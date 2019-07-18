 Повідомлено про підозру 16-річному хлопцю, який також стріляв у місцевості, де загинув 5-річний Кирило Тлявов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.
Як уже повідомлялося, під час досудового розслідування обставин смерті 5-річного хлопчика, який стався 31 травня цього року в Переяслав-Хмельницькому, встановлено, що на місці злочину під час хуліганської стрілянини було чотири особи. З них - двоє поліцейських, яким раніше повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, і двоє цивільних осіб, зокрема неповнолітній.
"Всі вони були на території домоволодіння одного з підозрюваних, де стріляли з вогнепальної зброї по мішенях у місцевості, де перебував потерпілий 5-річний хлопчик. Внаслідок одного з пострілів когось із цих осіб дитина дістала смертельне поранення", - повідомляють у прокуратурі.
У кримінальному провадженні трьом особам вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Досудове розслідування триває.
Сьогодні, 18 липня, прокуратура Київської області погодила ще одне повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї) 16-річному неповнолітньому, який також був на місці скоєння злочину з іншими підозрюваними і стріляв. Прокуратура клопотатиме в суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.
полицейских отпустят рано или поздно вина их не доказана и доказаной не будет, как и пацана 16 лет пристегнули к этой теме.. когда сразу много людей подозреваются в шальной пуле (кто забыл напомню назовите мне по Майдану конкретику что Иванов выстрел в Петрова) такого нет и не будет...так и тут тут КАЗУС СЛУЧАЙ РОК.. максимум- что могли бы вменять, но суд все равно переквалифицирует на хулиганство, часть 4 повлекшее смерть.. и все- это если с умыслом.. косвенного умысла у хилиганки не бывает, а вот вменять убийство по неосторожности также нельзя так для того чтобы прозвучало УБИЙСТВО стрелявший обязан видеть жертву....прямой визуальный контакт..а так где то пиф -паф из -за кустов по кустам и банкам улет пули да еще на ЗАКУСКУ нет оружия к пулям..а без оружия то и онестрела нет, конкретики нет, только КАЗУС И НЕСЧАСТНЫЙ случай.... мне жаль ребенка, мне жаль его родителей... НО фактура сюжета и события такова, что увы..ИСТИНУ мы не получим никогда... одни версии и предположения... а это уже не Закон... да не исключаю, что тот или те кто убрал оружие от доступа к рукам следствия и суд были грамотными, НО У МЕНЯ ЕСТЬ СВОЯ ВЕРСИЯ - а что если допустить- что выстрел был произведен ТРЕТЬИМ из машины или откуда и тот выстрел просто как говорят в молоко, а пуля сделала свое дело а тот стрелявший собрался и ушел... и все..... я ПЫТАЮСЬ РАССУЖДАТЬ, ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИИ И НИКОМУ НИЧЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ И НИКОГО НЕ ОБЕЛЯЮ ИЛИ ЗАЩИЩАЮ....я ПРОСТО ЗАДАЮ ВОПРОСЫ --НА КОТОРЫЕ ПОКА НЕТ И ВРЯД ЛИ БУДУТ ОТВЕТЫ... такие дела расскрываются по горячим следам в течении суток- трое, а потом шансы в минус в 20-30 % каждые сутки....говорю как юрист, как адвокат со стажем работы 25 лет у меня дел по убийству, тяжким телесным, огнестрелам было более 200 практика.. так что кое что могу судить и оценивать...и как работник прокуратуры 4 года также в следтвии по трупам- закатынными в бочки, бетон, огнестрелы......
"вменять убийство по неосторожности также нельзя так для того чтобы прозвучало УБИЙСТВО стрелявший обязан видеть жертву....прямой визуальный контакт."
Якщо водій зіб'є пішохода на зебрі, а потім скаже, що він його не бачив, тому що нахилився щось-там підняти з пола - то він теж не бачить жертву.
Якби дитина залізла на полігон, де йдуть стрільби і її там вбило - тоді ти був би правий. А так як стрільба шла в забороненому місці, та ще й не були прийняті належні дії по безпеці оточуючих - то тут 119 залізно.
а виноват партнер Коломойского?
ЗЫ: с другой стороны не понятно как собираются одно убийство на троих расписать..
оправдательные.....
для своих...
ментов...))))
Одна компания стреляла, теперь появилась другая и стреляла.....
У нас что, стрельба - национальное развлечение?
Кто видел несколько компаний, которые стреляют по банкам???
Бред. Вот оно правосудие по зелебобски…..