 Наш головний пріоритет не боротьба, а подолання корупції, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента, про це він заявив під час засідання Ради 18 липня у Києві.
"Сподіваюся, що вона стане справжньою комунікаційною платформою для всіх антикорупційних органів, громадськості, бізнесу, експертів, аналітиків – усіх", – сказав глава держави.
Він зауважив, що Національна рада з питань антикорупційної політики фактично не працювала три роки і сьогодні відбувається її перезавантаження. Володимир Зеленський підкреслив, що перезапуск цього органу є не лише його політичною волею, а й реальним орієнтиром у роботі його команди.
"Це наш головний пріоритет – подолання, не боротьба, а саме подолання корупції", – зазначив він.
Президент поінформував учасників засідання про те, які кроки були здійснені протягом останніх майже двох місяців для подолання корупції. За його словами, за цей час до Верховної Ради було подано 16 законопроектів, зокрема щодо покарання за незаконне збагачення, цивільної конфіскації неправомірно нажитого майна, скасування формули "Роттердам +" тощо. Також було розблоковано міжнародну співпрацю Національного антикорупційного бюро з антикорупційними органами іноземних держав, скасовано електронне декларування для антикорупційних активістів, готується до повноцінного запуску Вищий антикорупційний суд.
Також Президент констатував позитивну динаміку в діяльності НАБУ і САП, відзначив активну роботу Державного бюро розслідувань, привітав успішну реалізацію Службою безпеки України операції із виявлення та вилучення великої партії контрабандних сигарет та згадав вилучення Національною поліцією разом з американськими партнерами найбільшої за останні роки партії наркотиків.
"Але ви знаєте, що попереду непочатий край роботи, бо корупція у нас процвітає справді в дуже великих масштабах", – наголосив Володимир Зеленський.
"У нас з вами непросте завдання – відновити довіру людей, створити ефективну систему запобігання проявам корупції, утвердження принципів верховенства права, чесності, непідкупності та справді дієвого громадського контролю", – резюмував президент.
Особливо по обличчях біля Зелі.
Например?
Не вважаю цю владу українською.
😛
Є ще один варіант...
эта жвачка только для зебилов
Не, ну вы и тупое племя!
этого нет в должностных обязанностях президента...
а зеля просто предвыборный клоун..
Ничосе, а куратор не заругает за такие вольности
но твой кругозор не шире пива сватов и дивана...
даже мозги не включены в этот список
пока наблюдается таежный союз, типа лукаша и пукина.... тоже саморучно боролись в коррупцией
)))))))))))))))))))
Зе обещает власть людям, которые ему верят. Большинство против продажи земли. Он их слушает. Люди ведутся на О.Бэндэра и останутся без всего. ГДЕ РЕФЕРЕНДУМ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЛИ?
Программа точно такая как у пороха и нф, но люди не читают, а смотрят на театр и лицо
Он вместе со старой властью, он всех их хорошо знает, он выступал на и др на свадьбах их детей - свой чел. А все другое сказки для идиотов.
После первого тура у него было 30%!!! 73% получилось, что все кто за партии против Пороха проголосовали за Зе! Откуда ещё 19%?
Почему Гриценко не проходит? У него стабильные 8%, всегда были! Почему у ювт с 13% снизился рейтинг почти до 5%? У нее электорат как секта! У пороха должно быть как минимум 20% кто против Зе???
ОЧЕВИДНО, ЧТО НЕ ХОТЯТ ПРОПУСКАТЬ ПАРТИИ У КОТОРЫХ ЕСТЬ ХОТЬ КАКИЕ-ТО МОРАЛЬНЫЕ РАМКИ.
Неужели люди не понимают, что Зе команда второй НФ!!! НЕУЖЕЛИ ЭТОМУ НФ2 ХОТЯТ ДАТЬ БОЛЬШИНСТВО, И ПОЛНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕЛАТЬ, ЧТО ЕМУ ЗАХОЧЕТСЯ????
При этом большинство людей против продажи земли в этом БЕЗЗАКОНИИ!!! Мы же останемся без всего. Он ограбит всех!!!!
Я не пойму, реальный ли у него рейтинг 49% неужели столько откровенных идиотов.
Раньше можно было хоть что-то понять общаясь с людьми в интернете, а теперь кругом комментарии ботов, война ботов.
ПС меня охватывает ужас при мысли, что мы добровольно, чего никогда не было в истории, отдаем БОЛЬШИНСТВО саранче, которая готова отдать землю, за что воевали, за что все смерти????
Он только лишь хочет ободрать население, как в его слуге народа, когда долг МВФ отдавался за счёт людей, а не чиновников.
Олигархи свои деньги в Украину не вернут!!!
Кто покупается на этого О Бэндэра и его Нью васюки?
Для Шарикова любой профессор или просто человек пИтекантроп,ниже его интеллектом. Но настоящее значение ни этого слова, ни слова Полиграф он не знает, но блеснуть видимо желание есть
Але: сьогодні їх, цих запитань, стало на порядки більше. Попри те, що боротися з корупцією зебіл обіцяв ччи не в кожному своєму ролику.