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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
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 "Путін позначив територію", - Тука про рішення РФ роздавати паспорти на всьому Донбасі

Указ Путіна, який розширює географію роздачі російських паспортів на всю територію Донецької та Луганської областей, лежить у межах логіки спецоперацій, але не може змінити статус-кво на Донбасі.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб України Георгій Тука, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

"Зазвичай, коли Росія вчиняє будь-які дії, вона переслідує одразу кілька цілей. Фахівцям зі спецоперацій в усьому світі добре відомий термін "мітка території". Ще у 2014 році, коли терористи захоплювали якийсь населений пункт, то відразу ж на будівлях, на парканах, на стовпах розвішувалися або георгіївські стрічки, або інші символи. Точно так само чинили й наші", - розповів Тука.

"Крім того, цей крок абсолютно вкладається в ту канву, в ті тези, які постійно лунають із вуст так званих лідерів "молодих республік", які постійно називають вільну територію Донеччини та Луганщини "тимчасово окупованою Україною", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль продемонстрував відвертий намір продовжувати гібридну війну, - МЗС про нову спробу РФ щодо незаконної паспортизації українців Донбасу

Водночас, за оцінками Туки, "з точки зору безпеки, тут немає чогось нового, що б радикально змінило статус-кво".

Відповідаючи на запитання, чи слід у відповідь на це рішення Кремля скликати Раду національної безпеки та оборони України, заступник міністра зауважив: "Це прерогатива президента. Якщо є якісь ідеї, яким чином на дипломатичній ниві можна реагувати, то, напевно, має сенс скликати. Але з точки зору національної безпеки, як її розуміє переважна більшість наших громадян – танки, ракети, літаки – прямої загрози це не несе. З політичної точки зору – так, без сумніву".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За перші 5 місяців поточного року громадянство України отримали 1199 етнічних українців, - Держміграції

Напередодні, 17 липня, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку надання громадянства РФ жителям Донецької та Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.

Раніше, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138293
 
 
 Топ коментарі
 
пометил, как шелудивая псина, задрав лапу...
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Нужно было в 2014 году рекрыть все переходы с оккупированной территории. Изолировать этих скотов от цивилизации. Те кто предал один раз предаст ещё.
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рефреймируем - "хуйло обложил лугандоновских позорных шахтёров флажками" )))) писец теперь тамошним бурятам, пойдут на пазлы в его локальных конфликтах ))
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Союз венгров Закарпатья распечатал и растиражировал газету, в которой приписал всю территорию Закарпатской области к Венгрии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Божок. В газете "Карпаталия" наглядно иллюстрируется материал, в котором Венгрии пририсована часть территории Украины, а именно Закарпатская область. Он направил письма в разваленные продажной властью ЗЕбилов не на что неспособные СБУ и ГПУ, дабы там может таки отреагируют на неприкрытый преступный сепаратизм Союза венгров Закарпатья. Венгрия уже открыто готовится к "московскому сценарию капитуляции" на Закарпатье - Украину ждут серьезные потрясения. А в Польше раскрыли гнусный план правительства Венгрии по разделу Украины. Ведь " слуга" но не украинского народа эксклоун ...резидент украинофоб который преступно маниакально готовит под видом мира позорную капитуляцию Украины на милость нашего лютого врага оккупанта проклятой паРаши. Вот это и даёт возможность надеяться венграм безнаказанно оторвать часть суверенной Украинской земли Закарпатья в состав Венгрии как это преступно сделала ********* паРаша с Крымом и хочет сделать с Донбассом.
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пометил, как шелудивая псина, задрав лапу...
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рефреймируем - "***** обложил лугандоновских позорных шахтёров флажками" )))) писец теперь тамошним бурятам, пойдут на пазлы в его локальных конфликтах ))
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Нужно было в 2014 году рекрыть все переходы с оккупированной территории. Изолировать этих скотов от цивилизации. Те кто предал один раз предаст ещё.
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Как то фиолетово, кому раздают билеты на отплывающий "Титаник".
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«Президент Росії Володимир Путін підписав новий указ, згідно з яким спрощується видача російського громадянства жителям усіх районів Донецької та Луганської областей України - а не тільки тим, хто живе на окупованих територіях нашої країни.

Цей указ уже був раніше анонсований в Кремлі, але те, що він підписаний як раз напередодні українських парламентських виборів, є чітким сигналом проросійським силам. І одночасно нагадуванням про те, що війна і дезінтеграція України триватиме.

Новий указ президента Путіна створює для російського президента прекрасні можливості маневру і вибору подальшої долі ворожої держави, яку очільник сусідньої країни хоче знищити. Путін може вибрати, наприклад, варіант "відновлення територіальної цілісності народних республік", про що неодноразово говорилося і в Донецьку, і в Луганську.
При цьому звільняти будуть не просто території, будуть допомагати російським громадянам.

