 Йдеться не про легалізацію, а про введення ситуації в правове поле, - радник Зеленського Потураєв про підготовку закону про володіння зброєю

Про це в коментарі theБабелю розповів радник команди президента України Володимира Зеленського з політичних питань, кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ.
На його думку, повна заборона зброї в Україні неможлива "в силу історичної традиції".
"Закон необхідний, щоб визначити, хто може носити зброю, на яких підставах, яким критеріям ця людина повинна відповідати, яких правил вона має дотримуватися і яку зброю вона може мати", — сказав він.
Водночас Потураєв проти того, щоб називати це "легалізацією зброї".
"Йдеться не про легалізацію, а про введення цієї ситуації зі зброєю, яка в нас продається, у правове поле. Слово "легалізація" лякає людей. А коли ти говориш про те, що потрібно ввести в правове поле — це абсолютно інша історія. У людей хибне уявлення про термін. Під легалізацією розуміють зняття деяких бар'єрів, а в нашому випадку — це якраз створення обмежень і правил. Як людина, у якої є легальна зброя, я точно знаю, про що говорю", — пояснив він.
За словами Потураєва, зараз є два громадські законопроєкту про зброю. Він пропонує об'єднати їх в один, який "всіх влаштує".
А закон потрібний. Бо зараз питання зброї віддали на відкуп мєнтам і вони творять що захотять. І питання самооборони не врегульоване. Застрелиш озброєного грабіжника - тебе посадять.
для легализации награбленных сотен миллиардов долларов у себя дома
на запросы из США будет один ответ все документы уничтожены в войне
Убрать кормушку для ментов, судей и прокуроров!!!
В той час, як світ влаштований зовсім інакше. Саме злодії та мерзотники частіше перемагають, займають найвищі місця в соціальній ієрархії та отримують найкращі куски. Досить глянути на нашу верхівку, на російську верхівку, навіть на гнилих і продажних європейських політиків.
І загроза звичайному обивателю йде не скільки з соціального дна, від якихось вуличних бандюків, скільки зверху, від корумпованих та мафіозних чинуш і силовиків. Держава-мафія страшніша за звичайних бандюків. Вона може і Голодомор влаштувати, і ГУЛАГ збудувати і масові вбивства. Нехай лише відчує слабкість підданих.
Здавалось би кривава історія 20-го століття повина б навчити українців відчувати зло та розвинути потребу в самозахисті. Але ні. Пацифістів у нас відсотків десь під 80%. Не хочуть вони захищатись самі, хочуть захисту від держави.
Коли армія почала відновлюватися, хтось дуже влучно сказав: "Українці не вчаться воювати, вони ПРИГАДУЮТЬ як це робити. Бо ми - нація вояків. Московія не виграла НІ ОДНІЄЇ війни, коли з нею на одному боці не воювали українці..."
Та хоча б згадайте УПА...
Зараз мабуть 95% грабежів робиться не старим дідівським способом, коли тобі приставляють револьвер до бошки, а грамотно і елегантно - через державу. І ніякі мізки тобі не допоможуть уникнути державного грабунку, бо держава всюди. Хіба що вивчити іноземну мову та звалити в іншу країну. Але там напевно будуть інші державні бандити.
Я не буду говорити конкретно про вас, але 90% розповідаючих про те,як влада краде їх податки, ніхєра їх не сплачують. Тих хто реально платить, цікавить у першу чергу, чому не карають інших, хитрови.паних... Знаю по собі.
если нет решимости убить, то и пушка корабельная ни к чему
Рушницю або карабін не хочу.
Тому, забороняючи легальний короткоствол, держава не захищає людей а навпаки - робить їх легкими жертвами злочинців.
Ибо защищаться травматиками и балончиками от АТОшников уже не смогут.
Оружие только приближенным и лояльным
И снова разводится хайп. Плохая Верховная Рада не хочет принимать закон о незаконном обогащении за пять дней до выборов. Соцсети бурлят, особенно группы зеленого цвета. Зрада, зрада, а президент - молодец.
Но позвольте, за какой именно законопроект нужно голосовать? Кто его разработал, кто и когда внес в качестве предложения? Регламент принятия любого закона предполагает после внесения законопроекта сначала рассмотрение его в профильных комитетах на предмет внутренних соответствий и соответствий с других законодательством, затем внесение его в повестку дня (повестка формируется заранее, чтобы депутаты могли ознакомиться с текстом и возможно внести какие-то правки), затем обсуждение, затем голосование. Все это требует времени.
Голосовать за написанную непонятно кем на коленке писанину когда на рассмотрение остается 3 дня, а ведь с текстом нужно ознакомиться, понять о чем он, на что влияет (согласитесь, закон важный), нет ли в нем каких-то неприятных лазеек и так дальше... на это все требуется время. Если Верховная Рада поддержит хайп и проголосует за плохой закон - виновата будет Рада. Если начнут обсуждать и в результате не успеют принять нормальную версию закона - виновата будет снова Рада. Очень удобно, ведь эта (плохая) Рада уже практически все и является идеальным козлом отпущения.
В то же время у нас есть закон про незаконное обогащение. Написанный, проголосованный и подписанный президентом Украины. Только отмененный конституционным судом. Если суд прав, то в случае принятия такого же закона, его мгновенно отменит все тот же суд. Если суд не прав - нужно сместить судей, а закон просто восстановить в действии. Но Зеленскому не нужен закон, ему нужен хайп.
Шадрин: Боязно бросать, товарищ, не могу ее бросить.
(с) "Человек с ружьём"
Понятно желание людей поймать как можно больше преференций на поднимающейся волне, но откреститься от всех возможных негативных последствий. Но такие признания на публичной должности выглядят очень комично.
На фронті майже половина "неадекватів"?
І відразу, усі ці фанати стволов. кудись зникають. Починають здуватись як повітряні кульки. А чому, а навіщо, а давайте штраф... Ні саме так. Ви кажете, що ви відповідальні люди, що вам можно довірити бойову зброю? Ну то беріть на себе і додаткову відповідальність. В армії за втрату ПМа - в'язниця, а ви чим ліпші?
кто-за,берите.
кто против -не берите и не ибите мозг тем кто-за!.
ща петюнины шныри завоют про зраду и ганьбууууу