 Штрафмайданчики в Києві переповнені евакуйованими за порушення паркування машинами: планують будувати ще один

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Київтранспарксервіс", він з'явиться в Деснянському районі.
За інформацією відомства, два старі штрафмайданчики, розташовані на вулиці Хоткевича та вулиці Пухівській, вже переповнені евакуйованими за порушення правил паркування автомобілями.
Новий майданчик буде розраховано на 100 додаткових місць.
В "Київтранспарксервісі" зазначили, що таке швидке заповнення штрафмайданчиків сталося через те, що з минулого тижня інспекція з парковок почала виписувати штрафи відразу на місці і викликати евакуатори для прибирання машин-порушників.
2.Быстро выкопать яму
3.Опустить дом
4.?????????
5.Profit!
2. Построить паркинг.
Что даст парковка?
похкак всегда.
На эвако-штрафплощадке нет свободных мест...
Задрали эти стоянки на тротуарах!!!!!
Позавчера здоровенный джип пикап так стал поперек - что я обходил его по дороге!
Ему похеру .
У нас уродов , в прочем как и везде, хватает!