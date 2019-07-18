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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Економіка
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Все про:вибори (4222) гривня (71) курс (65) НБУ (462) Смолій (50)

 Вибори не вплинуть на курс гривні, - НБУ

Проведення дострокових виборів до парламенту не відіб'ється на курсі гривні.

Про це заявив на брифінгу Національного банку України Яків Смолій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Подвійні вибори, справді, несли в собі деякі очікування ризиків на фінансових ринках, але це абсолютно жодним чином не вплинуло на валютний курс. Він як формувався завдяки попиту і пропозиції, так і продовжує робити це зараз", - сказав Смолій.

За словами глави НБУ, зміцнення гривні було викликане сприятливими умовами для українського експорту та припливом іноземних інвесторів у державні цінні папери.

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Це, за словами Смолія, "призвело до збільшення пропозиції валюти на ринку і, як наслідок, до зміцнення гривні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138275
 
 
 Топ коментарі
 
Самі вибори - ні, а от те, що треба в серпні віддавати борги МВФ - ще й як вплине...
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Выборы нет, но потом... и да, годовой объём ОВГЗ уже продан Выборы не повлияют на курс гривни, - НБУ - Цензор.НЕТ 5398
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Выборы нет, но потом... и да, годовой объём ОВГЗ уже продан
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или хотят убедить, что кто-то непроходной, чтобы власть сконцентрировалась у 4х олигархических сил.
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Минфин осенью планирует еще одно размещение евробондов на $1 миллиард.По словам Сологуба, учитывая ряд факторов, для Министерства финансов может иметь смысл не ждать следующего года, а по возможности провести размещение евробондов уже к концу 2019 года.Так шо не бздиОтдавать будут усе!!!
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по факту гривна уже второй день дешевеет
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Самі вибори - ні, а от те, що треба в серпні віддавати борги МВФ - ще й як вплине...
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зебилы а это только благодаря Пороху - да,да - так ненавидимому вами Пороху - редиски вы большие ,не видящие реального - но нечего ,есть люди которые могут оценить по настоящему сделанное за 5 лет
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Выборы не влияют, а экономика влияет.

Для людей важен не курс, не то как на нем (на курсе) зарабатывают, с этими качелями, не то как его держат, А ЦЕНЫ.
Сейчас же сделать сбережения в стабильной валюте нельзя, бо доллар недооценивают и на него инфляция влияет так же. Ни в одно стране мира за заимствования не дают таких %. На качелях курсовых зарабатывают, на ОВГЗ зарабатывают, а народ л.х и его обдирают со всех сторон.

Да и возможности делать сбережения нет, вот что важно.
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Самі вибори не скинуть курс; а от результати виборів, до кінця року - попруть його...
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Вибори - ні, популізм і апетит "нових облич" - так. За якуневича курс теж тримався. Але казну підчистили, як добра прибиральниця порядний офіс.
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После выборов зебобики быренько поменяют главу нацбанка..( какой нить закон типа о лоюстрации примут)....засунут свои потные ладошки в казну....и курс полетит....
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