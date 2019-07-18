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 Політика України
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Все про:Зеленський (2129) корупція (2461)

 Наш головний пріоритет не боротьба, а подолання корупції, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що оновлена Національна рада з питань антикорупційної політики стане майданчиком для реальної боротьби з корупцією в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента, про це він заявив під час засідання Ради 18 липня у Києві.

"Сподіваюся, що вона стане справжньою комунікаційною платформою для всіх антикорупційних органів, громадськості, бізнесу, експертів, аналітиків – усіх", – сказав глава держави.

Він зауважив, що Національна рада з питань антикорупційної політики фактично не працювала три роки і сьогодні відбувається її перезавантаження. Володимир Зеленський підкреслив, що перезапуск цього органу є не лише його політичною волею, а й реальним орієнтиром у роботі його команди.

"Це наш головний пріоритет – подолання, не боротьба, а саме подолання корупції", – зазначив він.

Президент поінформував учасників засідання про те, які кроки були здійснені протягом останніх майже двох місяців для подолання корупції. За його словами, за цей час до Верховної Ради було подано 16 законопроектів, зокрема щодо покарання за незаконне збагачення, цивільної конфіскації неправомірно нажитого майна, скасування формули "Роттердам +" тощо. Також було розблоковано міжнародну співпрацю Національного антикорупційного бюро з антикорупційними органами іноземних держав, скасовано електронне декларування для антикорупційних активістів, готується до повноцінного запуску Вищий антикорупційний суд.

Також Президент констатував позитивну динаміку в діяльності НАБУ і САП, відзначив активну роботу Державного бюро розслідувань, привітав успішну реалізацію Службою безпеки України операції із виявлення та вилучення великої партії контрабандних сигарет та згадав вилучення Національною поліцією разом з американськими партнерами найбільшої за останні роки партії наркотиків.

"Але ви знаєте, що попереду непочатий край роботи, бо корупція у нас процвітає справді в дуже великих масштабах", – наголосив Володимир Зеленський.

"У нас з вами непросте завдання – відновити довіру людей, створити ефективну систему запобігання проявам корупції, утвердження принципів верховенства права, чесності, непідкупності та справді дієвого громадського контролю", – резюмував президент.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138257
 
 
 Топ коментарі
 
На війну взагалі начхали.
Не вважаю цю владу українською.
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Воно і помітно...
Особливо по обличчях біля Зелі.
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Правильно Зе! Если коррупцию нельзя победить, ее нужно возглавить!
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Воры боятся посадок. Верещат как свиньи, которых режут.
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Да ладно, главное влезть, а тас схемы намутяться...
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Проблема в тому, що Зєлєнскій висловлюється так, що при наявності фантазії можна придумати, що душа бажає. Хоча об'єктивна людина розуміє це, як:_Боротися з корупцією не будемо - переступимо через неї і підемо далі". А Зебенятка дофантазовують і потім змушені слухати: "Я вам нічого нє должєн. Я вам нього нє абєщал!"
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Воно і помітно...
Особливо по обличчях біля Зелі.
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Тобто, олімпійський принцип - "Головне не перемога, а участь!"
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а в цей час бєня пригрібає ласі шматки економіки...
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На війну взагалі начхали.
Не вважаю цю владу українською.
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Бегом за паспортиной рашистской !
😛
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а що треба здати ще одне умовне Дебальцеве або пустити назад орків під Маріуполь? і парад, звичайно, провести. які там військові успіхи у попереднього головнокомандувача?
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Парад станет провокацией и дальнейшей ескалацией конфликта.
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Реву,реву ловите,самое коррумпированное ведомство - это у него.
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не, Зеля, без борьбы не выйдет. система будет рвать тебя зубами на части. хотя почему будет, уже!
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Правильно Зе! Если коррупцию нельзя победить, ее нужно возглавить!
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Red_Sky_OnПравильно Зе! Если коррупцию нельзя победить, ее нужно возглавить!
Є ще один варіант...
Наш главный приоритет не борьба, а преодоление коррупции, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5202
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Народ должен знать что основная цель - борьба с корупцией и прекращение войны.
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"Какие умные мы ведём разговоры". Можна я собі в зошит запишу?
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соевых и тут все не устратвает. Шо за племя такое
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а как ахинея может устраивать рационально мыслящих людей?
эта жвачка только для зебилов
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Т.е. пятилетняя пэтина "борьбаскарупцией" тебе нравилась.
Не, ну вы и тупое племя!
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петя не боролся с коррупцией.
этого нет в должностных обязанностях президента...
а зеля просто предвыборный клоун..
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Т.е. ты ставишь под сомнение слова пэтюнчика о том, что его главная цель, это борьба с коррупцией?
Ничосе, а куратор не заругает за такие вольности
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ты учебник не пробовал читать? там все написано. зеля подтвердил 21 мая
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У меня нет твоей методички, которую ты называешь "учебник"
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Ответ просто подчеркивает тупизм петекантропов.
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в рамках твоего кругозора, да.
но твой кругозор не шире пива сватов и дивана...
даже мозги не включены в этот список
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Их мнение никого уже не интересует. Народ выбрал новую власть и новый курс.
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После выборов будет крупное расследование. Скажу так- все порохоботы ответят за уничтожение страны.
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курс куда?
пока наблюдается таежный союз, типа лукаша и пукина.... тоже саморучно боролись в коррупцией
)))))))))))))))))))
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"Новая власть" с программой, которая не отличается от старой.
Зе обещает власть людям, которые ему верят. Большинство против продажи земли. Он их слушает. Люди ведутся на О.Бэндэра и останутся без всего. ГДЕ РЕФЕРЕНДУМ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЛИ?

