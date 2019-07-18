 Звільнення Вишинського стало б чудовим першим кроком для нормалізації відносин між РФ і Україною, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков.
"Повернення Вишинського - це могло б бути чудовим першим кроком", - сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.
"Загалом, будь-які кроки зі звільнення людей лише вітатимуться", - додав він.
Пєсков також сказав, що про зустріч президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського поки не йдеться.
"Наразі про це не йдеться. Погодьмося, поки важливо дочекатися, коли в Україні відбудуться вибори, і без нальоту передвиборчого електорального ажіотажу можна буде серйозно вирішувати серйозні проблеми", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"
17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".
10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня. Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.
Подільський районний суд Києва 15 липня мав продовжити розгляд справи Вишинського. Однак один із суддів був у дорадчій кімнаті по іншій справі, тому розгляд перенесено на 19 липня.
Недокурок сейчас на Валааме охмуряет Рыгоровича.
Далек моль залетела!
будет вам вышинский
можно и вышинского им первым выдать, пусть сами эту крысу кормят
а если нам не отдадут наших моряков , сказать всем посмотрите на этих передастов, как можно с ними о чеи то договариваться
псы. чиста моё субъективное мнение, я бы прямо сегодня выдал им этого гандона
"сказать всем посмотрите на этих передастов, как можно с ними о чеи то договариваться"
Да всем плевать. Рашка не какие-то та кулуарные договоренности - она международные договора в 2014м нарушила - и че?
может хоть сенцова вернули бы или еще кого
он на самом деле и им самим нах не нужен
Вышинский единственный из все арестованных представляет для рашки интерес - на остальных рашистам плевать. Потому отдавать Вышинского за одного Сенцова нельзя - только в комплекте с другими пленными кацапами сразу на всех украинских заложников - и моряков, и Сенцова с Кольченко, и Клыха, и Балуха, и Гриба, и остальных.
Был ньюсмейкером четыре года: всплыла скандальная связь между Вышинским и Разумковым.
https://www.obozrevatel.com/politics/byil-nyusmejkerom-chetyire-goda-vsplyila-skandalnaya-svyaz-mezhdu-vyishinskim-i-razumkovyim.htm
Может надо ставить приоритеты , при рассмотрении дел??
вата реально з нас гонить...