Але є й інший варіант, більш мирний - об'єднання Донбасу і створення автономії, населеної громадянами сусідньої Росії. Після цього на майбутньому України, її європейської інтеграції і добробуті можна буде поставити жирний хрест.
А виборці Донбасу з колишніх виборців Януковича або Зеленського перетворяться просто на виборців Путіна. Ну або Медведєва.
Який варіант - відторгнення всієї території Донбасу від України або "впихування" окупованої частині з тим, щоб вона поглинула і підпорядкувала собі решту Донбасу - обере Путін, сказати поки що складно. Однак очевидно, що російський президент і його прихильники в Києві діють за чітким планом, якого немає в української влади та суспільства. Вже доводилося писати, що Україна взагалі виживала головним чином завдяки кремлівським помилкам. Якщо Путін перестане помилятися - нам буде непереливки.
Обрання новим українським президентом Володимира Зеленського і неминучий після парламентських виборів перехід влади до віртуальної партії "Слуга народу" і олігархічних угруповань створює для російського президента небувале вікно можливостей. Що думає президент України про закінчення війни, ми чергового разу почули вчора - Зеленський взагалі не розуміє, чому ця війна почалася і якими є її цілі. Хто буде протистояти Росії у виконавчій владі, ми взагалі не знаємо. Суспільство є деморалізованим і залежить від ілюзій люмпенізованої частини електорату. При цьому люди просто не хочуть помічати очевидних фактів - таких, як ось цей путінський указ. І зрозуміти, що такими речами не жартують».https://espreso.tv/article/2019/07/18/vitaliy_portnykov_putin_khoche_kontrolyuvaty_ves_donbas
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Самое важное: Паспорта будут раздаваться жителям не только оккупированных территорий.

"Президент Росії Володимир Путін підписав новий указ, згідно з яким спрощується видача російського громадянства жителям усіх районів Донецької та Луганської областей України - а не тільки тим, хто живе на окупованих територіях нашої країни."



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постоянно звучат из уст так называемых лидеров "молодых республик", которые постоянно называют свободную территорию Донетчины и Луганщины а"временно оккупированной Укриной
Источник: https://censor.net.ua/n3138293

Вчора гидотна істота Скабеєва саме так сказала.
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питання до ЗЕ--нафіга 5 років воювали?
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450 @удаков с сейшельские и еврейским гражданством примут патриотический закон?
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К сожалению, это правда. Любое дальнейшее перемирие с русскими в свете последнего указа тупина без весомых экономических санкций в отношении рассеи будет обозначать капитуляцию Украины и Европы. В свете новейших тезисов Зелени и его фанатов я вижу, что 73% укранских изберателей ничего не имеют против. Это видит и Запад и Америка.

Если хотитк видеть, как Запад и Америка реагируют на тотальное игнорирование прав человека при общем знаменателе "деньги", то посмотрите на Китай.
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а я думал слабость самой сильной армии европы, не возможность навязать сколь угодно существенную угрозу рф является причиной капитуляции, а не это все из за того что запад не те санкции установил. ясно
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Если ты думаешь, что самая сильная армия Европы должна любой ценой вступиться за Украину, которая на протяжении последнего как минимум десятилетия перед конфликтом откровенно просирала собственную армию, то это просто наивность, не имеющая отношентя к жизни.

Представь себе, тебе говорят: "А теперь пойди и сдохни за независимость Албании, на которую коварно напали русские". Ну как?
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эм самая сильная армия европы - це украинская, со слов петро пораженко правда.
жа албанию не пойду подыхать, мне на ту албанию срать с высокой колокольни
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Ну это вы хватанули конечно. Я имел в вилу Турцию
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шакал метит территорию...
а ему то уже пора присматривать другую территорию - в мавзолее или в стене кремлевской
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Итак, в то время как с одной стороны президент РФ Владимир Путин жалует жителям оккупированных территорий на Донбассе российские паспорта и упрощённую процедуру получения российского гражданства, его марионетка в самой Украине, лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!" Виктор Медведчук обещает террористам "л/днр" автономию, собственную конституцию, подобие "Верховной Рады" и свободную экономическую зону.

