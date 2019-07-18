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Все про:Київська область (957) прокуратура (1797) вбивство (1844) Кирило Тлявов (15)

 Повідомлено про підозру 16-річному хлопцю, який також стріляв у місцевості, де загинув 5-річний Кирило Тлявов

Повідомлено про підозру 16-річному неповнолітньому, який також стріляв у місцевості, де перебував 5-річний Кирило Тлявов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

Як уже повідомлялося, під час досудового розслідування обставин смерті 5-річного хлопчика, який стався 31 травня цього року в Переяслав-Хмельницькому, встановлено, що на місці злочину під час хуліганської стрілянини було чотири особи. З них - двоє поліцейських, яким раніше повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, і двоє цивільних осіб, зокрема неповнолітній.

"Всі вони були на території домоволодіння одного з підозрюваних, де стріляли з вогнепальної зброї по мішенях у місцевості, де перебував потерпілий 5-річний хлопчик. Внаслідок одного з пострілів когось із цих осіб дитина дістала смертельне поранення", - повідомляють у прокуратурі.

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У кримінальному провадженні трьом особам вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Досудове розслідування триває.

Сьогодні, 18 липня, прокуратура Київської області погодила ще одне повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї) 16-річному неповнолітньому, який також був на місці скоєння злочину з іншими підозрюваними і стріляв. Прокуратура клопотатиме в суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

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Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138272
 
