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 Політика України, За кордоном
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Все про:обмін (413) Пєсков (563) Росія (18961) Вишинський (117)

 Звільнення Вишинського стало б чудовим першим кроком для нормалізації відносин між РФ і Україною, - Пєсков

Звільнення і повернення головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського може стати першим кроком для нормалізації відносин між Росією та Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

"Повернення Вишинського - це могло б бути чудовим першим кроком", - сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

"Загалом, будь-які кроки зі звільнення людей лише вітатимуться", - додав він.

Пєсков також сказав, що про зустріч президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського поки не йдеться.

"Наразі про це не йдеться. Погодьмося, поки важливо дочекатися, коли в Україні відбудуться вибори, і без нальоту передвиборчого електорального ажіотажу можна буде серйозно вирішувати серйозні проблеми", - сказав Пєсков.

Також читайте: У Москви і Києва різне розуміння обміну "всіх на всіх", - Пєсков

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня. Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

Подільський районний суд Києва 15 липня мав продовжити розгляд справи Вишинського. Однак один із суддів був у дорадчій кімнаті по іншій справі, тому розгляд перенесено на 19 липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138232
 
 
 Топ коментарі
 
Освобождение пленных моряков и кинорежиссера Сенцова стало бы прекрасным первым шагом
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хватает же цинизма и наглости для таких заяв . Отпустить Сенцова было прекрасным шагом в таком случае...
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А каки на лопаті шмаркля Пуйла не хоче?
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Освобождение пленных моряков и кинорежиссера Сенцова стало бы прекрасным первым шагом
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НУ А РАИССЯ ДРУЖИТЬ ХОЧЕТ ("ПОЧЕМУ ВЫ НАС НЕ ЛЮБИТЕ?")
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Звільнення Вишинського стало б чудовим першим кроком для нормалізації відносин між РФ і Україною, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4414
Недокурок сейчас на Валааме охмуряет Рыгоровича.
Далек моль залетела!
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Валаам? Це той концтабір, куди сталін велів звести усіх інвалідів війни? Духовне місце... Атмосфера там якраз для таких покидьків, як *****.
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Вивод ваших військ з Донбасу,та повернення Криму,може стати шагом до нормалізації,а так йдіть на Пуйціна.
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хватает же цинизма и наглости для таких заяв . Отпустить Сенцова было прекрасным шагом в таком случае...
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моряков возвращайте передасты
будет вам вышинский
можно и вышинского им первым выдать, пусть сами эту крысу кормят
а если нам не отдадут наших моряков , сказать всем посмотрите на этих передастов, как можно с ними о чеи то договариваться

псы. чиста моё субъективное мнение, я бы прямо сегодня выдал им этого гандона
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Первым нельзя.

"сказать всем посмотрите на этих передастов, как можно с ними о чеи то договариваться"

Да всем плевать. Рашка не какие-то та кулуарные договоренности - она международные договора в 2014м нарушила - и че?
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хез я б отдал
может хоть сенцова вернули бы или еще кого
он на самом деле и им самим нах не нужен
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Вишинський повинен бути обміненим на Сенцова і аж ніяк по іншому.
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Мало.
Вышинский единственный из все арестованных представляет для рашки интерес - на остальных рашистам плевать. Потому отдавать Вышинского за одного Сенцова нельзя - только в комплекте с другими пленными кацапами сразу на всех украинских заложников - и моряков, и Сенцова с Кольченко, и Клыха, и Балуха, и Гриба, и остальных.
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Освободят. Ему еще информационной политикой рулить надо будет.

Был ньюсмейкером четыре года: всплыла скандальная связь между Вышинским и Разумковым.



https://www.obozrevatel.com/politics/byil-nyusmejkerom-chetyire-goda-vsplyila-skandalnaya-svyaz-mezhdu-vyishinskim-i-razumkovyim.htm



