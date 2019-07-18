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 Суспільство
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Все про:опитування (387) Росія (18961) КМІС (58)

 66,5% жителів України вважають Росію країною-агресором, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість жителів України вважають РФ країною-агресором, однак багато українців все ж добре ставляться до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з даними КМІС, 66,5% респондентів вважають Росію країною-агресором. Протилежної точки зору дотримуються 23,9% українців.

66,5% жителів України вважають Росію країною-агресором, - опитування КМІС 01

На запитання "Як ви загалом ставитеся зараз до Росії?" 46,5% респондентів відповіли "дуже добре" або "в основному добре". Водночас 43,6% опитаних дали відповідь "дуже погано" або "в основному погано".

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66,5% жителів України вважають Росію країною-агресором, - опитування КМІС 02

66,5% жителів України вважають Росію країною-агресором, - опитування КМІС 03

Крім того, респондентам запропонували вибрати, з яким твердженням вони згодні більшою мірою: росіяни, українці і білоруси живуть тепер у різних державах, але їх об'єднує багато спільного в їхній історії і культурі і в майбутньому вони залишаться близькими народами, або ж росіяни, українці і білоруси не тільки живуть тепер у різних державах, а й по-різному влаштовують своє життя, розвивають свою культуру і згодом віддаляються один від одного. Думки розділилися майже порівну: 47,1% вважають, що росіяни, українці і білоруси залишаться близькими народами, а 45,9% дотримуються позиції, що вони віддаляються.

66,5% жителів України вважають Росію країною-агресором, - опитування КМІС 04

Всеукраїнське опитування громадської думки було проведене КМІС з 5 по 15 липня. Методом особистого інтерв'ю опитано 2000 респондентів, які проживають у 125 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-ступінчастою стохастичною вибіркою із квотним відбором на останньому щаблі, яка репрезентативна для населення України від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138237
 
 
 Топ коментарі
 
Після цього опитування і відповідей мешканців Донбасу, які територіально входять в склад України, уявіть що буде коли ОРДЛО дати особливий статус і можливість вето у питаннях зовнішніх зносин та економічного вектору країни. Буде гаплик державі.
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тут связь обратная - не из-за близкой линии фронта они считают Россию друзбями, а наоборот - потому что они так считают - именно там и возникла линия фронта. и чем меньше людей региона считают Россию друзьями - тем дальше от них линия фронта
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Тобто ти згоден пробачити усі борошна, що принесли Україні "рядові громадяни РФ", зачехлити стовбури усіх знарядь - і знову світ, дружба та братерство, я правильно зрозумів?
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З моржовчанами не може бути світу, не коштує того борошна з ними навіть підлоги слова промовляти, треба дивитись на них через стовбур рушниці або відокремлювати бруньки від тулуба механічною дією верхніх і нижніх кінцівок, щоб кожне обличчя з країни жіночої ознаки ластогої тварини нишком лежало на статі - ось такий має бути світ. 66,5% жителів України вважають Росію країною-агресором, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 905
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Неплохо бы с остальных 30% начать формировать штрафбаты, шоб прозрели алени
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Фигня какая-то. Судя по соцопросам о прохождении партий в ВР такого количества патриотов у нас нет....
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_Реальность остаётся прежней, даже если бы агрессором расию считали 3 процента или три человека. Земля была круглой и в те времена, когда абсолютно все считали, что она плосковатая и зиждется на слонах, стоящих на черепахе.
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Згадав пару віршиків:


бурение на сверхглубокой
сперва дало слоновий жир
потом от черепахи стружку
а после собственно и нефть


ну как мы и предполагали
земля лежит на трёх слонах
слоны стоят на черепахе
кричит гагарин в микрофон

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Хоть тут нас не 25% и это не может не радовать!!!
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В этом У Вас братушки и есть косяк. 5лет войны а 35% населения душой с Быдлостаном.на передовую их самих вместе с детьми. Дибиломозговатыми Украина вижу богата. Скорее всего это бывшие Россияне с родней в Быдлостане.
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Лікуйте!Лікуйте вдень і в ночі.Відсоток людей не вважаючих паРашу агрессором -це оцінка досягнень СБУ.
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"Согласно данным КМИС, 66,5% респондентов считают Россию страной-агрессором." ©
Батько преЗЕдента так не вважає:
"...когда он говорит "агрессор" про Россию, мне не нравится такое слово. Но я тонкостей не знаю, может, это так надо..."
Очевидно, що й син-преЗЕдент такої ж думки. А "проукраїнська" риторика у сина - то просто "так надо", до того часу, коли він приведе Україну в неоімперію *****.
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Юго-восток - зомбированные "работяги". С 30х годов прошлого века у нас тут взращивается тупоголовое восхищение империей. И кого не спроси "в чем плюсы России?" - ответ "не, ну они же самые сильные, нужно быть с ними вместе и бороться против врага". Всю жизнь в голове у людей враги повсюду и слепая вера в пропаганду. Не хочу быть нацистом, но таких надо в концлагеря, им не место в современном обществе.
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Меня никто не спрашивал...Но я за! Россия - ужас без конца.
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надо было еще опрос провести - сколько в стране долбо**бов. Думаю 73% где-то набралось бы.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство66,5% жителів України вважають Росію країною-агресором, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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