 Ярош - Зеленському: "Не грайте роль "батька нації" - у вас ця роль не виходить, ви дуже фальшивите"

Про це Ярош написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Дивлюсь на поїздки Президента по областях... і "Шляк Трафляє", як кажуть на українській Галичині. Так ганебно себе поводити і так принижувати державу - це треба вміти... Хоча, мабуть, хоче ж щось добре зробити пан Володимир. Особливо вражають його підгавкувачі, тобто радники. Якісь "напівпокерні" дебіли, що перебивають людей, "тикають" всім без розбору (як і Президент, до речі). Перетворюють спілкування про проблеми на дешевий піар свого шефа. Бридко...", - написав Ярош.
Ярош зазначив, що зараз "спостерігає дешеве реаліті-шоу про українську владу.
"Пане Президенте, вважайте на свою поведінку і на вчинки своїх підлеглих. Бо посада Президента України - це не сцена, а відповідальність... Я би дуже хотів мати Верховного Головнокомандувача набагато кращого за Порошенка. Але, поки що, спостерігаю якесь дешеве реаліті-шоу про українську владу", - зазначив Ярош.
Також Ярош порадив Зеленському не набирати "мажорно-прислужницьке бидло у свій офіс".
"Щось не знаєте, не розумієте - питайте у тих, хто знає, хто став на захист України зі зброєю в руках, коли Ви і Ваше оточення обслуговували "культурні" інтереси олігархів, проводили корпоративи, концерти в греціях та деінде. Раджу: не набирайте мажорно-прислужницьке бидло у своїй офіс, не перебирайте на себе функцій, які не властиві Президенту України, не грайте роль "батька нації" - у Вас ця роль не виходить, Ви дуже сильно фальшивите. Зробіть ставку не на "клоунів" (за всієї поваги до професії), а на Справжніх. Не робіть так званих люстрацій, бо "люстраторко" у Вас не виросло...", - наголосив Ярош.
"Якщо так не зробите, пане Президенте, буде Біда. Хоча і вона минеться, бо українці - непереможна багатотисячолітня Нація. А отже, все буде добре і Все Буде Україна! Маю право так писати, бо крісла у Верховній Раді не протирав, нічого не крав, захищав свою Батьківщину", - резюмував Ярош.
СОВЕТНИК ЗЕЛЕНСКОГО АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК является ФИГУРАНТОМ СПИСКУ ЗАКРИТИХ СПРАВ ПРО НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ, який опублікувала САП
В цьому списку він значиться під № 44
44. ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК-від 24.04.2018 щодо незаконного збагачення міністром фінансів на суму 28,8 млн грн (квартири у Лондоні, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).
Информация опубликована в Украинской Правде 28.03.2019
Ты что думаешь, народ совсем оглох и ослеп?
И в Петины времена были коррупционеры и в Зюзины будут. Как говорится - мафия бессмертна. Но при всем при том Петро поднял армию, дал нашей церкви Томос, которого она ждала столетиями и Дал нам Закон про мову.
А что даст нам Зюзя?
Распродажу "надлишкового" имущества в армии, не стрелять, когда стреляют в наших, поддержку РПЦ и неподдержку ПЦУ, русский язык, после столетий убивания мовы?
Борьба с коррупцией была и будет. А вот плевать в ДУШУ народа не надо, топтаться по его истории и его исторических ранах не надо! Это чревато.
И если Зюзя не прекратит это делать, он плохо кончит.
И не надо создаватьв стране "узкий круг" да еще и с некоторым национальным уклоном. Мы все граждане Украины.
Как может быть отцом нации тот, кто обзывал свою родину проституткой? Это уже не смоешь.
Какая нация? Его волнует только свой узкий круг пристроить.
Свой узкий круг. Вы поняли , зебилы? Вас много, а круг узкий
18.07.19 10:23 Зеленский: Верить никому нельзя, все врут, все воруют - ну, кроме нашего узкого круга. ВИДЕО
Почувствовал Хйуло во время сна, что на него кто-то смотрит, схватился в темноте и дрожащим голосом:
-Это Вы, Дмитрий Анатольевич?
-Так, це я!
-Михаил Илларионович, зачем Вы сожгли Москву?
-Ви мене не зрозумієте....
только он еще не понял, что голобородько - мифический персонаж
Правильно сказал!!!
Теперь зелебобы только в лужу могут пукать.
Ярош у вас минимальная поддержка населения только трёх западных областей, вас в ВР не будет и Слав богу, потому никто так не умеет пересраться со всеми как вы и ваше течение псевдо-паириотов.
Респект ДМИТРУ ЯРОШУ!!!
Респект ДМИТРУ ЯРОШУ!!!
Респект ДМИТРУ ЯРОШУ!!!
Респект ДМИТРУ ЯРОШУ!!!
Респект ДМИТРУ ЯРОШУ!!!
Респект ДМИТРУ ЯРОШУ!!!
Він вояка.
І зараз написав всю правду без прикрас.
Помним !!! .....
И вы, скунсы вонючие, не смейте на него тявкать
Мразь ты Ярош, когда продался и Пете и СБУшника, и другим ....
Твоя совесть всё тебе покажет.
( Д. Ярош)
Пан Ярош, в то ремя как Вы Родину защищали, это убогое чмо поливало Украину грязью.
Не стоит опускаться до общения с быдлом, которое тем самым быдлом, электоральным жвачным большинством,было вытолкнуто наверх мутных вод Украинской политики.
С уважением.
а так + 150....00..