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"..Подольский районный суд Киева 15 июля должен был продолжить рассмотрение дела Вышинского. Однако один из судей был в совещательной комнате по другому делу, поэтому рассмотрение перенесено на 19 июля." Источник: https://censor.net.ua/n3138232
Может надо ставить приоритеты , при рассмотрении дел??
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а куда простите возвращать? он гражданин Украины сидит за предательство и заслужено сидит ему наркоту не подкидывали, надеюсь ума хватит лет 12 ему накинуть и посидит ровно столько сколько Сенцов сидит, кстати где его родственнички они должны публично отказаться от своего родича, ему уже должны срок намотать и отправить в лагерь к самым конченым представителям нашего народа к спидозно туберкулезным деградантам чтоб каждый день в аду был
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Тек зазєлі " усталі ат вайни" і хочуть миру і дружби з Кацапією , бо адіннарот , як кажуть путєн і шіфер .
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Вообще ухуел Писькофф??? Вы твари сначала отпустите нашего Сенцова, который уже 5-й год по вашим ГУЛАГам чалится! А там мы посмотрим, подумаем за вашу тварь сепарскую!!!
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А это может вам упырям нужно первый шаг делать? Например отпустить всех пленных и заложников, вернуть Крым, свалить с Донбасса. Заплатить за восстановление этого всего. А уж после гаагского суда что-то решать о отношениях. В лучшем случае украинцы просто забудут что вы существуете как страна. Вот это единственная нормализация отношений которая вообще возможна. Через сколько-то десятилетий возможно всё измениться но точно не в ближайшее время.
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Для такого варианта их нужно конкретно и очень сильно к стенке прижать - иначе ни за что не согласятся.
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после оргазма от своих фантазий протри монитор тряпочкой
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Який повинен бути чудовий перший крок з боку Пердяшки?
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Не Крым, не Донбасс. Вышинский. Вот и вся их логика, которую обещают победить локальные победуны в виде Шифера и Разумкова. Эта логика проста, прозрачна, ей много столетий. И ее не перебить ничем, даже головой скомороха(а это, заметьте, твердая штука). Она не изменится ни при каких условиях: они всегда будут хотеть наложить лапу на Украину, и будут делать все для этого. В том числе вбивать в голову людей ложную надежду на обратное. Сейчас это работает: вот оно пришло и решило все "порешать". Не выйдет у него ничего решить. Страну "порешит" - это как пить дать. Но с уйлом ему не тягаться, только шнурки завязывать. Если разрешат...
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Какое свинячье дело этого пучеглазого преступника до суда за измену над ГРАЖДАНИНОМ Украины?
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зеля пойдет. ему пиар нужен к 21-ому. моряки....
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Песков идеальный шанс будет когда раша пойдет на х@й с Донбасса и Крыма и заплатит многомиллиардную репарацию за нанесенный моральный и материальный ущерб Государству Украина и Гражданам Украины Звільнення Вишинського стало б чудовим першим кроком для нормалізації відносин між РФ і Україною, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8182
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а салупу на язык оно не хочет? Да и нах. нам нормализация отношений с русофашистами которые нам пол страны уничтожили.
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"Возвращение Вышинского -....в клетку
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Ну для начала отсос с заглотом у здоровых НАТОвских негров Писькова и содомия с анальным фистингом Х#йла ими же, могли бы стать прекрасным первым шагом для нормализации отношений . С последующими безоговорочным освобождением Донбасса и Крыма от кацапской гнили с последующей выплатой триллионной контрибуции.
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там еще крутят ролики нашего преза в ролях порноартиста
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Ти дивись яка гнида!! Звільнення Вишинського стало б чудовим першим кроком для нормалізації відносин між РФ і Україною, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4954 Першим КРОКОМ треба звільнити моряків тварюко!! Звільнення Вишинського стало б чудовим першим кроком для нормалізації відносин між РФ і Україною, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4954
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Дірку ти від бублика отримаєш,а не вишинського... майже цитата... Хоча,від нашого самого гуманного суду можна чого хочеш чекати... Таке враження,що всі наші судді абсолютно не адекватні...
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Возвращение куда, на расейку? И с какой такой стати, мы должны исполнять неадекватные расеянские хотелки?
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Башку пусть в толчок засунет и хлебнет дерьмеца скрепноего Очкоершик
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весь вопрос в том, кому нужна эта "нормализация"
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Чот кажется что первым шагом к нормализации отношений было бы вывод расиянских банд формирований с донбасса и возврат крыма, а не та чушь, что усатый несет
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Письков гн*да мокшанская. Как и все её жители.
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В дупу засунь о ту нормалізацію ! Не буде іі ще багато років
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Шпионов на пулемётчиков и снайперов не меняют!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗвільнення Вишинського стало б чудовим першим кроком для нормалізації відносин між РФ і Україною, - Пєсков
 
 
 
 
 
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