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 Політика України
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Все про:Зеленський (2129) Ярош (109)

 Ярош - Зеленському: "Не грайте роль "батька нації" - у вас ця роль не виходить, ви дуже фальшивите"

Нардеп, один з лідерів українських націоналістів Дмитро Ярош розкритикував поведінку радників президента Володимира Зеленського та його самого під час поїздок глави держави в області.

Про це Ярош написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дивлюсь на поїздки Президента по областях... і "Шляк Трафляє", як кажуть на українській Галичині. Так ганебно себе поводити і так принижувати державу - це треба вміти... Хоча, мабуть, хоче ж щось добре зробити пан Володимир. Особливо вражають його підгавкувачі, тобто радники. Якісь "напівпокерні" дебіли, що перебивають людей, "тикають" всім без розбору (як і Президент, до речі). Перетворюють спілкування про проблеми на дешевий піар свого шефа. Бридко...", - написав Ярош.

Ярош зазначив, що зараз "спостерігає дешеве реаліті-шоу про українську владу.

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"Пане Президенте, вважайте на свою поведінку і на вчинки своїх підлеглих. Бо посада Президента України - це не сцена, а відповідальність... Я би дуже хотів мати Верховного Головнокомандувача набагато кращого за Порошенка. Але, поки що, спостерігаю якесь дешеве реаліті-шоу про українську владу", - зазначив Ярош.

Також Ярош порадив Зеленському не набирати "мажорно-прислужницьке бидло у свій офіс".

"Щось не знаєте, не розумієте - питайте у тих, хто знає, хто став на захист України зі зброєю в руках, коли Ви і Ваше оточення обслуговували "культурні" інтереси олігархів, проводили корпоративи, концерти в греціях та деінде. Раджу: не набирайте мажорно-прислужницьке бидло у своїй офіс, не перебирайте на себе функцій, які не властиві Президенту України, не грайте роль "батька нації" - у Вас ця роль не виходить, Ви дуже сильно фальшивите. Зробіть ставку не на "клоунів" (за всієї поваги до професії), а на Справжніх. Не робіть так званих люстрацій, бо "люстраторко" у Вас не виросло...", - наголосив Ярош.

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"Якщо так не зробите, пане Президенте, буде Біда. Хоча і вона минеться, бо українці - непереможна багатотисячолітня Нація. А отже, все буде добре і Все Буде Україна! Маю право так писати, бо крісла у Верховній Раді не протирав, нічого не крав, захищав свою Батьківщину", - резюмував Ярош.

Ярош - Зеленському: Не грайте роль батька нації - у вас ця роль не виходить, ви дуже фальшивите 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138228
 
   
 Топ коментарі
 
Ярош долго запрягает,но быстро решает.
Не буди ЗеБенятко лихо,пока оно тихо Ярош - Зеленскому: "Не играйте роль "отца нации" - у вас эта роль не получается, вы очень сильно фальшивите" - Цензор.НЕТ 3831
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я так понял, кроме "сам дурак!" зелеботам ответить ярошу и нечего?
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Скинули Януковича скинем і Зєлю, якщо заграється.
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Дмитре, ти бачив як кіт підскакує, коли його перелякати? Підкинь Зебілу свою візитку - побачиш.
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О, таки разворошил кубло коррупции, браво, Господин Президент! Ишь как закукарекали мародёры и их лизуны, уже угрозы пошли в ход. Только не забывайте, что угрожая ему, вы рискуете поиметь ответку от 74% населения страны, мало не покажется, вас уже вычеркнули из власти, вычеркнут и из страны.
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Что вы можете сделать против Яроша с помощью клавиатуры, дивана и тапочек-кроликов? Ярош - Зеленському: "Не грайте роль "батька нації" - у вас ця роль не виходить, ви дуже фальшивите" - Цензор.НЕТ 2570
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Нам клялся президент на Конституции, Кричал из телевизоров сурово: «Я положу конец любой коррупции!» Но выполнил всего три первых слова.
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Ну так... Шоколадные ботяры срут не переставая. Сцуки, оскорблять начинают. Хер из банов вылезешь.
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Репутация , говоришь?

СОВЕТНИК ЗЕЛЕНСКОГО АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК является ФИГУРАНТОМ СПИСКУ ЗАКРИТИХ СПРАВ ПРО НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ, який опублікувала САП
В цьому списку він значиться під № 44
44. ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК-від 24.04.2018 щодо незаконного збагачення міністром фінансів на суму 28,8 млн грн (квартири у Лондоні, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).
Информация опубликована в Украинской Правде 28.03.2019
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Иванов,Зюзю Беня устраивает и узкий круг люстрированных бень помельче.
Ты что думаешь, народ совсем оглох и ослеп?
И в Петины времена были коррупционеры и в Зюзины будут. Как говорится - мафия бессмертна. Но при всем при том Петро поднял армию, дал нашей церкви Томос, которого она ждала столетиями и Дал нам Закон про мову.
А что даст нам Зюзя?
Распродажу "надлишкового" имущества в армии, не стрелять, когда стреляют в наших, поддержку РПЦ и неподдержку ПЦУ, русский язык, после столетий убивания мовы?

