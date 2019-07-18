EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Суспільство
  2986  28
Все про:Безсмертний (81) Донбас (12533) Тристороння контактна група (115)

 Політична підгрупа ТКГ обговорювала "формулу Штайнмаєра", - Безсмертний

Політична підгрупа Тристоронньої контактної групи в Мінську обговорювала, зокрема, "формулу Штайнмаєра", яка передбачає "спеціальний статус" Донбасу.

Про це повідомив представник України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ щодо врегулювання ситуації на сході України Роман Безсмертний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вчора в групі намагалися обговорити підходи щодо того, як почати конструктивний діалог. Вчора переважно схрестили кроки на "формулі Штайнмаєра"", - сказав він.

За його словами, українська сторона не проти обговорення такої опції.

"Там йдеться про те, що в момент виборів, коли набуває чинності закон про особливості самоврядування тимчасово або на тривалий період тощо. Ми про це дискутували", - розповів Безсмертний.

Зазначимо, так звана "формула Штайнмаєра" передбачає порядок, за якого Верховна Рада спочатку ухвалює закон про проведення виборів на території ОРДЛО, потім проводяться вибори на цій території, після чого ОБСЄ робить висновок про те, чи відповідали проведені вибори європейським стандартам. Якщо вибори не відповідали цьому, ухвалені Верховною Радою закони (про особливий статус ОРДЛО) не набувають чинності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Домовленість про "режим тиші" вперше містить заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність сторін, - Безсмертний

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138231
 
 
 Топ коментарі
 
Особий статус резервація обнесена колючим дротом.
 показати весь коментар
 
Россійські іхтамнети будуть організовувати та проводити вибори?
Почалося?
 показати весь коментар
 
Какие могут быть выборы если все украинцы выехали оттуда или сидят там в лагерях? Кто будет проводить выборы? Гиркин с Жириновским? Да нах. нам тогда вообще тот дамбас. Уроды.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Особий статус резервація обнесена колючим дротом.
 показати весь коментар
 
 
Россійські іхтамнети будуть організовувати та проводити вибори?
Почалося?
 показати весь коментар
 
 
а ты чего ждал, голосуя за зеленое плохо пахнущее.
 показати весь коментар
 
Ключевой вопрос - когда по этой формуле происходит восстановление контроля над границей. Потому что в Минских соглашениях прямо написано "на следующий день после местных выборов". Всем понятно, какие это будут выборы при открытой границе?
 показати весь коментар
 
 
уже сьодня мона считать шо обсэе признала всё законно, всё путём и удалилась в совещательную комнату считать бабло, закинутое им нукерами ***** за подобное признание.
 показати весь коментар
 
 
Такого еще не было. обсе будет решать, какие законы будут действовать в Украине,.Твари.
 показати весь коментар
 
 
Пздц. Даунбаситы проведут выборы в ОРДЛО а ОБСЕ которое гуляет на свадьбах боевиков те выборы проконтролируют и сделают выводы то выборы прошли честно и передадут результаты Киеву. В там совсем озверели от безнаказанности кондомы штопаные?
 показати весь коментар
 
 
Какие могут быть выборы если все украинцы выехали оттуда или сидят там в лагерях? Кто будет проводить выборы? Гиркин с Жириновским? Да нах. нам тогда вообще тот дамбас. Уроды.
 показати весь коментар
 
 
вот нынешняя власть - дебилы - только попробуйте и увидите и главное на себе попробуете шо будет
 показати весь коментар
 
 
Избиратели Зе команды! 50% из вас имеют патриотические взгляды! Обратите внимание новая власть собирается реанимировать: "специальный статус" Донбасса.!!! При том что в отличии от 2014-2015гг у нас армия 250 000 боеготовых обученных, до зубов вооруженных солдат+Нац гвардия+СБУ+Погран войска! Готовіх к бою более 1200 танков, около 3000 бтр/бмп, более 200 самолетов, бюолее 150 вертолетов!
Зачем нам при такой силе этот статус? Россия не решиться! Или будет война на уровне 2 мировой с миллионными жертвами с обоих сторон! На это ни кто не пойдет!!! Бояться не чего!!!
Команда Зе , при формально натовской риторике ведет нас опять в россию!
 показати весь коментар
 
