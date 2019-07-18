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 Політика України
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Все про:Європарламент (406) Порошенко (9474) резолюція (196) політв'язні (951)

 Вдалося вийти на максимально амбітний текст на захист українських політв'язнів у Росії, - Порошенко про резолюцію Європарламенту

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав схвалення новообраним складом Європейського парламенту резолюції щодо українських політичних в'язнів у Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Глибоко вдячний за чіткий заклик з боку європейських депутатів до російської влади невідкладно та безумовно звільнити всіх українських громадян, які незаконно утримуються на території Росії та тимчасово окупованих нею територій України, включно із 24 українськими моряками. Особливу увагу Європарламенту до свободи українців підкреслює той факт, що у тексті Резолюції закріплено поіменний список зі 130 українських політичних в’язнів", - сказав Порошенко.

Він підтримав вимогу до російської влади оприлюднити повний список українських громадян, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територій, та надати безперешкодний доступ до тимчасово окупованих територій України для представників міжнародних неурядових організацій, які опікуються правами людини.

"Підтримую ініціативу щодо започаткування Європейським Союзом механізму постійного моніторингу за політично вмотивованими судовими процесами в Росії та тимчасово окупованому Криму, а також направлення незалежних лікарів до українських політичних в’язнів, щоб отримати об’єктивну картину стану їхнього здоров’я", - додав Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до РФ звільнити українських політв'язнів

Він також високо оцінив консолідовану позицію Європарламенту щодо необхідності не лише зберігати існуючий режим санкцій щодо Російської Федерації за порушення територіальної цілісності та агресію проти України до повного виконання Мінських домовленостей, але і далі посилювати обмежувальні заходи проти Росії та осіб, відповідальних за затримання, засудження та порушення прав політичних в’язнів.

"Вдячний за чітке засудження Європарламентом акту агресії Росії проти України 25 листопада 2018 року біля Керченської протоки та вимогу повністю виконати наказ міжнародного трибуналу з морського права та невідкладно та безумовно звільнити 24 українських моряків та 3 кораблі. Прикметно, що Європарламент окремо визнав умови звільнення українських моряків, викладені у російських дипломатичних нотах 25 червня 2019 року, такими, які суперечать Наказу міжнародного трибуналу та спрямованими на погіршення ситуації", - зазначив політик.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138233
 
