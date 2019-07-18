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 Суспільство
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Все про:Лібанова (7) нелегали (173) трудова міграція (93)

 Українці погоджуються на роботу за кордоном попри гірші умови, ніж для місцевих, - Лібанова

Нещодавній випадок, коли українця, який нелегально працював, власниця виробництва в Польщі вивезла вмирати, став показовим щодо працівників-нелегалів.

За словами директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елли Лібанової, українці погоджуються на гірші умови та оплату праці за кордоном, ніж місцеві, що призводить до невдоволення локального населення, повідомляє "5 канал".

"Вони бачать – приїхали мігранти, а ми не можемо знайти собі роботу, а вони знаходять. Мігранти знаходять, тому що погоджуються на нижчу зарплату, на гірші умови праці і, безумовно, це впливає на конкурентоспроможність робочої сили", – заявила Лібанова.

При цьому, за словами президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойникова, найвищий попит на робочу силу нині спостерігається в Чехії, де зареєстровано рекорд – близько 80% – нелегально працюючих українців.

"Дуже високий попит на робочі руки в Чехії, тому роботодавці йдуть на те, щоб працевлаштовувати українців навіть нелегально. Рівень заробітних плат у Чехії приблизно відсотків на 15-20 вище, ніж у Польщі, а українці хочуть заробляти якомога більше грошей за обмежений період часу, коли вони перебувають за кордоном. І, як кажуть, попит знаходить пропозицію", - заявив Воскобойник.

При цьому, як зауважує телеканал, нещодавній випадок, коли українця, який нелегально працював, власниця виробництва в Польщі вивезла вмирати, став показовим у ставленні до працівників нелегалів. Крім того, зазначається, що за порушення трудових умов в Польщі передбачений штраф у розмірі 30 тисяч злотих (близько 1100 євро. - Ред.) для роботодавця і до 5 тисяч – для самого нелегального працівника.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138255
 
 
 Топ коментарі
 
Ничего Великая Зелёная Сопля скоро сделает минималку в € 4 000! Украинцы соглашаются на работу за границей, несмотря на худшие условия, чем для местных, - Либанова - Цензор.НЕТ 8327 Или скажет, что пошутила.
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Конечно соглашаються.В какой реальности Либанова ты живёшь?Ты видела условиях на почти всех предпреятиях Украиныб,кладах и цехах?Это средневековье без условий ремонта и соц гарантий при зарплатах в регионах 6-6,5 тыс грн !Вопрос нахрена это людям особенно молодёже.За такие к примеру же условия они в Польше будут получать не 6,5 тыс грн 20-30 тыс грн !Смысел им здесь ложить здоровье за копейки если покрайней мере там можно заработать.
Не давно у себя был в городе более чем на 30 предприятиях складах и цехах !Лишь в 2 были нормальные условия и соц какие то гарантии.В остальных это просто трешь и дичь с антисанитарией плесенью и т.д.И это только малая часть что я видел !А что по стране?Трудовых инспекций нет всем на всё пох а от людей простых рабочих требуют чуть ли не гарвардских дипломов и квалификаций в той теме !Такими темпами отсюда свалят всё рабочее население !
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В Украине полный крах с рабочими местами,условиями работы и оплатой,экономика в полной опе,идиот потрох и его верный дебил грося славно постарались,конечно украинец вынужден соглашаться с любыми условиями за границей.
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Ничего Великая Зелёная Сопля скоро сделает минималку в € 4 000! Или скажет, что пошутила.
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В Украине полный крах с рабочими местами,условиями работы и оплатой,экономика в полной опе,идиот потрох и его верный дебил грося славно постарались,конечно украинец вынужден соглашаться с любыми условиями за границей.
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Ты зайди на завод Пороха, потом зайди на завод Фирташа у которого ты регулярно отсасываешь леденца. И сделай вывод. Українці погоджуються на роботу за кордоном попри гірші умови, ніж для місцевих, - Лібанова - Цензор.НЕТ 8386
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Пусть твоя мама туда ходит.Может выводы не делать,мне наплевать.
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А у меня точно такая же з/плата, как и у моего сменщика-поляка. У него, правда- в евро выражается, но по курсу- точняк. Я даже удивился, ожидая, что у него таки будет поболее.
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Непременно схожу, обосрать твои унитазы и тебя. У меня 7420 долларов, отстегну тебе, одноразово, твою месячную- 7000 гривен, чтобы ты не возникал. Українці погоджуються на роботу за кордоном попри гірші умови, ніж для місцевих, - Лібанова - Цензор.НЕТ 8709
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7420 долларов у него...!!!! Українці погоджуються на роботу за кордоном попри гірші умови, ніж для місцевих, - Лібанова - Цензор.НЕТ 2768
Киздуй мусорный бак у своего дома охранять, не то кто-то бутылку туда кинет, а ты забрать не успеешь. Українці погоджуються на роботу за кордоном попри гірші умови, ніж для місцевих, - Лібанова - Цензор.НЕТ 2768
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а "локальное недовольное население" типа ни разу не пыталось найти себе работу у более богатых соседей вроде Германии?)))
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Просто в Украине помимо скотского отношения к сотрудникам еще и зп нищенские
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в японии для гастеров условия не хуже чем для местных

