 Доля "Приватбанку" - вирішальний тест для Зеленського, - Financial Times

Про це йдеться в статті Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Місяць тому Зеленський обіцяв, що захищатиме виключно інтереси держави в цій справі, нагадує газета.

Денаціоналізація банку створює ризик втрати кредиту МВФ, про який домовився в грудні 2018 року, це навіть визнає команда президента.

"Це лакмусовий тест для України", - каже Олексій Гончарук, помічник Зеленського.

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Газета нагадує, що ФБР розслідує справу про можливе відмивання грошей через "Приватбанк" Ігорем Коломойським і його партнером Геннадієм Боголюбовим.

Незважаючи на це, ситуація стає дедалі сприятливішою для Коломойського, зазначає газета. По-перше, олігарх повернувся в Україну.

Нещодавно суд Київської області під сумнівним приводом наказав припинити діяльність лоукостера (SkyUp), який є прямим конкурентом "Міжнародним авіалініям України", контрольованим Коломойський.

Потім він же відсторонив заступницю голови Нацбанку Катерину Рожкову, яка допомагала проводити націоналізацію "Приватбанку".

Коломойський заперечує причетність до обох справ, проте сказав газеті, що обрання Зеленського "відновить право на справедливий суд".

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"Зеленський не буде слухати порад Заходу про те, кого садити, кого грабувати й у кого експропріювати", - заявив він виданню.

Найбільше питання в тому, як поводитиметься Зеленський після виборів у парламент, пише газета. Олександр Данилюк, який наглядав за націоналізацією "Приватбанку", коли був міністром фінансів, є одним з кандидатів на пост прем'єр-міністра нового уряду.

Особи, близькі до президента, вважають, що Зеленський хоче відсторонити олігархів від влади, пише видання.

"Він розуміє, що люди з такими цінностями не повинні перебувати при владі, заробляючи на країні", - сказав один із них.

Однак сам Коломойський залишати країну поки не збирається, додає газета.