   
 Топ коментарі
 
Климкин по команде Порошенко слил освобождение моряков. Чтобы Порошенко мог пиариться, составляю амбициозные тексты для Европы об их освобождении.
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Порошенко як танк -нічого його не зупинить.Мета буде досягнута.
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Зе должен был бы находится там в Европарламенте по президентским обязанностям, а не выполнять обязанности премьера и не ездить в этот момент исключительно по рыговским областям с предвыборным пиаром...
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Климкин по команде Порошенко слил освобождение моряков. Чтобы Порошенко мог пиариться, составляю амбициозные тексты для Европы об их освобождении.
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Причем предварительно отправив моряков в плен.
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Ага . Що донпєдро падло брехливе і злодійкувате , то це так . Але те що дупоголві зазєлі не мають в голові сектору що робить можливим критичний аналіз поточного моменту , то це ЖАХ !!!
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Бобики зеленые вы чего.... водички болотной перепили????? несете ахинею.. это что ваш "высер" есть мысли ЗЕ ну- ну..... так он еще ссученное-- чем кажется.... Удалось выйти на максимально амбициозный текст в защиту украинских политзаключённых в России, - Порошенко о резолюции Европарламента - Цензор.НЕТ 971
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Порошенко як танк -нічого його не зупинить.Мета буде досягнута.
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да не танк, а скорее подранок (утка, получившая ранение от народа), пытающаяся хоть как-то , но доплыть до берега...
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Порошенко відстояв інтереси України .
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Пєтрошенко відстоював в Україні свої інтереси
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Зе должен был бы находится там в Европарламенте по президентским обязанностям, а не выполнять обязанности премьера и не ездить в этот момент исключительно по рыговским областям с предвыборным пиаром...
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А что, у него сейчас есть премьер? Или пусть Грося ездит?
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Ні, по тону, по смислу вона вважає, що Президент України - це цар, диктатор, автократ, з підлеглими йому думою (нині - парламентом) і комітетом (нині - Уряд).
Що прикметно - зебіли, вони всі такі, з таким ІQ і менталітетом.
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Порошенко - уже месяца 2 как обычный человек. ну еще и кандидат в депутаты Рады. Но внимания в СМИ ему уделяется гораздо больше чем другим лидерам партий-кандидатов (те же Смешко, Гриценко, Садовый, Тимошенко, Тягнибок и т. д.)
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Внимание уделяют тому, кто его стОит. Ну, и еще Зеленскому - просто ради поржать.
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Як казала одна розумна людина, спочатку ти працюєш на авторитет, а потім авторитет працює на тебе.
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Кроме цензора и ПРЯМОГО канала другие СМИ не смотрите?
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У нас другие СМИ принадлежат Медведчукам-Ахметовым, лучше уже Цензор и прямой.
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Такишо, поперся туди шоб их инициативы выслушать или
от допроса сачконуть?!
🤔
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Савєшєнна в душу вєрна . Але зєлєбєня сидить в 95 кварталі і дулубаючи в носі лякає лісників бакновим . Діяння дійсно гідні Президента замість того щоб бути в Страсбурзі . А ще нульова реакція на поїздку петрика сіярто на Закарпаття і на карту Мадярії на суверенній території України з закликом : " Мадьяр вставай" . Де дзвінок другу баканову дупоголові ???? Чекаєте як Зєля допустить виникнення Донбасу на Закарпатті трахнуті мізками зазєлі ? Біжіть голосувати зазєлю ідіоти .
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в том, шо тут раньше сьодня промелькнуло, возможно, есть рациональное зерно. если ему не удасца реванш внутри страны, ему ничо не остаётся, как поставить и попытаться податься в т.н. "европейские политики". не для кого сегодня не секрет, шо в настоящее время большинство "европейских политиков" и институций смазываются деньгами ***** не то шоб жирно, а может и супержирно. почему и принимаются ими такие проросийские уступки во всём где не попадя. а ведь и действительно, не проще ли ему там почивать в европах на почотных лаврах "президента застоя", брать отслюнявливаемое ******, делать и дальше вид, как он не ест и не спит думая о Украине и её доле, лоббируя меж тем рашкованек, чем даже добившись реванша, снова всё возвращать взад, восстанавливая всё как было при нём, снова впутываться в церковную грызню,....? она ему нада эта морока? да и деток своих всёравно надёжнее не в Украине пристраивать будет, а там. европа, беззубая европейская политика и такие же политики, лениво считающие отслюнявленное рашкой бабло, что ещё ему на старости надо? имхо, он будет перетасовывать своё тело в сторону кресла в европейских институциях. оно не менее жирно чем булава сывочолого гетьмана.
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Дык, так он туды 300кг бабла под шумок наличняком вывез!
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ну вывез не вывез, это даже не важно. он может место себе там где нить купить всего лишь раз отказавшись от мальдивского отпуска. потом отобьёт во сто раз больше чем в k, скорее в М.
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куясе так это еще его во внутрь не пустили
только рядом со зданием европарламента постоял
я представляю какие пойдут подвижки когда свинарчуков в раду пропустят
псы. предайте петру алексеичу шоп поехал возле здания нато в брюсселе постоял))
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Петя- а сколько сейчас стоит селфи (из публикаций фото в СМИ) с представителями Европарламента?
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Невже цей виродок лише в мене викликає огиду і блювотні позиви?!
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План действий Пети:
Про хорошее
1. Примкнуть формально к чему угодно
2. Любой результат объявить сокрушительной перемогой

Про плохое
1. Осудить формально что угодно
2. Объявить любой результат сокрушительной перемогой

Если сокрушительная перемога не проканала, обвинить других в зраде и реванше
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План действий Пети/-растолковывает украинцам пропагандистка фантазии раши тудэй на тему "Братская дружба" с украинцами, но без Порошенко: Кремль опубликовал послание Путина.
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Хватит рекламировать Рашу Тудэй и российскую пропаганду
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Хватит рекламировать Рашу Тудэй и российскую пропаганду/ Молодец.Ты раскаялась ,уже не будешь долбить с утра до ночи рашу тудэй а будешь разоблачать и гневно клеймить позором путинскую шлюху меркель /То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Никогда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014.
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главПЕС все старается побольше надуть щеки))))))))))))))))))))))))
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Ну и шо? Посцы на свой текст. Люди где, падаль пропойная...
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А, х.йлу раньше было на.рать на подобные резолюции, а вот теперь, благодаря "незаменимому", эта "мощная и амбициозная" (прямо пчеловодом повеяло) резолюция все вопросы решит.
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Ви вважаєте що всі міжнародні організації нічого не варті, що ці трата часу?! Ану поділіться своєю стратегією перемоги?!
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Да, считаю.
Назовите хоть один реальный результат резолюций, всевозможных "озабоченностей" и пр.
Единственное, что может реально влиять на мордор - грубая сила и полная экономическая изоляция. Все остальное - создание видимости действий.
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Членство в міжнародних організаціях добровільне а інструменти впливу ті що мають країни члени в рамках організації. Не забувайте що всі ці резолюції допомогають давити на Росію, а члени партнери вводять санкції, а ще в міжнародних судах Україна відсуджує майно. Всі ці організації дуже важливі, але звичайно воювати вони не допоможуть вони не воєнні організації.
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Старые привычки не умирают:
эксПрезидент - делает работу Президента.
эксСкоморох - делает работу Скомороха.