Борьба с коррупцией была и будет. А вот плевать в ДУШУ народа не надо, топтаться по его истории и его исторических ранах не надо! Это чревато.
И если Зюзя не прекратит это делать, он плохо кончит.
И не надо создаватьв стране "узкий круг" да еще и с некоторым национальным уклоном. Мы все граждане Украины.
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гражданин Арош расскажи как славно служил барину с 2008по 2013 за бабло,а потом предал своего овоща...
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А ти, зєпідх*йлок, адресу свою скинь! Ярош тобі особисто розповість...тільки памперс не забудь...знадобиться!!
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гражданин Арош расскажи как славно служил барину с 2008по 2013 за бабло,а потом предал своего овоща...
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Ух яка пожежа... Осторожней Ольгино сожжоте, хотя нет продолжайте
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Зебіли вже проти оборонців України, деградація - лавинний і незворотній процес. Ярош - Зеленському: "Не грайте роль "батька нації" - у вас ця роль не виходить, ви дуже фальшивите" - Цензор.НЕТ 5990
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Как зеро? А почему такой поросячий визг везде стоит после его приездов???? Не потому ли что щимит он свиньям хвосты? Ахаха!!!
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Я вас понимаю - действительно смешно , то что вы придумали....
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Ты себе мозги прищемила. Хотя шо там щемить.
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Зебелики, ну не тянет Вофик на отца нации. Не тянет.
Как может быть отцом нации тот, кто обзывал свою родину проституткой? Это уже не смоешь.
Какая нация? Его волнует только свой узкий круг пристроить.
Свой узкий круг. Вы поняли , зебилы? Вас много, а круг узкий

18.07.19 10:23 Зеленский: Верить никому нельзя, все врут, все воруют - ну, кроме нашего узкого круга. ВИДЕО
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«Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность… Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике - если предаст Украину и тех людей, которые на Революции и войне погибли», - подчеркнул Ярош.
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А хіба на Хрещатику осоки ростуть? Бо смердючі тіла зрадників тільки це дерево може витримати...Зєлєбєня і без заяви Яроша їздив у супроводі 7(семи!) машин охорони...Тепер від страху вдвічі збільшить дозу...і охорони і іншого "заспокійливого" ..
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А в чем собственно выразилось,что Зеленский в поездках по областям "принизив державу"? В том, что выгнал разбойника Годунка и попытался построить проворовавшихся таможенников и лесников?
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Страшная история.
Почувствовал Хйуло во время сна, что на него кто-то смотрит, схватился в темноте и дрожащим голосом:
-Это Вы, Дмитрий Анатольевич?
-Так, це я! Ярош - Зеленському: "Не грайте роль "батька нації" - у вас ця роль не виходить, ви дуже фальшивите" - Цензор.НЕТ 4590
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Едут как-то верхом на лошадях Багратион и Кутузов. Багратион и справшивает:
-Михаил Илларионович, зачем Вы сожгли Москву?
-Ви мене не зрозумієте.... Ярош - Зеленському: "Не грайте роль "батька нації" - у вас ця роль не виходить, ви дуже фальшивите" - Цензор.НЕТ 3305
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вирно миркуеш
только он еще не понял, что голобородько - мифический персонаж
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что ему говорят коцапские политтехнологи, то он и играет, что ему богдан напишет то и подписывает...
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Петя сюськався з тими "хозяївами" життя.... і що??? Та нічого!!! Може й грубо Зеленський рлзмовляв але з їми тільки грубо та жорстко треба інакше діла не буде!
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команданте правий на всі 100! однак тупе бидло 73% срати хотіло на то, тарифи свати парашенка всєх абакрал хайп вова маладєц. та і не послухає, бо основні канали принципово царька не критикують
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Молодец, Ярош!!!

Правильно сказал!!!