   
 Топ коментарі
 
это что "козла отпущения" готовят?!
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Наконец то нашли козлика опущения,теперь полицаи могут спать спокойно.
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Та який терпіла. 16 років, вбивство по необережності. Срок буде умовний.
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Наконец то нашли козлика опущения,теперь полицаи могут спать спокойно.
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Я СКАЖУ ТО- ЧТО МНОГИМ НЕ ПОНРАВИТЬСЯ.. как юрист.. увы, но дело скорее имеет политический и раздутый резонанс - нежели юридический и правовой на перспективу...
полицейских отпустят рано или поздно вина их не доказана и доказаной не будет, как и пацана 16 лет пристегнули к этой теме.. когда сразу много людей подозреваются в шальной пуле (кто забыл напомню назовите мне по Майдану конкретику что Иванов выстрел в Петрова) такого нет и не будет...так и тут тут КАЗУС СЛУЧАЙ РОК.. максимум- что могли бы вменять, но суд все равно переквалифицирует на хулиганство, часть 4 повлекшее смерть.. и все- это если с умыслом.. косвенного умысла у хилиганки не бывает, а вот вменять убийство по неосторожности также нельзя так для того чтобы прозвучало УБИЙСТВО стрелявший обязан видеть жертву....прямой визуальный контакт..а так где то пиф -паф из -за кустов по кустам и банкам улет пули да еще на ЗАКУСКУ нет оружия к пулям..а без оружия то и онестрела нет, конкретики нет, только КАЗУС И НЕСЧАСТНЫЙ случай.... мне жаль ребенка, мне жаль его родителей... НО фактура сюжета и события такова, что увы..ИСТИНУ мы не получим никогда... одни версии и предположения... а это уже не Закон... да не исключаю, что тот или те кто убрал оружие от доступа к рукам следствия и суд были грамотными, НО У МЕНЯ ЕСТЬ СВОЯ ВЕРСИЯ - а что если допустить- что выстрел был произведен ТРЕТЬИМ из машины или откуда и тот выстрел просто как говорят в молоко, а пуля сделала свое дело а тот стрелявший собрался и ушел... и все..... я ПЫТАЮСЬ РАССУЖДАТЬ, ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИИ И НИКОМУ НИЧЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ И НИКОГО НЕ ОБЕЛЯЮ ИЛИ ЗАЩИЩАЮ....я ПРОСТО ЗАДАЮ ВОПРОСЫ --НА КОТОРЫЕ ПОКА НЕТ И ВРЯД ЛИ БУДУТ ОТВЕТЫ... такие дела расскрываются по горячим следам в течении суток- трое, а потом шансы в минус в 20-30 % каждые сутки....говорю как юрист, как адвокат со стажем работы 25 лет у меня дел по убийству, тяжким телесным, огнестрелам было более 200 практика.. так что кое что могу судить и оценивать...и как работник прокуратуры 4 года также в следтвии по трупам- закатынными в бочки, бетон, огнестрелы......
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Ви знущаєтесь? Це 100% 119-та. Про що тут сперечатись?
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З яких пір неможливість доведення вини, у нас стала казусом? 🤔
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Не пытайся тут хитрить и отмазывать убийц в погонах,если оружия нет,то оно не потерялось,его спрятали,если спрятали - значит знают что виновны и умышленно избавляются от доказательств,что бы хитрожопые адвокаты вроде тебя сочинили сказку про третьего стрелявшего,это уже какое то убийство Кенеди получается,тайна нах и мрак.Конечно же это полицаи убили ребенка,и конечно же их отмажут,но я надеюсь что просто так они не отделаются и свой последний выстрел или выстрелы в этом деле сделает и должен сделать отец убитого ребенка.
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А что если прилетел дрон а к нему был примотан самопал ? А что если стреляли за 5 км под углом 45 градусов и шальная пуля это долетела, а что если это инопланетяне были? Как человек много живший и видевший уже всяких юрыстов , могу сказать что это просто некачественная работа тех , кто собирал улики. Не обязательно умысел или нежелание работать, может просто удача отвернулась от оперов, бывает и такое
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Не рви душу, коллега... Всё равно не поймут, а вот дураком и "покрывателем "бандитов в погонах", назовут обязательно... Меня тут таковым, уже не раз, "назначали"... Там и двух хватит подозреваемых - будут кивать друг на друга, и судья закроет дело, "за недоказанностью обвинения"... Даже, если-бы и "ствол" нашли... Скорее всего, "нерегистрированый"... А его держала вся компания, и от какого, по счёту, выстрела, попала в пацана, пуля, понять тут, трудно... (разве что, первая пуля... И то, если ствол, перед этим, чищеный был, поэтому на ней не будет нагара, а будут следы масла...)... Короче, не дело, а "говно", расползающееся между пальцами......
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тільки не кажіть, що ви теж тут казус бачите...
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"Казусу" я тут не бачу... "Казус" був-би, якби "стрільці" приїхали на облаштоване стрільбище, а в насипу кулевловлювача хтось, тихцем, собі лігво, влаштував, і так замаскував, що при його огляді, перед стрільбою, ніхто помітить не міг. Вистрелив, і вбив... Оце ще можна визнать "казусом"... Тому що "...винний не знав, і не міг передбачить шкідливих наслідків своїх дій...". А тут вони знали, що в населених пунктах заборонена стрільба, тому міг передбачить, що хтось може опиниться на лінії вогню...". Тут просто справу не доведуть до вироку, за браком доказів у справі, якщо сам убивця не признається, або винного не "назначать"...
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Саме так, тому я здивувався, що ви його підтримали.
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Я його підтримав зовсім по-іншому - сказав, що справа розвалиться, бо слабка доказова база... А от те, що він "істерить", ще й "капслоком", говорить про те, що він у судах або не сидів взагалі, або у нього вже настав "нервовий зрив" - в судах такі дуже часто втрачають витримку, і програють справи... Якщо він тут "істерики закочує", то як же він в судах себе веде? Такий виведе суддю з себе, настроїть проти себе, і суддя зробить йому назло, навіть якщо у нього виграшна позиція... Мені сподобалось оце: " ВЫ БЫЛИ НА ИСПОЛНЕНИИ КАЗНИ ПРИГОВОРА -РАССТРЕЛ...". Скільки ж йому років? На розстріли не допускали з кінця 60-х, згідно з рішенням Президії ВС СССР...(мені про це розповідав колишній військовий суддя).
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да не рву я ничего я ВЫСКАЗАЛ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ И СОГЛАСИТЕСЬ ОНА БОЛЕЕ ЧИТАЕМАЯ БОЛЕЕ ЛОГИЧЕСКАЯ ВЫСТРОЕННАЯ НА ФАКТАХ И РЕАЛИЯХ НЕЖЕЛИ ПОРОЙ ПИШУТ В ОБВИНИТЕЛЬНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ ВЫСНОВКЕ СЛЕДСТВИЕ С ПРОКУРПОРОМ ВКУПЕ ФАНТАСТИК НА ГАЛИМАТЬЕ А КАКИЕ ПЕРЛЫ ПИШУТ ПОТОМ ДЕБИЛЬНЫЕ ПРОДАЖНО СКУРВЛЕННЫЕ СУДЬИ проблема КАДРЫ КАДР РЕШАЮТ ВСЕ ПОГАННЫЙ МУСОР МОЕНТ В 10000000 РАЗ УМНЕЕ БЫЛ НЕ ПУТАТЬ ОПЫТ ОПЕРАТИВНИКА С КОРРУПЦИЕЙ.. А ТЕМ КАКИЕ "ПРИМАТЫ" РАБОТАЮТ СЕГОДНЯ В ПОЛИЦИИ И КАКИЕ ТОП ПРОСТИТУТКИ РАБОТАЮТ В ПРОКУРАТУРЕ ПРЕСКУРАНТ ЦЕН ВАМ ОГЛАСИТЬ или сами знаеете с 70.000 штук зеленкой тариф стартует.. а про судей которым ВСЕМ 99, 9%только и осталось что- ВИСЕТЬ на фонарных столбах ИЛИ ПОЛУЧИТЬ ПУЛЯ В ЛОБ молчу вовсе.... я в системе права с 1981 года..... сколько я "реформ" пересомтрел" сколько я видел рост прескурантов на взятки услуги звания посады погоны должности заслуженный и перезаслуженный.. и так далее вам за 100 лет такого не увидеть.... и тут некоторых мамка с папкой еще не настругали даже сами бигалы до школы.... А они со мной "какшками" бросаются вумный делаютт вы дауны поймите более 200 престулпений УБИЙСТВА ТЕЖЯКИЕ ТЕЛЕСНЫЕ ПОВЛЕКШИИ СМЕРТЬ БАНДИТИЗМ СМОУБИЙСТВА ИЗНЕАСИЛОВАНИЯ СОВМЕЩЕННЫЕ С УБИЙСТВОМ ПОХИЩЕНИЯ. ЗЩАКАЗНЫЕ УБИЙСТВА МАНЬЯКИ РАССТРЕЛЫ ПОХИЩЕНИЯ ЗАКАТЫВАНИЕ ТРУПОВ В БОЧКИ С ЦЕМЕНТОМ И В ОЗЕРА И В БЕТОННЫЙ ПОЛ да что вы вообще то знаетет о ТОЙ стороне Закона нифуя вы были в БЛОКЕ ДЛЯ РАССТРЕЛЬНЫХ.... ВЫ БЫЛИ НА ИСПОЛНЕНИИ КАЗНИ ПРИГОВОРА -РАССТРЕЛ......
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Да и я немало "юмора" начитался... Такого, бывает, нагородят в итоговом документе ("отказняке", постановлении о прекращении дела, обвинительном заключении, или в приговоре), что за голову брался... То в Харьковском зоопарке "муфлон взлетел, сделал три круга, и улетел в неизвестном направлении", то в админпроизводстве судья, судя самогонщика, запрещает ему производство на три года... О проплаченных делах (особенно, уголовных), я даже и говорить не хочу...).
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То есть если я набухаюсь с корешом решу постреллять по консервным банкам напротив жилища какого-то депутата, мента, прокурора, судьи и кто-то из нас случайно завалит ублюдка, то нам достаточно спрятать оружие - и все, никакой ответственности, ч правильно понимаю?
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естественно без злого умысла, чисто ради развлечения. Люди, вы слышали что нам втирают юристы - главное чтобы "умысла" не было, оружие спрятать и чтобы было больше одного стрелляющего - и все, виноватых нет.
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Боюсь, що підеш по теракту тоді. А якщо депутат від СН(К) буде то взагалі за державну зраду Повідомлено про підозру 16-річному хлопцю, який також стріляв у місцевості, де загинув 5-річний Кирило Тлявов - Цензор.НЕТ 6117
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Та ну да. То точно, буде або злочинне організоване угрупування, з головним бандитом і розділенням ролей, яке теракт виконувала, або хтось, один чи два, іде як свідок і вкаже прямо на виконавця чи типу виконавця. В слідчих органах не зовсім дурні сидять, бува такі спеціалісти, що їх краще не дратувати.
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дтп со смертельным исходом, я его не видел и нет никакого убийства про не осторожности?
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Шось не те ти пишеш.
"вменять убийство по неосторожности также нельзя так для того чтобы прозвучало УБИЙСТВО стрелявший обязан видеть жертву....прямой визуальный контакт."

