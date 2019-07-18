 Ярош - Зеленському: "Не грайте роль "батька нації" - у вас ця роль не виходить, ви дуже фальшивите"

Про це Ярош написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дивлюсь на поїздки Президента по областях... і "Шляк Трафляє", як кажуть на українській Галичині. Так ганебно себе поводити і так принижувати державу - це треба вміти... Хоча, мабуть, хоче ж щось добре зробити пан Володимир. Особливо вражають його підгавкувачі, тобто радники. Якісь "напівпокерні" дебіли, що перебивають людей, "тикають" всім без розбору (як і Президент, до речі). Перетворюють спілкування про проблеми на дешевий піар свого шефа. Бридко...", - написав Ярош.

Ярош зазначив, що зараз "спостерігає дешеве реаліті-шоу про українську владу.

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"Пане Президенте, вважайте на свою поведінку і на вчинки своїх підлеглих. Бо посада Президента України - це не сцена, а відповідальність... Я би дуже хотів мати Верховного Головнокомандувача набагато кращого за Порошенка. Але, поки що, спостерігаю якесь дешеве реаліті-шоу про українську владу", - зазначив Ярош.



Також Ярош порадив Зеленському не набирати "мажорно-прислужницьке бидло у свій офіс".

"Щось не знаєте, не розумієте - питайте у тих, хто знає, хто став на захист України зі зброєю в руках, коли Ви і Ваше оточення обслуговували "культурні" інтереси олігархів, проводили корпоративи, концерти в греціях та деінде. Раджу: не набирайте мажорно-прислужницьке бидло у своїй офіс, не перебирайте на себе функцій, які не властиві Президенту України, не грайте роль "батька нації" - у Вас ця роль не виходить, Ви дуже сильно фальшивите. Зробіть ставку не на "клоунів" (за всієї поваги до професії), а на Справжніх. Не робіть так званих люстрацій, бо "люстраторко" у Вас не виросло...", - наголосив Ярош.

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"Якщо так не зробите, пане Президенте, буде Біда. Хоча і вона минеться, бо українці - непереможна багатотисячолітня Нація. А отже, все буде добре і Все Буде Україна! Маю право так писати, бо крісла у Верховній Раді не протирав, нічого не крав, захищав свою Батьківщину", - резюмував Ярош.