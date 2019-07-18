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Все про:Київ (6280) паркування (69) ПДР (153) евакуатор (9) Київтранспарксервіс (4)

 Штрафмайданчики в Києві переповнені евакуйованими за порушення паркування машинами: планують будувати ще один

У Києві збираються побудувати новий штрафмайданчик для евакуйованих автомобілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Київтранспарксервіс", він з'явиться в Деснянському районі.

За інформацією відомства, два старі штрафмайданчики, розташовані на вулиці Хоткевича та вулиці Пухівській, вже переповнені евакуйованими за порушення правил паркування автомобілями.

Новий майданчик буде розраховано на 100 додаткових місць.

В "Київтранспарксервісі" зазначили, що таке швидке заповнення штрафмайданчиків сталося через те, що з минулого тижня інспекція з парковок почала виписувати штрафи відразу на місці і викликати евакуатори для прибирання машин-порушників.

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Штрафмайданчики в Києві переповнені евакуйованими за порушення паркування машинами: планують будувати ще один 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138242
 
   
 Топ коментарі
 
А может парковки лучше строить?
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можно ездить на Теслапеде, она на дороге много места не занимает, на втором ярусе идет.
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А вы считаете "парковкой" - площадка перед подъездом? Имелось ввиду нормальные подземные или надземные, которые не мешают ни кому.
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Мало, надо 100, что бы сразу там и парковались.
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и так пройти невозможно сплошные парковки - куда еще ?
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А вы считаете "парковкой" - площадка перед подъездом? Имелось ввиду нормальные подземные или надземные, которые не мешают ни кому.
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Надземные парковки по определению мешают. Допустим у киевской громады есть земля, а ты предлагаешь на ней вместо парка строить парковку, которая "никому мешать не будет"? Штрафплощадки в Киеве переполнены эвакуированными за нарушение парковки машинами: планируют строить еще одну - Цензор.НЕТ 8399
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Надо не вместо парков, а вместо торговых и развлекательных центров их строить.
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Ну подожди. Я не фанат ТЦ, но все же они нужны обществу. А от парковки какой профит обществу (кроме запарковавшихся там)?. Расскажу про случай при Черновецком: в борьбе с МАФами снесли киоск (возле Театральной). Да, стоял он на газоне, вроде и правильно сделали. НО. со следующего дня ровно на том же месте стал джип парковаться, занимая столько же места, как и тот киоск. Я не хочу вместо Дрим Тауна парковку. И таких как я большинство.
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1.Поднять дом краном
2.Быстро выкопать яму
3.Опустить дом
4.?????????
5.Profit!
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ТРЦ дает сотни рабочих мест, и миллионы гривен городу.
Что даст парковка?
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В Универмаге "Украина" парковка практически пуста, просто водителям или лень заезжать, или жлобы...жалко денег заплатить..
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По сегодняшним строительным нормам каждый новострой (ТРЦ, супермаркет, жилой) должен иметь парковку. Но застройщику зачастую пох как всегда.
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парковку можно построить там, где есть для нее место. где строить парковки в центре? а штрафплощадки где-то на окраине, на пустыре
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можно по центру Днепра поставить 20-тиэтажный многоскреб-парковку в виде корабля...
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Зачем их еще строить, если существующие полупустые? Вот представь, что ты бизнесмен - хочешь вкладывать деньги в строительство паркингов? Ну вот то то и оно.
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Конечно, нужны паркхаусы в центре и на периферии, вместительные и многоярусные, и довольно много. Странно, что Кличко не знает, как это работает у нормальных мэров, вроде в Германии долго околачивался.
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Так пидалик казнокрад, зачем ему как в Германии?
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Можно примеры многоярусных парковок в Германии, построенных за государственный счет?
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Вы правы. Практически нет. Но почему нет приватных в Ураине? Недорос капитал?
