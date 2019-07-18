EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Суспільство, За кордоном
  278  8
Матеріали за темою:
Все про:лікування (276) Балух Володимир (238) Дінзе (5)

 Болять нирки, посилилися набряки. Незалежного лікаря до нього не пускають. Нам вдалося лише передати йому нові окуляри, - адвокат Дінзе заявила про погіршення стану здоров'я Балуха

У політв'язня Володимира Балуха в російській колонії погіршився стан здоров'я, але діагноз йому досі не поставили.

Про це Кримській правозахисній групі повідомила адвокат Ольга Дінзе, яка 17 липня 2019 року відвідала українця, передає Цензор.НЕТ.

За її інформацією, у Володимира болять нирки, посилилися набряки, але незалежного лікаря та психолога, про допуск яких раніше заявляв Балух, до нього в колонію досі не пускають.

Ольга Дінзе повідомила, що неможливо доставити Балуху необхідні після голодування продукти харчування, оскільки їхня передача тепер дуже обмежена у зв'язку з переведенням українця в приміщення камерного типу (ПКТ).

"Нам вдалося лише передати йому (В. Балуху. - Ред.) нові окуляри. Ми продовжуємо заявляти про допуск фахівців - лікаря і психолога - в колонію, а також встановлюємо обставини, пов'язані з громадянством Балуха", - розповіла захисниця.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рефлекторно махнув рукою: кадри бійки, через яку на політв'язня Балуха завели другу кримінальну справу. ВIДЕО

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

25 січня підконтрольний Росії "Керченський міський суд" відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Український політв'язень Володимир Балух з 29 березня 2019 року перебуває в ІК-4 г.Торжок Тверської області (ФКУ ІК-4 УФСІН Росії у Тверській області). Володимир Балух своєї згоди на переведення в РФ не давав. Кримська правозахисна група заявила, що етапування Володимира Балуха в РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.

Читайте: Політв'язень Балух закликав не втручатися в діяльність його адвокатів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138267
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
адвокат динзе переобувается в воздухе: то он дзиндзя, то дмитрий, то ольга
 показати весь коментар
 
Все наши политзаключённые заслуживают нашего уважения и всевозможной поддержки, но Владимир - это особый случай. Человек с большой буквы. Просто преклоняюсь перед силой его духа. Пусть хранят его высшие силы и помогут ему добрые люди!
 показати весь коментар
 
 
Ссуки русские. И всё им сходит с рук и всё это они делают абсолютно безнаказанно. Вспоминают об этом те 40% украинцев, которые не считают рассею агрессором? Ах, ну да, это де благодаря им или таким, как они, русским всё позволено, в т.ч. и в Украине.
 показати весь коментар
 
 
доконают мужика. жаль. и ничего не сделаешь.
 показати весь коментар
 
Бедолага за что ему эти страдания В самой Украине махровых ватников половина зележопых Зепрез самый главный сепар малорос наркосос За что патриоты страдают за что погиб Василий Слипак Чтобы сейчас мертведчуки бойки рабиновичи и прочие вурдалаки зеленожопые
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоБолять нирки, посилилися набряки. Незалежного лікаря до нього не пускають. Нам вдалося лише передати йому нові окуляри, - адвокат Дінзе заявила про погіршення стану здоров'я Балуха
 
 
 
 
 
 вгору