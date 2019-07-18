 Доля "Приватбанку" - вирішальний тест для Зеленського, - Financial Times

Про це йдеться в статті Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Місяць тому Зеленський обіцяв, що захищатиме виключно інтереси держави в цій справі, нагадує газета.
Денаціоналізація банку створює ризик втрати кредиту МВФ, про який домовився в грудні 2018 року, це навіть визнає команда президента.
"Це лакмусовий тест для України", - каже Олексій Гончарук, помічник Зеленського.
Газета нагадує, що ФБР розслідує справу про можливе відмивання грошей через "Приватбанк" Ігорем Коломойським і його партнером Геннадієм Боголюбовим.
Незважаючи на це, ситуація стає дедалі сприятливішою для Коломойського, зазначає газета. По-перше, олігарх повернувся в Україну.
Нещодавно суд Київської області під сумнівним приводом наказав припинити діяльність лоукостера (SkyUp), який є прямим конкурентом "Міжнародним авіалініям України", контрольованим Коломойський.
Потім він же відсторонив заступницю голови Нацбанку Катерину Рожкову, яка допомагала проводити націоналізацію "Приватбанку".
Коломойський заперечує причетність до обох справ, проте сказав газеті, що обрання Зеленського "відновить право на справедливий суд".
"Зеленський не буде слухати порад Заходу про те, кого садити, кого грабувати й у кого експропріювати", - заявив він виданню.
Найбільше питання в тому, як поводитиметься Зеленський після виборів у парламент, пише газета. Олександр Данилюк, який наглядав за націоналізацією "Приватбанку", коли був міністром фінансів, є одним з кандидатів на пост прем'єр-міністра нового уряду.
Особи, близькі до президента, вважають, що Зеленський хоче відсторонити олігархів від влади, пише видання.
"Він розуміє, що люди з такими цінностями не повинні перебувати при владі, заробляючи на країні", - сказав один із них.
Однак сам Коломойський залишати країну поки не збирається, додає газета.
«Коломойский Коломойским, но Зеленский - самодостаточный, независимый президент, у которого нет руководителей и обязательств ни перед какой бизнес-структурой. И это правильно, так должно быть, за это голосовали люди, это дает шанс и вселяет надежду в нас всех».
Эти слова принадлежат представителю акционера В.М. Пинчука в проекте «Зеленский», новоиспеченному главе Набсовета «Укроборонпрома» Айварасу Абромавичусу.
Тому самому, которого Коломойский в мае 2015 года на заседании совета директоров Укрнафты назвал «обезьяной». Но Абромавичус не обиделся (один раз не Айварас) и сегодня заявляет, что Коломойский «человек умный, резкий, нестандартный, создал хороший интерфейс в Приватбанке».
Мы продолжим мысль Айвараса. Коломойский человек настолько резкий и нестандартный, что продолжает заниматься не только интерфейсом ограбленного им и национализированного государством банка, но и его, так сказать, программным кодом. Планируя отобрать его или получить отступные в виде ОВГЗ на 2 млрд долларов. А президент Зеленский настолько самодостаточный и независимый, что вводит в руководящие органы Приватбанка своих знакомых.....
продолжение https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2064455587192715
вон, даже в Левой колонке на Цензоре - Ю.Бутусов начал "что-то" подозревать")) Мол, зима близко - а вовАчка вазелином запасается в недостаточных объемах))
у Беня предъява на 15 млрд.долларов.. для начала.
И по 14 кг золота "в зубных коронках" - с каждого зебила... "слуга урода-3" - кучка золота.. как раз по 14 кг сброситься каждому зебилу))
а вот некоторые свинорылые прхватизировали всё что при союзе строили
вот это надо вернуть !!!
В следствии чего зебилы сразу стали в ТРИ раза беднее и тупее))
А вот когда Беня понял, что за Иловайский котел ему придется отвечать. как и за прочие финансовые делишки на посту главы Днепр.ОГА - Беня начал конвертировать гривны с депозитов зебилов - в доллары и выводить их в офшоры. Не вдаваясь в подробности схемы.
А теперь зебилы орут "обвалите гривну до 100, но верните Приват - Бене!".. Таки да, я только ЗА... зебилов нужно поиметь на одном и том же - ДВАЖДЫ, точнее - уже ТРИЖДЫ
Ну чего ты упоротое здесь позоришься, если нихрена не понимаешь???
- Сёма, не помню точно их названия, но вроде это «Бенина прислуга», «Последняя попытка бабушки», «За жиддя» и «Певец с чужого голоса».
(C)
@Anakoyher
😄
"Зеленский не будет слушать советы Запада о том, кого сажать, кого грабить и у кого экспроприировать", - заявил он изданию....
Питання до тих, хто може в іврит (ізраїльтян, наприклад).
Чи є якесь слово із значенням "всім хуцпам хуцпа"?
пролетели барыги с приватом )))
Украина КУПИЛА Приватбанк - когда Беня поставил ВСЕХ граждан Украины перед фактом: после "успешной" деятельности Бени - "дыра" в Привате около 200 млрд.гривен..
Про коррупцию властей в Украине теперь пишут Financial Times. А все доморощеные борцуны, шабунины, бигуси, схемы и проч. лещенки резко кудо-то делись...
Минулого року, за його авторства FT радівсно повідомляв про успіхи Вінниці в залученні інвесторів.