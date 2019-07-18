 На трьох ділянках лінії зіткнення на Донбасі відбуватимуться роботи з відведення та розведення живої сили, - Безсмертний

Про це повідомив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі (ТКГ) Роман Безсмертний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Також досягнуто домовленості про те, що і в інших місцях, рішення щодо яких було ухвалено ще восени 2016 року, виконуватимуться роботи з організації відведення та розведення живої сили, щоб дати можливість людям комунікувати", - сказав він на брифінгу в четвер.
Нагадаємо, 21 вересня 2016 року в Мінську було підписано Рамкову угоду про розведення сил і засобів на Донбасі. Відповідно до рамкового рішення про розведення сил і засобів, СММ ОБСЄ здійснює "на постійній основі моніторинг та верифікацію процесу розведення сил і засобів на узгоджених ділянках розведення". Розведення сторін має відбутися на трьох пілотних ділянках: Станиця Луганська та Золоте в Луганській області та Петрівське в Донецькій області. Документ передбачає створення трьох зон безпеки на лінії зіткнення на Донбасі площею щонайменше 4 кв. км кожен.
Никакого подтверждения отвода крупной техники от Станицы Луганской нет.
Напряженность на фронте нарастает, количество обстрелов увеличивается.
...
А лохи, продолжают радостно веровать и самообманываться.
Он же и сейчас Родиной во всю торгует за бенины деньги.
Я, просто, мягко говоря, в "диком" восторге((((((((( Т.е. мы- "живая (пока) сила", а "ЛЮДИ" - будут коммуницировать...................
Я, просто, мягко говоря, в "диком" восторге((((((((( Т.е. мы- "живая (пока) сила", а "ЛЮДИ" - будут коммуницировать...................
Я, просто, мягко говоря, в "диком" восторге((((((((( Т.е. мы- "живая (пока) сила", а "ЛЮДИ" - будут коммуницировать...................
Я, просто, мягко говоря, в "диком" восторге((((((((( Т.е. мы- "живая (пока) сила", а "ЛЮДИ" - будут коммуницировать...................
Как думаете, зебилы?
"..чтобы дать возможность людям коммуницировать."
З ким "комуніцирувать"? Навіщо?
Давно пора вже припинити цю безглузду кроваву бійню.