 
На жаль Ваш пост це " глас вапіющего в пустинє" , в зазєлів резекція критичного мислення . В голові лишилась одна енелпішна установка Г+Г - ЗАЗЄЛЮ . А Україна їм по барабану , бо для них весь сенс існування зведено до ЗАЗЄЛЮ.
 показати весь коментар
 
 
шатер то цирковой а вот клоуны палачами стать собрались!
 показати весь коментар
 
 
Там и до 2014 года никогда не было нормальных выборов. Наивно полагать что они возможны при оккупации. Да и смысл особого статуса кода там всем рулят через марионеток боевиков. Чтобы там провести нормальные выборы нужно убрать угрозу для людей, то есть убрать всех боевиков.
 показати весь коментар
 
 
А вот и конкретика..........
И судя из прочитанного, заявлений Зеленского и его «команды/советников» - здравствуй Приднестровье-2...........☹️
 показати весь коментар
 
 
швайнмайер - подстилка *****, получившая кость в виде должности в "грязьпроме". что там обсуждать?
 показати весь коментар
 
 
Штайнмейер - президент Германии. Остальное- твои слюнявые фантазии.
 показати весь коментар
 
Штайнмайер - пропутинская шестёрка и последний подонок!! Какая может быть о нём речь?!...
 показати весь коментар
 
 
Тут уже не заверещишь истошно - это всьо бОрыга виноват. Потому и не видно.
 показати весь коментар
 
Мдя....похоже трандец Украине, как независимому государству. С таким гавнопрезиком недалеко и до этого.
 показати весь коментар
 
 
" после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам. Если выборы не соответствовали этому, принятые Верховной Радой законы (об особом статусе ОРДЛО) не вступят в силу."
А у нас что,есть основания доверять ОБСЕ после целой цепи скандалов о нарушениях этой организацией правил и требований?
 показати весь коментар
 
 
Да простят меня проукраинские жители Донбасса. Но с Украиной будет покончено в тот день, когда она заберет назад Донбасс. Украина получит по сути свою Чечню, только в разы хуже, так как на Донбассе не миллион, а нас не 140 миллионов. И учитывая промокшанские суды, жить нам будет очень весело, бывшие сепаратисты будут делать преступления, да и вообще творить что хотеть, как с подстрекательства Московии, так и просто шоб хахлам атамстить. А суды их будут за мокшанские деньги оправдывать, дабы спровоцировать взрыв в обществе и уже настоящую гражданскую войну. Оно нам надо?
И еще одно, вишенька на торте, когда мы заберем Донбасс, с кацапов сразу и с превеликим удовольствием снимут санкции. Маладая команда клоуна видимо очень хотит мокшам в этом деле помочь.
 показати весь коментар
 
 
ты кому это разъясняешь? 25% это и так понимают, а 73% кретинов не поймут.
 показати весь коментар
 
 
"Формула Штайнмайера - модель урегулирования конфликта на востоке Украины. Была предложена в конце 2015 года тогдашним главой МИДа Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.Ее алгоритм предусматривает параллельное выполнение политических пунктов (освобождение заложников) и вопросов безопасности. Сначала запускается в действие закон о выборах, потом отводятся войска. Потом проводятся выборы и после их признания ОБСЕ Донбассу предоставляется особый статус. А после этого - полный вывод незаконных вооруженных формирований и возвращение Украине контроля над границей."
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПолітична підгрупа ТКГ обговорювала "формулу Штайнмаєра", - Безсмертний
 
 
 
 
 
 вгору