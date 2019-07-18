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 Політика України
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Все про:мито (62) Росія (18961) санкції (2337) Нефьодов (67)

 Фінальний текст постанови щодо спецмит на російські товари відсутній: йде затяжна боротьба в кулуарах, є лобісти з різних сторін, - Нефьодов

Фінальний текст урядової постанови, яка передбачає введення спецмита на російські товари з 1 серпня, відсутній, повідомив експерший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, який переміг в конкурсі на посаду голови Державної митної служби.

"Йде затяжна боротьба в кулуарах. Є лобісти з різних сторін, які розтягують цей текст на шматки і намагаються щось у нього вписати чи викреслити. Фінального тексту, наскільки мені відомо, не існує", - сказав він на зустрічі з представниками Європейської бізнес асоціації в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому Нефьодов відмовився детальніше прокоментувати ситуацію. "Всі питання - до прем'єра", - додав він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у травні прийняв постанову про введення спецмита на російські товари з 1 серпня, проте документ досі не оприлюднено.

Читайте також: Кабмін запровадив спецмита на товари з РФ та ембарго на російські цемент і фанеру

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138241
 
 
 Топ коментарі
 
Имена и фамилии росийских лоббистов в студию Народ хочет знать *героев*Финальный текст постановления по спецпошлинам на российские товары отсутствует: идет затяжная борьба в кулуарах, есть лоббисты с разных сторон, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2500
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Лобковыя гниды рашистов, пля!
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Как сообщалось, Кабинет министров в мае принял постановление о введении спецпошлин на российские товары с 1 августа, однако документ до сих пор не обнародован. Источник: https://censor.net.ua/n3138241

Обнародуйте перед выборами, что вы там уже напринимали
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Имена и фамилии росийских лоббистов в студию Народ хочет знать *героев*Финальный текст постановления по спецпошлинам на российские товары отсутствует: идет затяжная борьба в кулуарах, есть лоббисты с разных сторон, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2500
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"а фамилии их давно слишком известны, чтобы их тут называть!" (С)
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нет, нет, пусть озвучат. Я всех не знаю. Таких, как я - много!
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Не завадило б спочатку цього "діяча" побрити.
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Как сообщалось, Кабинет министров в мае принял постановление о введении спецпошлин на российские товары с 1 августа, однако документ до сих пор не обнародован. Источник: https://censor.net.ua/n3138241

Обнародуйте перед выборами, что вы там уже напринимали
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Этот продавец трусов ещё что то продолжает решать гнида?
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Смягчение пошлин Украиной ещё один повод задуматься для ЕС о смягчении своих санкций. А почему нет? Если Украина сама готова смягчить.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниФінальний текст постанови щодо спецмит на російські товари відсутній: йде затяжна боротьба в кулуарах, є лобісти з різних сторін, - Нефьодов
 
 
 
 
 
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