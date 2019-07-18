 Вперше за 23 роки на полігоні "Повурськ" проведено випробування авіаційного ракетного озброєння, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Міноборони.
Польоти виконував льотний екіпаж Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки у складі льотчика-випробувача полковника Сергія Чижа і штурмана-випробувача підполковника Віталія Шуляка.
Перед представниками інституту стоїть завдання виконати низку випробувань для подальшої модернізації згаданого озброєння.
"За роки збройного конфлікту з російськими найманцями на сході України, гостро постали питання підвищення ефективності засобів ураження високозахищених об'єктів супротивника. Виникла необхідність модернізації авіаційної керованої ракети Х-29 класу "повітря-земля", - розповіли представники інституту.
Она не откажет 😁
А они прошли на Волыни
30 років назад на полігоні, в кільканадцятьох кілометрах від якого я живу, бомбардування і стрілянина не припинялися ні вдень, ні в ночі. Літали поодинці, парами і групами. На городі треба було деколи пригинатися, щоб голову не зачепили. Було й таке, що бомби падали й на село, про три штуки точно памятаю. Падали й літуни, на полігоні були захоронення.
Вже тридцять років тут панує абсолютна тиша.
раха наработки потом с удовольствием себе присвоит, после полной оккупации