Якщо водій зіб'є пішохода на зебрі, а потім скаже, що він його не бачив, тому що нахилився щось-там підняти з пола - то він теж не бачить жертву.
Якби дитина залізла на полігон, де йдуть стрільби і її там вбило - тоді ти був би правий. А так як стрільба шла в забороненому місці, та ще й не були прийняті належні дії по безпеці оточуючих - то тут 119 залізно.
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так, хєрню він написав саме про казус. Тут чиста 119 в діях однієї особи і 174 КУпАП в діях інших.
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О! Вот и нашелся главный виновник, кто будет сидеть. Ну, или возьмет вину на себя и получит условно. Хорошо еще, если ему хорошо заплатят. А могут и просто запугать.
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"Запугать" - це м'яко сказано. Пацан може зізнатися, щоб тупо припинилися тортури. Або щоб не кинули на прес-хату, де півнем роблять без зайвих розмов.
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Ого, вот и начали мусорят отмазывать. Прекрасная реформа от партнера Коломойского, Бенито Мусорини. Врадиевки еще не раз прилетать будут
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5 лет мусорят пестовал партнер полногоПэ-бэбэбэков.
а виноват партнер Коломойского?
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оооооо, ну теперь "порядок", Аваков и прихлебатели браво!!! законопатят парня малолетку, а беспредельщики пьяные мусара - огодом)))
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мусора, чтобы отмазаться, подставили 16-летнего, а суд примет во внимание возраст и т. п.
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Мусоров начинают выгораживать, нашли малолетку - ему много не дадут.
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какое совпадение в этом небольшом городе: и в том же месте, в тот же час...где зеленский, почему не отчитает руководство?...или народ против?
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Через 2 месяца внезапно обнаружился. Тупые мусорские отмазки, совсем народ за идиотов держат.
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Мусора знайшли козла відпущення. Діло Авакова процвітає. Агов, люстратори!
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Переяславські мусора спромоглися знайти лівака для відмазки. Скоріше за все, якогось наріка притиснули, або в картішечки сопляк програвся.
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Ну вот видите, а вы говорите ,что новая влада покрывать будет или скрывать не дай Бог! Нашелся таки ! Цельных два месяца искали и думали на благороднейшую пАлицЫю! Уууу злодей! А главное шашнаццать годков всего то, не совершеннолетний, а из садика взять не могли?! Страшный **** район там!
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Это да... Полициянты набухаются и давай по приколу стрелять, малолетки стреляют шо снайперы. И оружие ведь для занятий хренью где-то находится, которое мистическим образом потом исчезает.
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кого еще можно втиснуть в это домовладение? Где Семен Семенченко?
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Странные комментаторы. Пацан 100% близкий родственник палицаев, с чего вы взяли, что их отмазывают?

