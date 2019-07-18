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 Політика України
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 На трьох ділянках лінії зіткнення на Донбасі відбуватимуться роботи з відведення та розведення живої сили, - Безсмертний

У Мінську 17 липня досягнуто домовленості про здійснення робіт з розведення сил на тих трьох ділянках лінії розмежування на Донбасі, за якими було досягнуто домовленості восени 2016 року.

Про це повідомив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі (ТКГ) Роман Безсмертний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Також досягнуто домовленості про те, що і в інших місцях, рішення щодо яких було ухвалено ще восени 2016 року, виконуватимуться роботи з організації відведення та розведення живої сили, щоб дати можливість людям комунікувати", - сказав він на брифінгу в четвер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Домовленість про "режим тиші" вперше містить заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність сторін, - Безсмертний

Нагадаємо, 21 вересня 2016 року в Мінську було підписано Рамкову угоду про розведення сил і засобів на Донбасі. Відповідно до рамкового рішення про розведення сил і засобів, СММ ОБСЄ здійснює "на постійній основі моніторинг та верифікацію процесу розведення сил і засобів на узгоджених ділянках розведення". Розведення сторін має відбутися на трьох пілотних ділянках: Станиця Луганська та Золоте в Луганській області та Петрівське в Донецькій області. Документ передбачає створення трьох зон безпеки на лінії зіткнення на Донбасі площею щонайменше 4 кв. км кожен.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138253
 
 
 Топ коментарі
 
В донецко-горловской "подкове" что ли заканчивается? Какой конец войны, если ВСУ сидят на коммуникациях оккупантов, а до районов Донецка и Луганска можно работать из ротных минометов.
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Война должна закончится или ПОБЕДОЙ ..или капитуляцией..
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Что-то мне подсказывает, что Петро в своё время забраковал идеи этого кащея. И, думаю, не зря... На трех участках линии соприкосновения на Донбассе будут идти работы по отводу и разведению живой силы, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 6534
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возникает только один вопрос - НАКУЯ !? вы ушлепки все это исполняете...ЗАЧЕМ !?
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В донецко-горловской "подкове" что ли заканчивается? Какой конец войны, если ВСУ сидят на коммуникациях оккупантов, а до районов Донецка и Луганска можно работать из ротных минометов.
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Там сидят воины, которые с кровью выбили оттуда оккупантов и держат Донецк под прицелом. И они оттуда не уйдут. Просто оперативная обстановка и интенсивность боевых действий не позволит.
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там сидят алкаши и ждут пэцькиных бабок нормальных там нет
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30-40 жмуров оккупационных сил на месяц стабильно выдают. Жгут "Жители" и ржавые САУ с хранения РФ. Им неважно, кадровых ли спецов по РЭБ отправлять домой в холодильнике или пополнять местные кладбища даунбасским отребьем и пятнадцатитысячниками. Все из одного материала слеплены. Запомни, сепар, эти люди умеют убивать.
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Война должна закончится или ПОБЕДОЙ ..или капитуляцией..
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В Станице Луганской всю нейтральную полосу заняли кацапские военные в штатском.
Никакого подтверждения отвода крупной техники от Станицы Луганской нет.
Напряженность на фронте нарастает, количество обстрелов увеличивается.
...
А лохи, продолжают радостно веровать и самообманываться.

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Порохоботам не нравиться, мало крови.
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Что, нравится родиной торговать, зебил?
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прикольно это слышать от липецкого порохобота.
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То есть сам факт торговли ты не отрицаешь, зелёное отродье?
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Зе-тыпилу не знать ли это лучше всех.
Он же и сейчас Родиной во всю торгует за бенины деньги.
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Ахвигенная новина) Разведут "живую силу", чтобы "будут осуществляться работы по организации отвода и разведения живой силы, чтобы дать возможность людям коммуницировать"Источник: https://censor.net.ua/n3138253
Я, просто, мягко говоря, в "диком" восторге((((((((( Т.е. мы- "живая (пока) сила", а "ЛЮДИ" - будут коммуницировать...................
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Ахвигенная новина) Разведут "живую силу", чтобы "будут осуществляться работы по организации отвода и разведения живой силы, чтобы дать возможность людям коммуницировать"Источник: https://censor.net.ua/n3138253
Я, просто, мягко говоря, в "диком" восторге((((((((( Т.е. мы- "живая (пока) сила", а "ЛЮДИ" - будут коммуницировать...................
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Ахвигенная новина) Разведут "живую силу", чтобы "будут осуществляться работы по организации отвода и разведения живой силы, чтобы дать возможность людям коммуницировать"Источник: https://censor.net.ua/n3138253
Я, просто, мягко говоря, в "диком" восторге((((((((( Т.е. мы- "живая (пока) сила", а "ЛЮДИ" - будут коммуницировать...................
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Ахвигенная новина) Разведут "живую силу", чтобы "будут осуществляться работы по организации отвода и разведения живой силы, чтобы дать возможность людям коммуницировать"Источник: https://censor.net.ua/n3138253
Я, просто, мягко говоря, в "диком" восторге((((((((( Т.е. мы- "живая (пока) сила", а "ЛЮДИ" - будут коммуницировать...................
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Вы, видимо, в соседнем окопе, раз даете мне такие "сурьезные" советы)) Ок. Я постараюсь))
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Ну а дальше какой план? Развели, дальше что? Признание новоявленных республик?
Как думаете, зебилы?
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Читайте Минское соглашние имени Порошено.
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Порошенко канул в лету. Сегодня новая власть. Я вас, зебилов спрашиваю - что дальше?
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Сбывается мечта Порошенко, но порохоботам почему то грутсно.
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И что дальше, зебил? Порошенко всё правильно делал? Вы его продолжаете его начинания?
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Ну і яка вигода для України відводити армійців з відвойованих територій, а потім вони рватимуть жили - будувати нові укріплення, облаштовуватись тощо? Хіба що оце..

"..чтобы дать возможность людям коммуницировать."

З ким "комуніцирувать"? Навіщо?
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Разведение войск это частичное признание ЛДНР как независимых республик.
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Це дуже добре.
Давно пора вже припинити цю безглузду кроваву бійню.
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Закончить можно только одним путем. Агрессор уводит свои силы и перекрывают границу. На территории заходят войска для зачистки. Всё. А если агрессор не хочет - надо сделать его сговорчивым. Пусть годами сидит под санкциями, стагнирует, хоронит своих мертвецов, тянет камень на шее в виде нищего блокированного полуанклава.
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Захист своїх територій ти вважаєш безглуздою бійнею, зебілна погань?
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А я давно казав - в той час коли Медведчук впевнено набирає силу, зебіли продовжують запоєм гавкати в бік Порошенка.
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Що, нема нових поступлень кацапського шансона?
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"...дати можливість людям комунікувати" - а я вже давно казав, що зебілізм - це заразне.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа трьох ділянках лінії зіткнення на Донбасі відбуватимуться роботи з відведення та розведення живої сили, - Безсмертний
 
 
 
 
 
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