 Політична підгрупа ТКГ обговорювала "формулу Штайнмаєра", - Безсмертний

Про це повідомив представник України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ щодо врегулювання ситуації на сході України Роман Безсмертний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вчора в групі намагалися обговорити підходи щодо того, як почати конструктивний діалог. Вчора переважно схрестили кроки на "формулі Штайнмаєра"", - сказав він.

За його словами, українська сторона не проти обговорення такої опції.

"Там йдеться про те, що в момент виборів, коли набуває чинності закон про особливості самоврядування тимчасово або на тривалий період тощо. Ми про це дискутували", - розповів Безсмертний.

Зазначимо, так звана "формула Штайнмаєра" передбачає порядок, за якого Верховна Рада спочатку ухвалює закон про проведення виборів на території ОРДЛО, потім проводяться вибори на цій території, після чого ОБСЄ робить висновок про те, чи відповідали проведені вибори європейським стандартам. Якщо вибори не відповідали цьому, ухвалені Верховною Радою закони (про особливий статус ОРДЛО) не набувають чинності.

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