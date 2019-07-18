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 Політика України
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Все про:Зеленський (2129) Кремль (200) Пєсков (563) подвійне громадянство (28)

 Росіяни, які отримали український паспорт, все одно залишатимуться громадянами Росії, - Пєсков про ініціативу Зеленського щодо другого громадянства

У Кремлі у зв'язку з наміром України видавати свої паспорти етнічним українцям заявили, що Росія не визнає подвійне громадянство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Він наголосив, що навіть якщо росіяни отримають друге громадянство, "вони все одно залишатимуться громадянами Росії, користуватимуться всіма передбаченими законодавством правами й обов'язками".

При цьому Пєсков не знає, скільки громадян РФ захочуть отримати українські паспорти після указу президента РФ Володимира Путіна про спрощене отримання російського громадянства.

"Цього я вам не можу сказати. Я не думаю, що є якісь розрахунки, можна прогнозувати до посиніння. Але ці цифри, ви розумієте, вони матимуть абсолютно відносне значення", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи є розуміння у Кремля, яка кількість людей в РФ скористається можливістю отримати паспорт України.

"Ну, це внутрішня справа України, власне, як і внутрішня справа Росії - ухвалювати рішення, які були формалізовані президентом, з підписанням відповідного указу. Ви знаєте, скільки прохань і звернень надходило зі згаданих регіонів України і самопроголошених республік, і ця тема порушувалась під час останньої прямої лінії. Ось, власне, вона давно зріла, тому реакція цілком обґрунтована. Повторюю, це внутрішня справа України", - сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на прохання прокоментувати заяву президента України Володимира Зеленського про спрощення видачі паспортів етнічним українцям.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізм подвійного громадянства. Київ може почати надавати етнічним українцям, які живуть за кордоном, громадянство України. Також отримати український паспорт за спрощеною процедурою зможуть люди, права і свободи яких порушують в їхніх країнах.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138230
 
 
 Топ коментарі
 
Они будут агентами ФСБ Россияне получившие украинский паспорт все равно будут оставаться гражданами России, - Песков об инициативе Зеленского по второму гражданству - Цензор.НЕТ 2417
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Это очень хорошо. Идёт размежевание:Украину покидают люди, которые не имели ничего общего с её культурой и историей.
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А даунбасята,які отримали громаданство кацапії, так і залишаться даунбасятами...дебілами,коротко кажучи...
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после разрешении двойного гражданства украинцы в киеве только останутся и то не факт)
весь восток будет с паспортами РФ весь запад с польскими венгерскими и румынскими паспортами)
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Ну так і нехай засунуть ті паспорти собі в сраку,все одно їх ніде в Европі не визнають... До речі,а звідки ви взяли,що в нашій країні буде подвійне громадянство?
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щас они под это дело натыкают в Украину своих консервированных засранцев не меньше чем в прошлые пару десятилетий в европу.
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Вова, на кого ты работаешь ? Зачем тебе в стране сотни тысяч новых иностранных агентов ? Старых не хватает что ли ?
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Гражданство России за год получили 83 тысячи украинцев
Корреспондент.net, 15 февраля 2019, 13:04.
Напомним, в 2017 году гражданство России получили 85 тысяч 119 украинцев. А в 2016 году российский паспорт получили более 100 тысяч украинцев. Этот показатель был рекордным..
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Чим більше ватників зроблять "чємодан-вокзал-рассєя" тим менше виборців у жопоблоку і тим краще для України і решти українців. Так що це гарна статистика. Нормальна людина би не отримувала громадянства кацапстану. Якщо вже так не подобається в Україні, то отримували б громадянство нормальних країн. А це - біологічне сміття. І туди йому і дорога
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Идейных людей мало .. основная масса людей живет по принципу *рыба ищет где глубже а человек где лучше* Не совсем правильно сказать что *ватники* едут в РФ.. *патриоты* в Европу.. правильно сказать - в Украине большой отток населения.
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Про ватники в РФ - правильно. Нормальна людина при здоровому глузді, наявності мізків і якихось моральних якостей туди би не поїхала. А про "патріоти" в Європу - не правильно. І я так не казав. В Європу, на жаль, їдуть нормальні та розумні люди (я про еміграцію), які могли би багато зробити для України. З патріотизмом тут ніякої кореляції. Швидше навпаки. Так от, відтоку в Європу - шкода. А відтоку в РФ - ні.
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Это очень хорошо. Идёт размежевание:Украину покидают люди, которые не имели ничего общего с её культурой и историей.
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Зовсім навпаки , кацапи отримавши паспорт України матимуть можливість , коли кому заманеться , позвати путєна для захисту "прітєсняємих саатєчєствєнніков і язика" . От тоді і буде небо в зорях.
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Та чего там русские
Присягу
Отречение от всех гражданств
автомат в зубы и в окоп
и пусть там будет
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опять парашка полезет своих граждан защишать, которых зеля сюда наберет
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Надо понять одну вещь. Лично для меня Песков , Путин и прочие преступники-являются терористами и никакого отношения не имеют к Моей России.
Вы ПАРНИ ПРОСТО БАНДА!!!! Это лично для меня!!!! Но для меня все вокруг существует пока существует мое тело и сознание в нем!!!! Не будет меня не будет и вас- во всяком случае для меня!
Поэтому идите в ж..пу!!! Пусть вамизанимаются спец. службы!
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Зазєлі , зєлєбєня віддав розпорядження про підготовку Закону про подвйне громадянство . От тоді путєн матиме повне право прийти до вас для захисту "саатєчєствєнніков" .
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Проста провокація чи ні? Якщо Зе таке питання піднімає, то чому він проти того, що лднр отримають паспотри рф? подвійне громадянство ж? шось тут мені в його позиції не зрозуміло(((
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А кто говорил про росиян. Там про дружеские страны было написано.
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От этого дерьма, которое гражданство россии, избавиться практически невозможно.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРосіяни, які отримали український паспорт, все одно залишатимуться громадянами Росії, - Пєсков про ініціативу Зеленського щодо другого громадянства
 
 
 
 
 
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