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негде((. занято ТРК, заправками и массивами "лотерейных" игральных домиков и т.п. а строить многоэтажные парковки никому не выгодно, маржа маленькая. наш бизнес не любит долго ждать прибыль - сразу всё и побольше. властям, и подавно.
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наведение порядка должно быть комплексным.Всегда будут те кто привык обссыкать угол общественного туалета .
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рядом с моим домом(50 м) - гостиница. сразу за ней - охраняемая парковка - сторож, собаки, телемониторы. Она постоянно, на две трети - пустая... Зато двор, у меня, забит машинами - "Скорой" или мусоровозу проехать мешают...
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ага вместо парковок штрафплощадки! Идиоты!
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вот пусть под твоим домом и строят парковку мест так на 200)
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можно ездить на Теслапеде, она на дороге много места не занимает, на втором ярусе идет.
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В городском саду играет духовой оркестр.
На эвако-штрафплощадке нет свободных мест...
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А не проще вначале парковки построить, а потом уже штрафплощадки?
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За чей счет парковки предлагаешь строить?
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Штрафплощадки строят на окраине города + они прибыль приносят, в отличии от полупустых парковок по 10-20 грн. в час.
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А у нас в Херсоне когда?
Задрали эти стоянки на тротуарах!!!!!
Позавчера здоровенный джип пикап так стал поперек - что я обходил его по дороге!
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Так это ж джипяра одного из "Слуг народа".
Ему похеру .
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Ты уверен? Или просто высрался?
У нас уродов , в прочем как и везде, хватает!
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А кому принадлежит "Киевтранспарксервис"? И кому принадлежит земля под новую парковку? Кто в курсе?
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Да все киевской громаде принадлежит. Якобы. Но в любом случае я , как киевлянин, против того что бы на шару выделять землю для парковки всяких AH, ВВ, АI и т.д. Пусть государство выкупает у Киева землю (по коммерческой цене) и строит за счет бюджета Украины (а не Киева!) там парковки.
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Громаде оно может и принадлежит, но уверен громада с этого ничего не получит.
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Подивіться "ЗупиниЛося": парковок в місті достатньо, тільки більшість водіїв не мають бажання сплачувати за парковку чи пройтись 100-200 метрів до запаркованого авто, а хочуть поставити авто тут і відразу. Тому питання евакуації назріло вже давно.
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Да, дело не в 100 метрах или плате за парковку. Просто люди не хотят жить по правилам, считают себя выше других, поэтому и паркуются где хотят.
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В Харькове ночные парковки пустуют, зато мест и возможности проехать спецтранспорту просто нет. Цена парковки 650 грв.в месяц или 30 грв за ночь.
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Блатных тоже эвакуируют или только лохов без связей,денег и понта?
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У нас менталитет такой, если кому-то куда-то надо, то он подъедет к этому месту вплотную, заедет на клумбу/детскую площадку/автобусную остановку/пешеходный переход или вообще тупо перегородит пол дороги, потому что ему видите ли надо, но он такой занятый, что пройтись больше 5 метров он не сможет. В штатах и Европе пройти 2-3 квартала до нужного места считается нормальной практикой, никто не прется прям под двери. Я лично никогда не прусь в то место, где негде остановиться, ведь не доехав 100 метров, можно спокойно припарковаться и никому не мешать и не нарушать правила, а прогулка только оздоровляет.
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Да у всех такой менталитет, поверьте) Драконовские штрафы всем нарушителям и все уважают закон автоматически! (хорошо что живу в частном доме) Штрафмайданчики в Києві переповнені евакуйованими за порушення паркування машинами: планують будувати ще один - Цензор.НЕТ 2446
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Есть предложение "уплотнения", как после революции - поставить на штрафплощадке пресс... Тогда хранить автомобили можно пачками, в десяток слоёв... Ведь не забирают их, по несколько лет... Значит, хозяевам они, не нужны... Или отдать "новой полиции", в качестве оперативных машин...При их навыках вождения, будет то же самое...
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