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То есть мародерит и ворует? Тот, кто "делает работу Президента".
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и в подъезде у тебя ссыт, лишнехромосомный троль.
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Та ты шо? Он, как оказалось, везде "успевает"! Удалось выйти на максимально амбициозный текст в защиту украинских политзаключённых в России, - Порошенко о резолюции Европарламента - Цензор.НЕТ 9862
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А думал только в баночки. Не? Удалось выйти на максимально амбициозный текст в защиту украинских политзаключённых в России, - Порошенко о резолюции Европарламента - Цензор.НЕТ 8882 Удалось выйти на максимально амбициозный текст в защиту украинских политзаключённых в России, - Порошенко о резолюции Европарламента - Цензор.НЕТ 8882 Удалось выйти на максимально амбициозный текст в защиту украинских политзаключённых в России, - Порошенко о резолюции Европарламента - Цензор.НЕТ 8882 Тара у алкаша закончилась?
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Кого интересует, что он там сказал? Он теперь НИКТО.
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ты бы этого очень ХОТЕЛ, да зе-тыпил?
но, реальность отличается от сериалов Г+Г.
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Повторяю в 100500 раз, зе-тыпильчик:
Никуда я не денусь и не уйду и зе-шобло в покое не оставлю.
Как бы ты об этом не мечтал.
Украинский народ НЕ СТАНЕТ безмолвным рабским стадом, как кацапы.
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Тебе только и остаеться, что облизывать своего кумира.
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Кумиры это у ВАС - вата-рабов.
Вы жить не можете кого-нибуть не облизывая.
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Енто уже очковая зависимость у них...
😁
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И толку от их призыва и осуждения, Поросенко в очередной раз из дерьма пытается слепить конфету.
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БОЛЬШЕ толку, чем от прыгания по фонтанам и театральным ссорам с чиновниками.
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Маєте на увазі ту купу "дєрьма" яку зєлєбєня вже наклав на Україну в Страсбурзі ? От мародер і рятує ситуацію , не тому що пєдро так відданий Україні , а для того щоб попасти до корита.
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Такамон вже до дому, Петро, тебе тут якесь ДБР чекає...
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Свин, ты же обещал, что моряков освободят с дня на день!
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Больной человек, я тоже одобряю, но не кричу на каждом повороте.
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На кого розрахований шокопідорний чьос?
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вальцман, хватит хрюкать, ты уже никто..
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У Києві пограбували голову української делегації в ПАРЄ Ар'єва

https://24tv.ua/n1180494 Удалось выйти на максимально амбициозный текст в защиту украинских политзаключённых в России, - Порошенко о резолюции Европарламента - Цензор.НЕТ 4585

..
. Удалось выйти на максимально амбициозный текст в защиту украинских политзаключённых в России, - Порошенко о резолюции Европарламента - Цензор.НЕТ 4585
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Так он теперь "обезжиренный", как Гройся? Удалось выйти на максимально амбициозный текст в защиту украинских политзаключённых в России, - Порошенко о резолюции Европарламента - Цензор.НЕТ 1676
Давно пора! Удалось выйти на максимально амбициозный текст в защиту украинских политзаключённых в России, - Порошенко о резолюции Европарламента - Цензор.НЕТ 7143
Хотя...у него- как пришло, так и ушло.... Удалось выйти на максимально амбициозный текст в защиту украинских политзаключённых в России, - Порошенко о резолюции Европарламента - Цензор.НЕТ 5244
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европарламент это говорильня даже бесполезнее чем пасе и оон, в разы
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Дайте ему 🐟🐟🐟!
В европах 🐟🐟🐟нету?!
🤔
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Президент Зеленський вніс у Раду законопроект про конфіскацію незаконних активів і покарання за їх придбання! Удалось выйти на максимально амбициозный текст в защиту украинских политзаключённых в России, - Порошенко о резолюции Европарламента - Цензор.НЕТ 5420
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Как бы не пытались навязать эту идиотскую формулировочку- "Пятый президент Украины"(с), она не работает. Он таки- экс-президент. И тут уж- ничего не поделаешь.
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І тут примазалося!! Нагла та брехлива істота!
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при чому тут Педро? його ще пре на старих дріжджах )))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВдалося вийти на максимально амбітний текст на захист українських політв'язнів у Росії, - Порошенко про резолюцію Європарламенту
 
 
 
 
 
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