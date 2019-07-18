 Звільнення Вишинського стало б чудовим першим кроком для нормалізації відносин між РФ і Україною, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

"Повернення Вишинського - це могло б бути чудовим першим кроком", - сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

"Загалом, будь-які кроки зі звільнення людей лише вітатимуться", - додав він.

Пєсков також сказав, що про зустріч президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського поки не йдеться.

"Наразі про це не йдеться. Погодьмося, поки важливо дочекатися, коли в Україні відбудуться вибори, і без нальоту передвиборчого електорального ажіотажу можна буде серйозно вирішувати серйозні проблеми", - сказав Пєсков.

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Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня. Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

Подільський районний суд Києва 15 липня мав продовжити розгляд справи Вишинського. Однак один із суддів був у дорадчій кімнаті по іншій справі, тому розгляд перенесено на 19 липня.