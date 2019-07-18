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Все про:Крим (7183) Керченський міст (122)

 На Керченському мосту окупанти закінчили укладання рейок

Будівельники Кримського моста завершили укладання рейок на залізничній частині транспортного переходу через Керченську протоку.

Про це поінформували в інфоцентрі "Кримський міст", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Дві бригади - з боку Керчі і Тамані - зустрілися і зімкнули рейки під склепінням арки. Фінальні ланки було урочисто покладено на другій колії (кримський напрямок)", - повідомили в інфоцентрі.

Сумарно на двоколійній залізниці укладено майже 5 тисяч тонн рейок і понад 76 тисяч штук шпал.

"Зараз укладені на мосту 25-метрові ланки з'єднуються електроконтактним зварюванням. Працюють колійні рейкозварювальні машини. Зварні шви - їх буде понад 3 тисячі - шліфуються. Хід руху поїздів такими коліями буде плавним і майже безшумним", - цитує інфоцентр керівника підрядної організації Євгенія Чібишева.

Читайте також: Швидкість потягів на Керченському мосту має не перевищувати 20 км/год, - окупаційна влада Криму

Протяжність залізниці через Керченську протоку становить 19 км - це дві залізничні колії зустрічних напрямків.

14 липня 2019 року будівельники завершили укладання рейок першої з них, якою поїзди йтимуть з окупованого півострова на територію РФ.

Також читайте: Окупанти планують запустити перший пасажирський потяг по Керченському мосту до кінця року

Міст із території Росії на окупований півострів відкрили в 2018 році. Згідно з результатами опитування російського "Левада-центру", 47% респондентів-росіян вважають відкриття моста головною подією минулого року.

При цьому, за даними українського Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, опори Керченського моста на окремих ділянках за рік пересунулися на відстань до дев'яти сантиметрів.

У разі обвалення моста його фрагменти можуть перекрити судноплавство у Керченській протоці, відрізавши Чорне море від Азовського, вважають у відомстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138284
 
   
 Топ коментарі
 
Ну тепер чекаємо,коли він,нарешті, наїб#ться...
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Дык, по Минстецю, он уже почти упал...
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Ещё 2 электростанции, энергомост и газопровод. Вот.
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Ну тепер чекаємо,коли він,нарешті, наїб#ться...
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когда русские закончили строительство железной дороги в абхазии и обустроили рокский тоннель осетий, грузия вероломно напала
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а тут завершили железку в крым...олимпиады, правда, нет, но президент пообещал похлопотать за нее
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Что-то не падает....
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и будет как янык семки так зеленский шаурму ему предлагать
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от мнения по Мосту из России https://www.youtube.com/watch?v=psaURYMW4sA&t=519s
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https://www.youtube.com/watch?v=uwwiwCDsq_E мнение Макаревича..о Мосте и Крыме
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Вот теперь будет формироватца ударная группа юг ,запад думает это для туристов,ага щас.
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Такой вот нынче оккупант пошел... построил в Крыму самый большой в Европе мост, трассу Таврида и современный аэропорт в Симферополе.. получается что он грабит тех кого оккупировал а наоборот.
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Да хоть телепорт в другое соизмерение,насрать что он построил! расисия окупант и точка!
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На расее что все мосты построины? Или он перестал быть оккупантом... иди дуни в кофе шоп, на другое у тебя мозгов нету.
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Четыре года аннексии Крыма. Сторонники Путина на полуострове получили то, чего хотели - возможность "умереть в России". Украинцы получили репрессии, убийства и постоянный страх. Безразличные - резкое ухудшение качества жизни. Как выглядит Крым теперь - в спецпроекте LIGA.net.
https://project.liga.net/projects/fear/
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Какой кошмар, как они это терпят.
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Ещё 2 электростанции, энергомост и газопровод. Вот.
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Мінус тисячі гектарів садів, ну нехай рельси жують.
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А у нас калийный комбинат и АЭС строят. Будем соль есть и радиацией занюхивать.
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Напомню, что немцы во второй мировой тоже построили мост примерно в том же месте.
И, вероятно, тогда такие же как ты идиоты рассказывали про великих строителей рейха, а не оккупантов, ну и прочую такую чепуху.
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ну воды все-равно не навозишься..а танки..да можно....
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Ну, тяперячя турыст как попрётъ, как попрётъ.
Усем мало места на пляжу будетъ. На Керченському мосту окупанти закінчили укладання рейок - Цензор.НЕТ 3695
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Шліфуют, бо сцут вібрацій, от которых мост будет пучіть.
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смешные мацкали рельсы положили, ведь известно всем шо моста то нету, его на мосфильме снимали, там ведь невозможно мост строить, дна нету, гитлер не смог, куда вы лапти лезите, а зимой там небесная ось ваш мост разнесет, которого нету конечно)))
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Вы все врете . Все снимали на мосфильме , а рельсы потом пририсовали в фотошопе
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и шо! теперь пуйло на паровозе или дрезине прикатит, ну не зассыт же!?
На Керченському мосту окупанти закінчили укладання рейок - Цензор.НЕТ 7103
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Дрезина будет пластмассовая. На рычагах - двойник.
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Все стыки рельсов сварные? И куда им расширяться - в стороны ?
5000 тонн рельсов - игрушки для илистого дна.
К рельсам надо прибавить хорошо гружёные составы.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Керченському мосту окупанти закінчили укладання рейок
 
 
 
 
 
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