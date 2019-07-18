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 Політика України
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 Порошенка намагаються зняти з виборів, справу передали судді Вовку, - "Європейська Солідарність"

Шостий Апеляційний адміністративний суд Києва розглянув позов проти лідера партії "Європейська Солідарність" з вимогою зняти Петра Порошенка з реєстрації нібито за порушення порядку ведення передвиборчої агітації.

Про це йдеться в заяві політсили "Європейська Солідарність", передає Цензор.НЕТ.

"Справу передано на розгляд Окружного адміністративного суду міста Києва. Позов шитий білими нитками, і нам очевидно, що він не має жодних правових перспектив. Його можна було би розглядати як курйоз в ряду перешкод, які створюють "Європейській Солідарності" протягом усієї виборчої кампанії правоохоронні органи та "кремлівські агенти" через абсурдні заяви та необґрунтовані претензії. Але в той самий час ми дуже добре знаємо про скандальну репутацію Окружного адміністративного суду міста Києва та його голови – Павла Вовка. Уникнувши в незаконний спосіб оцінювання та атестації, цей орган перетворився на конвеєр, який штампує одне одіозне рішення за іншим. Очевидно, що нова влада, замість того, щоб завершити реформування, вирішила законсервувати цей суд і поставити його собі на службу", - йдеться в заяві.

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"Саме цей суд "прославився" ганебними рішеннями, які викликали резонанс у суспільстві. Він визнавав, зокрема, незаконною націоналізацію "Приватбанку", призупинив процес перейменування УПЦ Московського патріархату та поновив на посадах беркутівців, які розганяли Євромайдан. Враховуючи такий "бекграунд" суду, партія "Європейська Солідарність" розцінює намір зняття з виборів лідера партії Петра Порошенка як елемент тиску на нашу політичну силу, яка веде активну кампанію і послідовно протистоїть російському реваншу. Рішення Шостого апеляційного адміністративного суду Києва буде оскаржено у Верховному Суді. Ніхто і ніщо не зупинить "Європейську Солідарність" та її лідера від протидії російському реваншу і захисту курсу України на членство в Євросоюзі та НАТО", - підкреслили в партії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138261
 
   
 Топ коментарі
 
Беда то какая.... бедный зайчик-выбегайчик....
Чего бояться честному человеку в лично отреформированном суде? Порошенко пытаются снять с выборов, дело передали судье Вовку, - "Европейская Солидарность" - Цензор.НЕТ 2494
Порошенко пытаются снять с выборов, дело передали судье Вовку, - "Европейская Солидарность" - Цензор.НЕТ 2048
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вот это поворот. Классссссс. Снимайте
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Аби баригу засадити - а там хоч Україна загинь!
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Надо было Петрухе снимать ЗЕленую соплю с предыдущих выборов, такой бы куйни не было!
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У нас буде за 5 років час з ними познайомитись. А свинарчуків ми вже добре знаємо.
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Идет подготовка общестенного мнения, почему Петя не вернется в Украину.
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ты почему в аэропорту не дежурил, упустил
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Ти ба скільки 00-зеботів злетілося...
Порошенка намагаються зняти з виборів, справу передали судді Вовку, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 6548
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Давно пора ліквідувати цю шайку. Брехня, підкупи, маніпуляціїї, бруд!! Уявляю що буде в Раді якщо, не дай бог, вони пролізуть
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Ух ты, да тут зебильный шабаш! Что радуетесь сепарнявые? Нечего, скоро вам команда зелемойского устроит весёлую жизнь.
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Сначала пусть в тюрьме отсидит, а потом на выборы, как янукевич.
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пока сам был презом, очень было выгодно иметь ручной суд. теперь это суд в лапах ********.
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Поддерживаю снятие кандидатуры Порошенко с выборной гонки,так как порядок не сумел навести в судебной системе.Продажных судей тина Вовка нужно выгонять с работы,а не держать для обслуживания своих прихотей.
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ну прикольно - возвращаються времена яныка - когда будут вешать зелю и преследывать его сторонников - вспомните шо вы тут писали - если не понятно - спроситие саакашвили - он вам расскажет - а с зели и спрос будет другой
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Просрав реформу Петро, тепер смакуй, які вони у нас чесні гуманні суди в Україні
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенка намагаються зняти з виборів, справу передали судді Вовку, - "Європейська Солідарність"
 
 
 
 
 
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