ЗЫ: с другой стороны не понятно как собираются одно убийство на троих расписать..
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несовершеннолетнему "надерут уши" и отпустят, а реальные бандюки - быки-полицаи продолжат с удвоенной преданностью цепной собаки кошмарить лохов, в благодарочку хазяину за "крышу и кости".. непотопляемое аваковское - не тонет
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Доказів не має, ось і використовують тиск. Будуть вимагати від батька взяти вину на себе.
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Если только этот парень не сын полицаев
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Якби пацану вміняли 119 то так, а йому вішають ч.4 *********.
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що за місце таке, де стріляють всі, кому не ліньки? ще зараз знайдуть з десяток снайперів від 6 до 90 років. Казкарі такі казкарі..
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4 человека отстреляли где єкспертиза стреляного оружия и патронов?Что вы людей за дебилов держите ?!Любая експертиза сразу же покажет кто и что!
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Короче, я так понял, что виновным сделают погибшего мальчика, потому-что он гулял в неположенном месте.
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зеля борется...))) за приговоры...
оправдательные.....
для своих...
ментов...))))
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Какой-то бред.....
Одна компания стреляла, теперь появилась другая и стреляла.....
У нас что, стрельба - национальное развлечение?
Кто видел несколько компаний, которые стреляют по банкам???

Бред. Вот оно правосудие по зелебобски…..
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Значит всю компанию на зону, на 10 лет без Удо. И пусть между собой разбираются, чья там пуля.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПовідомлено про підозру 16-річному хлопцю, який також стріляв у місцевості, де загинув 5-річний Кирило Тлявов
 
 
 
 
 
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