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 Суддя Баришівського райсуду Литвиненко, яка зупинила ліцензію SkyUp, передумала звільнятися

Суддя Баришівського районного суду Київської області Олена Литвиненко, яка винесла рішення про призупинення дії ліцензії авіаперевізника SkyUp, відкликала свою заяву про відставку.

Про це сьогодні стало відомо на засіданні Вищої ради правосуддя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Раніше суддя подала заяву після того, як справу стосовно неї почало провадження Державне бюро розслідувань.

Під час засідання ВРП 18 липня, де має розглядатися питання про відставку судді Литвиненко, з'ясувалося, що вона забрала свою заяву ще 15 липня.

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"Відповідно до регламенту Вищої ради правосуддя, постановлено ухвалу про залишення без розгляду заяви про звільнення судді", повідомив член ВРП Віктор Матвійчук.

24 травня Баришівський районний суд Київської області призупинив дію ліцензії "першого українського лоукосту" SkyUp. При цьому суддя не стала забороняти компанії "здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті". Авіаперевізник продовжив роботу.

12 червня компанія SkyUp назвала дії суду "абсурдними і неправомірними" й оскаржила рішення. Прес-служба лоукостера стверджує, що позов подала людина, "яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і відповідно ніколи не була її клієнтом".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138286
 
 
 Топ коментарі
 
Никак нельзя ей увольняться. У её троюродной бабушки тАкие успехи в бизнесе попёрли в последнее время! Судья Барышевского райсуда Литвиненко, которая остановила лицензию SkyUp, передумала увольняться - Цензор.НЕТ 3427
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Вовк, наверно, ей намекнул - В Украине мы теперь главные...
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Для них работы непочатый край. Сколько еще ех-рыгов и буркутни по СИЗО сидит. Нужно срочно освободить своих. Скоро пригодятся.

Судья Барышевского райсуда Литвиненко, которая остановила лицензию SkyUp, передумала увольняться - Цензор.НЕТ 62
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Никак нельзя ей увольняться. У её троюродной бабушки тАкие успехи в бизнесе попёрли в последнее время! Судья Барышевского райсуда Литвиненко, которая остановила лицензию SkyUp, передумала увольняться - Цензор.НЕТ 3427
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Вовк, наверно, ей намекнул - В Украине мы теперь главные...
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Портнов - Низя! Вы теперь важные лица в "новой" команде.
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Зебенятка, запитання на логіку: під ким тепер українські суди? ☺
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Портнов нужными кадрами не разбрасывается!
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"Такая корова нужна самому" (с)
И.В.Коломрйский
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А недавно кое-кто инвесторов манил на английском...
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нічого цінними кадрами бєні розкидатися.диви ще повисять
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Вся страна становится одним большим МММ МАУ.

Зеленский пообещал помочь с запуском рейсов МАУ в Николаев.



https://www.avianews.com/ukraine/2019/07/17/zelensky_mau_to_nikolaev/





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- Поручик, вы, говорят, в молодости были членом суда?
- Ах эта молодость! Членом - туда, членом - сюда...
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З великим сумом маю констатувати,що в нашій країні відсутня судова гілка влади...
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...Нетушки - нетушки! Умерла, так умерла.
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Крупным компаниям отбирают лицензии, а потом какая-то сопля с экрана вещает "инвестируйте в Украину"... Инвесторы не входят в 73%, даже не мечтайте.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСуддя Баришівського райсуду Литвиненко, яка зупинила ліцензію SkyUp, передумала звільнятися
 
 
 
 
 
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