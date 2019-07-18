 Вибори не вплинуть на курс гривні, - НБУ

Про це заявив на брифінгу Національного банку України Яків Смолій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Подвійні вибори, справді, несли в собі деякі очікування ризиків на фінансових ринках, але це абсолютно жодним чином не вплинуло на валютний курс. Він як формувався завдяки попиту і пропозиції, так і продовжує робити це зараз", - сказав Смолій.
За словами глави НБУ, зміцнення гривні було викликане сприятливими умовами для українського експорту та припливом іноземних інвесторів у державні цінні папери.
Це, за словами Смолія, "призвело до збільшення пропозиції валюти на ринку і, як наслідок, до зміцнення гривні".
Для людей важен не курс, не то как на нем (на курсе) зарабатывают, с этими качелями, не то как его держат, А ЦЕНЫ.
Сейчас же сделать сбережения в стабильной валюте нельзя, бо доллар недооценивают и на него инфляция влияет так же. Ни в одно стране мира за заимствования не дают таких %. На качелях курсовых зарабатывают, на ОВГЗ зарабатывают, а народ л.х и его обдирают со всех сторон.
Да и возможности делать сбережения нет, вот что важно.