поэтому там гастеров минимум
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Честно говоря, я их там и не видел. Только проститутки- филиппинки.
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да не переживайте. безвиз отменят, все закончится. и украинцам не придется соглашаться...)))))))
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Не отменят, Зеленский уже подал в Раду законопроект о возвращении ответственности за незаконное обогащение, отмененной при Петре.
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по другой причине отменят... там длинный список условий...
и кстати безвиз это детище как раз пети, а не зели..)))
зеля добивается отмены
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А может и стоило бы. Сейчас необходимо пусть даже за копейки отстраивать уничтоженную бандой Порошенка страну, что бы в дальнейшем дома зарабатывать достойные деньги.
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Ты то точно за копейки отстраивать страну станешь пролетарий умственного труда
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так и скажи - гулаг тебе нужен.
но нет гарантии что ты будешь конвойным или хотя бы придурком,
скорее станешь доходягой. так что в добрый путь, доходяга
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Ну этот закон при петре и приняли, но как это связано с безвизом?
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это типично и временно. те, скорее всего большинство, которые решат в будущем больше не возвращаться, будут совершенствовать язык, поосвоются, адаптируются и совсем скоро сами начнуть искать себе работу с такой же почасовой оплатой, как и местные. временщики - всегда и всюду проблема. и канешно за демпинг местечковые готовы бить им морды. шо в принципе и правильно. да, эти вернутся, но по возврату они не нужны уже сегодня, а завтра тем более.
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Конечно соглашаються.В какой реальности Либанова ты живёшь?Ты видела условиях на почти всех предпреятиях Украиныб,кладах и цехах?Это средневековье без условий ремонта и соц гарантий при зарплатах в регионах 6-6,5 тыс грн !Вопрос нахрена это людям особенно молодёже.За такие к примеру же условия они в Польше будут получать не 6,5 тыс грн 20-30 тыс грн !Смысел им здесь ложить здоровье за копейки если покрайней мере там можно заработать.
Не давно у себя был в городе более чем на 30 предприятиях складах и цехах !Лишь в 2 были нормальные условия и соц какие то гарантии.В остальных это просто трешь и дичь с антисанитарией плесенью и т.д.И это только малая часть что я видел !А что по стране?Трудовых инспекций нет всем на всё пох а от людей простых рабочих требуют чуть ли не гарвардских дипломов и квалификаций в той теме !Такими темпами отсюда свалят всё рабочее население !
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Адже за кордоном гірших умов праці, аніж на Україні - немає.
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При этом, как указывает телеканал, недавний случай, когда нелегально работающего украинца владелица производства в Польше вывезла умирать, стал показательным в отношении работников-нелегалов. Источник: https://censor.net.ua/n3138255

Брехня. Случай конечно дикий, но он как раз не показательный, а единичный и исключительный.
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На самом деле украинцы соглашаются на работу в Польше, потому что там условия лучше, чем дома. А хуже эти условия чем для самих поляков, это уже роли не играет.
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Это логично если к примеру на стройках у нас пашут сменами и к примеру получают 8-10 тыс там же при таких условиях получат 25-30 тыс.Здоровье всё равно ложишь но там хоть за деньги.
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Да скоро будут соглашаться на хуже условия чем в Украине, потому что там есть уверенность в завтрашнем дне , а здесь только уверенность в ДНЕ и в любой момент опять снизу постучат
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...караул ! Рабы от олигархов разбигаюцца, не хотят пахать "за миску супа" на местных неофеодалов-рыгВОРматоров.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУкраїнці погоджуються на роботу за кордоном попри гірші умови, ніж для місцевих, - Лібанова
 
 
 
 
 
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