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 Кабмін ввів спецмито на імпорт із Росії дизпалива і склапленого газу, - Герус

Представник Президента України в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявляє, що Кабінет Міністрів ввів спеціальне мито на імпорт із Росії дизельного палива і скрапленого газу.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора Кабінет міністрів прийняв Постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт із Російської Федерації дизельного палива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу. Таке спільне рішення президента та уряду ухвалено у відповідь на розширення російських економічних санкцій", - написав Герус.

Він зазначив, що, згідно з відповідним рішенням, спеціальне мито на дизпаливо з 1 серпня становитиме 3,75%, а з 1 жовтня - 4%, зі свого боку спеціальні мита на поставки скрапленого газу становитимуть 1,75% із 1 серпня та 3% - з 1 жовтня.

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"Відповідне мито зніме понадринкову маржу трейдера-імпортера, яка виникала з причини логістики та інших факторів. Якщо типова ринкова маржа у крупному гурті становить 10-12 дол./т, то на поставках трубопровідним транспортом така маржа становить 35-40 дол/т.", - зазначив представник президента.

Таким чином, маржа трейдера буде приведена до звичайних ринкових рівнів і відповідне рішення ніяк не вплине на роздрібні ціни на АЗС. Усі трейдери будуть у рівних умовах.

"Підвищувати ціни в одного окремого імпортера можливості не буде, бо відразу буде іти конкурентне заміщення ресурсу із альтернативних джерел: Білорусь, країни ЄС (Литва, Польща), поставки морем тощо.", - написав Герус.

За його словами, український бюджет додатково отримає близько 2 млрд грн на рік.

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Кабмін ввів спецмито на імпорт із Росії дизпалива і склапленого газу, - Герус 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138285
 
   
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Ступайте в зад. Как низко пали порохоботы.
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И как бы причём тут интересы "Укртатнафты" Коломойского???
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Значит подорожает...и дизель...и газ....
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а че бы не
щас куча порохозелеботов напишуть шо идете в ЕС так платите за дизель як в ЕС
третий витя яныкович продолжит Геноцид
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А из картоплестана?
Или щасс лугандон начнет нам поставлять дизельку и газ.
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каломойша не зміг віджати трубопровід, то пішли таким шляхом.
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