 Вдалося вийти на максимально амбітний текст на захист українських політв'язнів у Росії, - Порошенко про резолюцію Європарламенту

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Глибоко вдячний за чіткий заклик з боку європейських депутатів до російської влади невідкладно та безумовно звільнити всіх українських громадян, які незаконно утримуються на території Росії та тимчасово окупованих нею територій України, включно із 24 українськими моряками. Особливу увагу Європарламенту до свободи українців підкреслює той факт, що у тексті Резолюції закріплено поіменний список зі 130 українських політичних в’язнів", - сказав Порошенко.

Він підтримав вимогу до російської влади оприлюднити повний список українських громадян, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територій, та надати безперешкодний доступ до тимчасово окупованих територій України для представників міжнародних неурядових організацій, які опікуються правами людини.

"Підтримую ініціативу щодо започаткування Європейським Союзом механізму постійного моніторингу за політично вмотивованими судовими процесами в Росії та тимчасово окупованому Криму, а також направлення незалежних лікарів до українських політичних в’язнів, щоб отримати об’єктивну картину стану їхнього здоров’я", - додав Порошенко.

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Він також високо оцінив консолідовану позицію Європарламенту щодо необхідності не лише зберігати існуючий режим санкцій щодо Російської Федерації за порушення територіальної цілісності та агресію проти України до повного виконання Мінських домовленостей, але і далі посилювати обмежувальні заходи проти Росії та осіб, відповідальних за затримання, засудження та порушення прав політичних в’язнів.

"Вдячний за чітке засудження Європарламентом акту агресії Росії проти України 25 листопада 2018 року біля Керченської протоки та вимогу повністю виконати наказ міжнародного трибуналу з морського права та невідкладно та безумовно звільнити 24 українських моряків та 3 кораблі. Прикметно, що Європарламент окремо визнав умови звільнення українських моряків, викладені у російських дипломатичних нотах 25 червня 2019 року, такими, які суперечать Наказу міжнародного трибуналу та спрямованими на погіршення ситуації", - зазначив політик.