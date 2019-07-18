 Штрафмайданчики в Києві переповнені евакуйованими за порушення паркування машинами: планують будувати ще один

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Київтранспарксервіс", він з'явиться в Деснянському районі.

За інформацією відомства, два старі штрафмайданчики, розташовані на вулиці Хоткевича та вулиці Пухівській, вже переповнені евакуйованими за порушення правил паркування автомобілями.

Новий майданчик буде розраховано на 100 додаткових місць.

В "Київтранспарксервісі" зазначили, що таке швидке заповнення штрафмайданчиків сталося через те, що з минулого тижня інспекція з парковок почала виписувати штрафи відразу на місці і викликати евакуатори для прибирання машин-порушників.

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