Теперь зелебобы только в лужу могут пукать.
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Умственная и этическая культура мышления, изысканность речи филолога и позиционирующего себя очередным "провідником нації" г.Яроша "восхитительны"! Равно, как и его аддикция ненавистью, направленной как внутрь, так и вне страны, культивиремая как национальная идея! Прискорбно и непонимание им того, что невежество порождает нетерпимость , а ущербность жестокость и насилие...Что победа достигаемая насилием, в любом его проявлении, равносильна поражению, ибо всегда краткосрочна...
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Ненависть Яроша направлена на ворогів і не важливо де вони "внутри или вне страны". Вам, москалям, треба звикати до такої реакції - любові і братства не буде - горіть у пеклі! Ярош - Зеленському: "Не грайте роль "батька нації" - у вас ця роль не виходить, ви дуже фальшивите" - Цензор.НЕТ 8587
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И тут Остапа, тьфу ДМитрия понесло.
Ярош у вас минимальная поддержка населения только трёх западных областей, вас в ВР не будет и Слав богу, потому никто так не умеет пересраться со всеми как вы и ваше течение псевдо-паириотов.
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Ну що зебіки, будете Яроша люструвати чи знову- Путін ввєді?
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та да, обосрутся трусливые зелеботики Яроша люстрировать, ********* зеленые сопли глотать))))
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Респект ДМИТРУ ЯРОШУ!!!
Респект ДМИТРУ ЯРОШУ!!!
Респект ДМИТРУ ЯРОШУ!!!
Респект ДМИТРУ ЯРОШУ!!!
Респект ДМИТРУ ЯРОШУ!!!
Респект ДМИТРУ ЯРОШУ!!!
Респект ДМИТРУ ЯРОШУ!!!
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Ярош-недалёкий политик. Стрелять и ползать под пулями,это геройство,но на одном геройстве заедешь прямо х-лу в пасть. Вспомни как Дмитрий ездил с пецей-барыгой и агитировал за власть свинарчуков. Это политик? И рта не открыл: барыги , хватит красть и топить Украину. А тут проснулся. И на фонаре повесит и ,,ты не отец нации,,. Двуличник.
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Він не називав себе політиком.
Він вояка.
І зараз написав всю правду без прикрас.
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Якщо в твоєму розумінні Ярош недалекий політик, то ти, з примітивно-убогими міркуваннями, від неї, ще далі.
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Большего позора, чем твоя "работа" в Раде, представить сложно.
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Я віддаю приорітет цій силі, але голос не дам, бо не пройдуть, хіба якщо буде мажоритарник. Зебіли заставляють мене голосувати за Пороха. Ярош - Зеленському: "Не грайте роль "батька нації" - у вас ця роль не виходить, ви дуже фальшивите" - Цензор.НЕТ 7463
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Ещё бы эту рожу зажратую Тягнибока убрать и было бы неплохо.
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Каким бы не был Ярош, ему можно все простить, он проливает свою кровь за Родину,он рискует жизнью.
И вы, скунсы вонючие, не смейте на него тявкать
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Чьё б продажное мычало то б молчало.
Мразь ты Ярош, когда продался и Пете и СБУшника, и другим ....
Твоя совесть всё тебе покажет.
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Советую: не набирайте мажорно -прислужницьке быдло в своей офис, не перебирайте на себя функций, которые не свойственны Президенту Украину, не играйте роль "отца нации"
( Д. Ярош)

Пан Ярош, в то ремя как Вы Родину защищали, это убогое чмо поливало Украину грязью.

Не стоит опускаться до общения с быдлом, которое тем самым быдлом, электоральным жвачным большинством,было вытолкнуто наверх мутных вод Украинской политики.

С уважением.
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Ярош проект московії ,пецін лизоблюд.А я ще за нього в 2014 голосував.Повне розчарування.
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«Подгавкиватели» и «полупокерные дебилы»: Ярош нелицеприятно отозвался о советниках ЗеленскогоПолитик объяснил свой гнев тем, что советники главы государства превращают общение с людьми о беспокоящих их проблемах на дешевый пиар Владимира Зеленского. Этот момент особенно впечатлил Яроша. Причем, ведут себя они просто по-хамски. Советники президента постоянно перебивают людей, обращаются к ним на «ты». Впрочем, политик добавил, что такая манера поведения характерна и для самого главы государства.
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шкода що статті можна поставити тільки 1 лайк((
а так + 150....00..
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Помоему Шоколадная срака из себя гетьмана лепит! Ярош не политик , не далекий человек , но патриот и лучшее его место на фронте сержантом .
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этому пэтриоту сраному бабло платили чтобы его не видеть и не слышать в Раде.
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А вот и "визитка Яроша". Зеленский, читай. Те.
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Ну и где твой Ярош? На фронте? Значит нехер в политику лезть. А если полез, то нужно было 5 лет бороться с мародерами Порошенко и посещать ВР.
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Ярош - это атаман бандитов из 90-х. Все его структуры занимаются крышеванием, вымогательством и разбоем. В АТО его банды занималились и занимаются тем же. Этому херою место в тюряге на нарах, а лучше в деревянном макентоше. Бабло и команды он пулучает от кацапского фюрера.
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От яроша осталось только его визитка. Ярош, ты - никто и слова твои просто треп.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯрош - Зеленському: "Не грайте роль "батька нації" - у вас ця роль не виходить, ви дуже фальшивите"
 
 
 
 
 
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