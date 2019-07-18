 Українці погоджуються на роботу за кордоном попри гірші умови, ніж для місцевих, - Лібанова

За словами директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елли Лібанової, українці погоджуються на гірші умови та оплату праці за кордоном, ніж місцеві, що призводить до невдоволення локального населення, повідомляє "5 канал".

"Вони бачать – приїхали мігранти, а ми не можемо знайти собі роботу, а вони знаходять. Мігранти знаходять, тому що погоджуються на нижчу зарплату, на гірші умови праці і, безумовно, це впливає на конкурентоспроможність робочої сили", – заявила Лібанова.

При цьому, за словами президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойникова, найвищий попит на робочу силу нині спостерігається в Чехії, де зареєстровано рекорд – близько 80% – нелегально працюючих українців.

"Дуже високий попит на робочі руки в Чехії, тому роботодавці йдуть на те, щоб працевлаштовувати українців навіть нелегально. Рівень заробітних плат у Чехії приблизно відсотків на 15-20 вище, ніж у Польщі, а українці хочуть заробляти якомога більше грошей за обмежений період часу, коли вони перебувають за кордоном. І, як кажуть, попит знаходить пропозицію", - заявив Воскобойник.

При цьому, як зауважує телеканал, нещодавній випадок, коли українця, який нелегально працював, власниця виробництва в Польщі вивезла вмирати, став показовим у ставленні до працівників нелегалів. Крім того, зазначається, що за порушення трудових умов в Польщі передбачений штраф у розмірі 30 тисяч злотих (близько 1100 євро. - Ред.) для роботодавця і до 5 тисяч – для самого нелегального працівника.