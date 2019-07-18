EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  2514  53
Матеріали за темою:
Все про:Нацрада_ТРМ (206) телеміст (48) Newsone (50)

 NewsOne відмовляється отримувати повідомлення про перевірку, - Нацрада з ТРМ

Представники телеканалу NewsOne відмовляються отримувати повідомлення від Нацради про проведення позапланової перевірки, яка має відбутися впродовж 22-23 липня.

Про це заявила заступник голови Нацради Уляна Фещук під час засідання регулятора в четвер, 18 липня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На позачерговому засіданні була призначена позапланова перевірка телеканалу NewsOne. І відбувається те, що колись відбувалося на телеканалі 112: телерадіокомпанія не отримує повідомлення про отримання перевірки, листи на пошті вона не отримує. Ми намагалися кур'єрською доставкою вручити безпосередньо телерадіокомпанії повідомлення про проведення перевірки - також відмовляються отримувати ці запрошення. Ми зробили публікацію на сайті. Будемо намагатися ще раз доставити це повідомлення", - зазначила Фещук.

Також читайте: Нацрада з питань телебачення не змогла довести зв'язок Медведчука з телеканалами "112", NewsOne і ZIK

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия 1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".

16 липня прес-служба Нацради повідомила, що регулятор проведе позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsОne в період з 22 по 23 липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138247
 
 
 Топ коментарі
 
так заберите лицензию и закройте нах!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
так торчка туда пригласите. Прийдёт, грозно топнет ногой и скажет "Пишите заявление об увольнении!"
 показати весь коментар
 
 
там уж точно его пошлют, и "звонок другу" не спасет. а когда дядя Витя заедет в Раду, шмаркля будет в этой студии подметать и развлекать.
 показати весь коментар
 
 
Ашо, так мона?!
🤔
При ПетрРылло такого НЕ БЫЛО!!
 показати весь коментар
 
 
ну ? ты о них все знаешь, "предупрежден, значит вооружен". а что ты знаешь про агента "вафля", за которого тут топишь 24 часа в сутки? кино, шоу, пианино. все!
 показати весь коментар
 
 
главное что ты понял, если кукарекаешь. редкий случай когда ЗЕбилы понимают с первого раза.
 показати весь коментар
 
Взгляд у них как у Железного Феликса NewsOne відмовляється отримувати повідомлення про перевірку, - Нацрада з ТРВ - Цензор.НЕТ 3261 Интересно у них есть пропуска на Лубянку или им не надо?
 показати весь коментар
 
 
Уведомление вручается при понятых, процесс фиксируется на камеру. После этого юридически вручение считается состоявшимся, даже если получатель не будет брать его в руки или порвет, сожжет, подотрет опу. Тем хуже для него.
 показати весь коментар
 
 
Вылючайте их накуй из эфира, вместе с интером, зиком и 112-м, никто особо не расстроится, кроме ватноголовых рептилоидов))))
 показати весь коментар
 
 
когда синяк на дороге отказывает "продуться" он автоматически признается виновным. тут аналогичная ситуация. нех перед свиньями бусером сыпать
 показати весь коментар
 
 
Таки уверены, что выборы они выиграют с разгромным счетом... Ну, поглядим.
 показати весь коментар
 
 
Так они и тянут время, чтобы до выборов трубадурить про мышебратья и одиннарот. А потом проверяйте.
 показати весь коментар
 
 
А зачинніть його... повітря в країні набагато чистішим буде...
 показати весь коментар
 
 
Встаньте на колени перед входом, если мозгов не хватает зафиксировать факт умышленного отказа.
 показати весь коментар
 
 
Отказываются? - Значит рыло в пуху...
 показати весь коментар
 
 
Главное желание- не хотят- в суд на право вещания, и запрет работы на время рассмотрения дела в суде
 показати весь коментар
 
 
Ну, так закройте эту помойку! И не хрен играться в "демократию" с теми, кто плюет вам в лицо!
 показати весь коментар
 
 
хто закриє? Беня? Так Медведчук його партнер.
 показати весь коментар
 
 
Нужно отослать им конверт с порохом,сейчас война и они поймут .что находятся на противоположенной стороне фронта NewsOne відмовляється отримувати повідомлення про перевірку, - Нацрада з ТРВ - Цензор.НЕТ 6420
 показати весь коментар
 
Ты че, 🐷 спалить на прах хатишь?!
😁
 показати весь коментар
 
Не это всего конвертик,а вот если тысячу конвертом то это будет бомба на линии фронта. NewsOne відмовляється отримувати повідомлення про перевірку, - Нацрада з ТРВ - Цензор.НЕТ 4882
 показати весь коментар
 
 
А какой толк от такой "внеплановой проверки", которая состоится 22-23 июля? Это как генпрокурор Юра, объявляющий об открытии уголовного дела на нардепа за 2 недели. NewsOne відмовляється отримувати повідомлення про перевірку, - Нацрада з ТРВ - Цензор.НЕТ 8440
 показати весь коментар
 
все идет к тому,что все эти помойки кацапские будут уничтожены и спалены.дело времени
 показати весь коментар
 
 
Дайте пацанам з Правого сектору або С14 - вони їм вручать з повідомленням.
 показати весь коментар
 
 
відправте рекомендованим з повідомленням про вручення
й продублюйте з описом

вони в суді потім з...ться доказувати що не отримали...

як малі діти чесслово
 показати весь коментар
 
 
Каждому из говнюков засуноть сообщение прямо в хайло, включая Подщипкова (который , ****, сбежал на запад. Рабиновича и Мэдвэдчукуц отдать голодным крокодилам
 показати весь коментар
 
 
Где ж вы найдьоте настолько голодных крокодилов, которые не побрезгуют даже понюхать мертвеччука с габиновичем?! Вы рискуете столкнуться с Обществом защиты животных!)))
 показати весь коментар
 
Попросите Национальный Корпус/ПС/С14 помочь. Надо поймать гандона (это слово разрешено судом употреблять, http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82490423) Голованова, подвесить на мосту через Днепр и не отпускать, пока не распишется о получении уведомления NewsOne відмовляється отримувати повідомлення про перевірку, - Нацрада з ТРВ - Цензор.НЕТ 4583.

Кроме того, нужно после выборов в ВР немедленно принять Законопроект, вносящий изменения и расширяющий полномочия Нацсовета по телевидению и радиовещанию.
 показати весь коментар
 
 
Смотреть 1+1, ньюс ван и 112, это как опуститься на дно уличного расейского нужника с дыркой! Это, реально, кто-то смотрит?! Фу, оно же ВОНЯЕТ!!!
 показати весь коментар
 
ну вообще смотреть тв - это плохо, я вот уже лет 5 тв вообще не смотрю-)
 показати весь коментар
 
Да я тоже только иногда, типо температуру воздуха посмотреть. А там ТАКОЕ!!!
 показати весь коментар
 
якщо телекомпанія не в змозі прийняти електронну пошту - яки НА...ХХ.....УЙ вона телерадіокомпанія? вона значить не має умов працювати, щаберіть ліцензію
 показати весь коментар
 
 
Гораздо хуже то, что мошенник Рабинович учит украинцев порядочности.

Если общество терпит такое издевательство, значит украинское общество составляет аморальное большинство.
 показати весь коментар
 
А что думают зебелята по поводу канала ньюсван?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниNewsOne відмовляється отримувати повідомлення про перевірку, - Нацрада з ТРМ
 
 
 
 
 
 вгору