Отдельной строкой следует учесть, что Медведчук обещал участникам боевых действий, читай - террористам, полную амнистию!
И все эти обещания и излияния были опубликованы и распространены в замечательном российском информационном сливном бачке - Московский комсомолец.
Таким образом, буквально за три дня до старта голосования в Верховну Раду, Виктор Медведчук выворачивает кожух, в полной мере демонстрируя то, какие у него, а точнее у его хозяев, планы на Донбасс. В принципе то, о чем многие, в том числе и я, неоднократно писали.
Оккупированные территории будут намереваться впихнуть в Украину под соусом автономии, но при отсутствии малейшей гигиены. Метастазу "русского мира" имплантируют, тем самым заразив весь организм.
Отдельно хотелось бы отметить, что такой план изначально вынашивал Владислав Сурков, но пальму первенства в этом вопросе у него и его работодателей ГРУ явно перехватили конкуренты из ФСБ, нынешнее недореспубликанское трио - Беседа-Козак-Бабич.
Так же примечательно и то, что Медведчук настолько открыто, стал говорить крайне непопулярные вещи в Украине именно сейчас. И на то есть как минимум две причины.
Во-первых, своими тирадами он, разумеется, не отвернет от "Оппозиционной платформы - За жизнь!" потенциальных избирателей. А вот тех, кто проживает на оккупированных территориях и ещё может голосовать, то есть, не сжег свой украинский паспорт в обмен на блокнотик "ДНР", вполне может сагитировать выехать на свободную территорию страны и отдать свой голос за его политическую силу. Тем более что ему нужно в срочном порядке компенсировать тот провал, что создался после бегства одесской, николаевской и херсонской партийных ячеек к конкурентам в "Оппозиционный блок".
Во-вторых, подобные заявления направлены на неизменный и по-прежнему актуальный план по хаотизации социально-общественной обстановки. И опять же, исходя из заявлений и их подтекста, моральный и демотивирующий урон наносится в первую очередь по патриотической части граждан Украины, которые и провоцируются.
А потому, проект "Медведчук" продолжает работу по расписанному, даже не по дням, а словно по часам, плану.

Автор: военно-политический обозреватель ІС Александр Коваленко - https://sprotyv.info/analitica/plan-medvedchuka-prevrashhenie-vsej-ukrainy-v-ldnr
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Кто б его пришил нах, но таких не убивают, таких побеждают.
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а Харьковская область где? я тут понимаешь мучаюсь в биндеровском логове, меня постоянно избивают за то что я говорю на русском языке, а ***** мне паспорт расейский не даёт, всё пишу заявление в гейропейский суд на ущемление моих православных скреп, фашизм не пройдет деды ваивали.
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пойди на гертруда, найди там Сашу-Ротора, и он пропишет тебе паспорт... в Дафи, справа от входа, где банкоматы, тоже выдают...на Сумской, если спиной к Тарасу Григорьевичу, рядом с Пулеметом через переулок Пирожковая. Там можно получить. Да мало ли. На вокзале У Галины, например...
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с государством, 73% населения которого во время войны выбирают гавнокомандующего из цирка, можно делдать все что угодно.
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с государством у котором командовал Рошен, вообще никто не хотел разговаривать.
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это понятно, "никто" это пуйло и компания. все остальные почитали за честь.

Киев, 08.07.19. 17:03. Жан-Клод Юнкер "...Подводя итоги пятилетнего сотрудничества между ЕС и Украиной, нельзя не вспомнить фигуру бывшего президента Порошенко, который внес большой вклад в развитие наших отношений. Его деятельность позволила провести в стране преобразования, которых не было 28 лет. Только благодаря его титанической работе, Украина сегодня имеет Договор об экономической ассоциации и безвизовый режим, а это фундамент на котором мы можем строить дальше наш дом..."
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не принимай больше старый препарат, обратись к доктору, он выпишит тебе электронный рецепт с новым препаратом.
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старый кремлевский педофил не стал брать Донбасс в 2014 вместе с Крымом когда он был целым.. навряд ли захочет брать его теперь когда он уничтожен экономически.
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***** не педофил, он с собакой живёт, значит зоофил, а мальчики как у жириновского по праздникам.
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педофилия - дулче мелодие,
зоофилия - мистериос амор.
некофилия , меланколие
Дин армония инимий ку дор
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Власне, це і є результат дзвінка Зеленського. А якої відповіді від путлера він очікував?
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5 лет рошеновское сучье грабило Украину, разобщая тем самым украинский народ, а теперь, падлы, слезы льют. Нужно немедленно прекращать с коррупцией и тогда у каждого украинца появится желание защищать свою Родину. Российская армия - это куча разложившегося гавна, по типу Красной Армии в 1941 году. Некого там сцать.
Нужно создавать войска теробороны, вооружать их, проводить с ними сборы и т.д.
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"...разобщая тем самым украинский народ" ????????? Коля, ты шо, ********?
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Цензор.НЕТНовиниПодії"Путін позначив територію", - Тука про рішення РФ роздавати паспорти на всьому Донбасі
 
 
 
 
 
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