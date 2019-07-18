 Вибори не вплинуть на курс гривні, - НБУ

Про це заявив на брифінгу Національного банку України Яків Смолій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Подвійні вибори, справді, несли в собі деякі очікування ризиків на фінансових ринках, але це абсолютно жодним чином не вплинуло на валютний курс. Він як формувався завдяки попиту і пропозиції, так і продовжує робити це зараз", - сказав Смолій.

За словами глави НБУ, зміцнення гривні було викликане сприятливими умовами для українського експорту та припливом іноземних інвесторів у державні цінні папери.

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Це, за словами Смолія, "призвело до збільшення пропозиції валюти на ринку і, як наслідок, до зміцнення гривні".