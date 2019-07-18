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 Вперше за 23 роки на полігоні "Повурськ" проведено випробування авіаційного ракетного озброєння, - Міноборони

На авіаційному полігоні "Повурськ" на Волині, вперше за 23 роки льотний екіпаж здійснив ураження наземних цілей авіаційними керованими ракетами Х-29Л і Х-29Т. Працював фронтовий бомбардувальник Су-24М.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Польоти виконував льотний екіпаж Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки у складі льотчика-випробувача полковника Сергія Чижа і штурмана-випробувача підполковника Віталія Шуляка.

Перед представниками інституту стоїть завдання виконати низку випробувань для подальшої модернізації згаданого озброєння.

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"За роки збройного конфлікту з російськими найманцями на сході України, гостро постали питання підвищення ефективності засобів ураження високозахищених об'єктів супротивника. Виникла необхідність модернізації авіаційної керованої ракети Х-29 класу "повітря-земля", - розповіли представники інституту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138246
 
   
 Топ коментарі
 
во как порох армию разокрал, а зеля за 2 недели сделал!
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Ничего...преЗЕбоба справится с этим НАДЛИШКОВЫМ МАЙНОМ))))
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А ну рошеносрань "колени-торчок-рояль" ЗАПЕВАЙ !!!
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к чему , контрацептив?))) к тому что рошеномаскали уже запели "надишкове манооо" , вруны сранные ((((
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Попросись к пани Уляне на уколы в голову
Она не откажет 😁
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во как порох армию разокрал, а зеля за 2 недели сделал!
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Ничего...преЗЕбоба справится с этим НАДЛИШКОВЫМ МАЙНОМ))))
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при ющенко и овоще пилоты летали и готовились, при порохе перестали, а при зеле опять стали летать, и это еще 100 дней не прошло!
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Vadym Tsyrkalyuk Так літали,що літаки не були в справному стані.
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Какая разница где, лишь бы результат был. Вообще лучше всего испытывать прямо на орках ЛДНР.
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(с) Петро Порошенко, 2014-2019 рр. (всього 14 разів)
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и что? есть вариант возвращения Крыма? да, только один. если не работать в этом направлении, его не будет. показывать что ты хороший, а он плохой, часть этого плана. не понятно?
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Разницу между "новейшее ракетное" и "авиационное ракетное" улавливаем?
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Цей день увійде в історію. Встановити бюсти на батьківщині героїв.
30 років назад на полігоні, в кільканадцятьох кілометрах від якого я живу, бомбардування і стрілянина не припинялися ні вдень, ні в ночі. Літали поодинці, парами і групами. На городі треба було деколи пригинатися, щоб голову не зачепили. Було й таке, що бомби падали й на село, про три штуки точно памятаю. Падали й літуни, на полігоні були захоронення.
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Ці польоти досить сильно давили на психіку. На протязі дня вони на невеликій висоті десятки разів на день долали звуковий барєр, що супроводжувалося гучним звуком схожим на звук від вибуху. Зробивши розворот над селом, вони заходили на ціль і скидали бомби, стріляли чергами або випускали ракети по цілях на полігоні. Забравшись на невисоке дерево за цим можна було спостерігати від початку до кінця.
Вже тридцять років тут панує абсолютна тиша.
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что-то много всего внезапно "впервые" начало случаться)))))) чем ближе к выборам тем больше "перемог" и тем сильнее пианист ножкой топает)))) Эта клоунада уже достала... когда уже этот цирк в виде выборов закончится.... гулять так гулять...
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испытания то провели но стрелять то не будем, нам нужен мир, любой ценой! (с)
раха наработки потом с удовольствием себе присвоит, после полной оккупации
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Цензор.НЕТНовиниТехнологіїВперше за 23 роки на полігоні "Повурськ" проведено випробування авіаційного ракетного озброєння, - Міноборони
 
 
 
 
 
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