины.
Во-первых, своими тирадами он, разумеется, не отвернет от "Оппозиционной платформы - За жизнь!" потенциальных избирателей. А вот тех, кто проживает на оккупированных территориях и ещё может голосовать, то есть, не сжег свой украинский паспорт в обмен на блокнотик "ДНР", вполне может сагитировать выехать на свободную территорию страны и отдать свой голос за его политическую силу. Тем более что ему нужно в срочном порядке компенсировать тот провал, что создался после бегства одесской, николаевской и херсонской партийных ячеек к конкурентам в "Оппозиционный блок".
Во-вторых, подобные заявления направлены на неизменный и по-прежнему актуальный план по хаотизации социально-общественной обстановки. И опять же, исходя из заявлений и их подтекста, моральный и демотивирующий урон наносится в первую очередь по патриотической части граждан Украины, которые и провоцируются.
А потому, проект "Медведчук" продолжает работу по расписанному, даже не по дням, а словно по часам, плану.
Автор: военно-политический обозреватель ІС Александр Коваленко - https://sprotyv.info/analitica/plan-medvedchuka-prevrashhenie-vsej-ukrainy-v-ldnr
Киев, 08.07.19. 17:03. Жан-Клод Юнкер "...Подводя итоги пятилетнего сотрудничества между ЕС и Украиной, нельзя не вспомнить фигуру бывшего президента Порошенко, который внес большой вклад в развитие наших отношений. Его деятельность позволила провести в стране преобразования, которых не было 28 лет. Только благодаря его титанической работе, Украина сегодня имеет Договор об экономической ассоциации и безвизовый режим, а это фундамент на котором мы можем строить дальше наш дом..."
Зоопедонекрофил.
зоофилия - мистериос амор.
некофилия , меланколие
Дин армония инимий ку дор
Нужно создавать войска теробороны, вооружать их, проводить с ними сборы и т.д.