Программа точно такая как у пороха и нф, но люди не читают, а смотрят на театр и лицо

Он вместе со старой властью, он всех их хорошо знает, он выступал на и др на свадьбах их детей - свой чел. А все другое сказки для идиотов.
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Я не пойму откуда у Зе рейтинг 49%????

После первого тура у него было 30%!!! 73% получилось, что все кто за партии против Пороха проголосовали за Зе! Откуда ещё 19%?

Почему Гриценко не проходит? У него стабильные 8%, всегда были! Почему у ювт с 13% снизился рейтинг почти до 5%? У нее электорат как секта! У пороха должно быть как минимум 20% кто против Зе???

ОЧЕВИДНО, ЧТО НЕ ХОТЯТ ПРОПУСКАТЬ ПАРТИИ У КОТОРЫХ ЕСТЬ ХОТЬ КАКИЕ-ТО МОРАЛЬНЫЕ РАМКИ.

Неужели люди не понимают, что Зе команда второй НФ!!! НЕУЖЕЛИ ЭТОМУ НФ2 ХОТЯТ ДАТЬ БОЛЬШИНСТВО, И ПОЛНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕЛАТЬ, ЧТО ЕМУ ЗАХОЧЕТСЯ????

При этом большинство людей против продажи земли в этом БЕЗЗАКОНИИ!!! Мы же останемся без всего. Он ограбит всех!!!!
Я не пойму, реальный ли у него рейтинг 49% неужели столько откровенных идиотов.

Раньше можно было хоть что-то понять общаясь с людьми в интернете, а теперь кругом комментарии ботов, война ботов.

ПС меня охватывает ужас при мысли, что мы добровольно, чего никогда не было в истории, отдаем БОЛЬШИНСТВО саранче, которая готова отдать землю, за что воевали, за что все смерти????
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Ни с какой коррупцией этот оффшорник2 бороться не будет, он вывел свои деньги, для того чтобы это сделать он имел связи. Он сам не платил налоги.
Он только лишь хочет ободрать население, как в его слуге народа, когда долг МВФ отдавался за счёт людей, а не чиновников.
Олигархи свои деньги в Украину не вернут!!!
Кто покупается на этого О Бэндэра и его Нью васюки?
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пИтекантропа, вы сами, видимо не далеко ушли.
Для Шарикова любой профессор или просто человек пИтекантроп,ниже его интеллектом. Но настоящее значение ни этого слова, ни слова Полиграф он не знает, но блеснуть видимо желание есть
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І в часи Порошенка було безліч запитань по корупції.
Але: сьогодні їх, цих запитань, стало на порядки більше. Попри те, що боротися з корупцією зебіл обіцяв ччи не в кожному своєму ролику.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНаш головний пріоритет не боротьба, а подолання корупції, - Зеленський
 
 
 
 
 
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