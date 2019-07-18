 NewsOne відмовляється отримувати повідомлення про перевірку, - Нацрада з ТРМ

Про це заявила заступник голови Нацради Уляна Фещук під час засідання регулятора в четвер, 18 липня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"На позачерговому засіданні була призначена позапланова перевірка телеканалу NewsOne. І відбувається те, що колись відбувалося на телеканалі 112: телерадіокомпанія не отримує повідомлення про отримання перевірки, листи на пошті вона не отримує. Ми намагалися кур'єрською доставкою вручити безпосередньо телерадіокомпанії повідомлення про проведення перевірки - також відмовляються отримувати ці запрошення. Ми зробили публікацію на сайті. Будемо намагатися ще раз доставити це повідомлення", - зазначила Фещук.
Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия 1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".
Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".
16 липня прес-служба Нацради повідомила, що регулятор проведе позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsОne в період з 22 по 23 липня.
🤔
При ПетрРылло такого НЕ БЫЛО!!
😁
й продублюйте з описом
вони в суді потім з...ться доказувати що не отримали...
як малі діти чесслово
Кроме того, нужно после выборов в ВР немедленно принять Законопроект, вносящий изменения и расширяющий полномочия Нацсовета по телевидению и радиовещанию.
Если общество терпит такое издевательство, значит украинское общество составляет аморальное большинство.