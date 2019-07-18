 Радник в.о. глави СБУ Дубілет анонсував боротьбу з рейдерством та просить повідомляти про випадки "віджиму" власності

Про це він повідомив у своєму Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Рейдерство - величезна проблема для України. Просто вражає, реєстратори (а їх близько 10 000) можуть у нашій країні запросто переписати нерухомість, землю або бізнес на нового власника. Причому бізнес-процес побудований так, що попередній власник може нічого про це не знати.
Через це Україна втрачає мільярди. Адже, зокрема, через цю проблему на наш ринок не заходять іноземні банки (дешеві кредити) і взагалі іноземний бізнес", - пояснив Дубілет.
За його словами, робоча група, в якій він бере участь, намітила низку заходів, "щоб побороти це зло якнайшвидше".
Радник виконувача обов'язків глави Служби безпеки України звернувся з проханням повідомляти йому про випадки шахрайства, коли нерухомість, земля або бізнес незаконно змінили свого власника через незаконні дії реєстраторів.
"Якщо ви знаєте когось, хто б міг розповісти про такий випадок, напишіть, будь ласка, на reiderstvo.study@gmail.com. У цьому листі опишіть дуже коротко, яка власність і за яких обставин була вкрадена, а також контактний телефон того, кому ми могли б зателефонувати і розпитати деталі", - додав він.
Дмитрий - конечно очень крутой "специалист" в своей сфере и пишет интересные посты про «Монобанк», но вот пустить такого клиента в борьбу с коррупцией - это совсем другое. Это все равно, что поставить козла стеречь огород или Азарова преподавать украинский язык.
У меня есть одно дельце, в котором регистратор из Овидиополя на площадь шести квартир в жилом доме в Одессе, принадлежащих одному лицу, зарегистрировал нежилое помещение на имя некоего Глушакова, фигуранта по многим уголовным производствам, связанным с использованием поддельных документов и предоставлении их нотариусам. В банду Глушакова входят, как минимум, и.о.председателя Овидиопольской РГА Одесской области Ильченко (жена и мать которого - нотариусы), госрегистратор этой же РГА Марущак, глава Приморской РА Одесского горсовета Королёв... А я жду не Дубилета, а смены состава антирейдерской комиссии Мин'юста, чтобы подать туда соответствующие материалы.
В "учебных" целях даю регномер "нежилого" (двойника) объекта недвижимого имущества в Госреестре вещных прав на недвижимое имущество: 959989351000.
СООБЩАЮ:
Барышевский суд производит рейдерское уничтожение Авиакомпании SkyUp.
...
И ШО? Как ты прореагировал?
Это очень специфическая сфера законодательства и они активно пользуются тем, что большинство юристов (не говоря уже про простых людей) мало разбираются в нюансах.
Запуск схемы рейдерства произошел в 2014 году под вполне популярными и понятными лозунгами "Упрощение ведения бизнеса", "борьба с коррупцией в сфере регистрации прав". Но на деле в тексты Законов, а в дальнейшем в постановления КМ и приказы МЮ, были внесены такие изменения, которые по факту делали рейдерство доступным в самом широком смысле, при этом ответственность лиц, совершавших такие действия - весьма призрачной, как и возможность вернуть украденное.
Идеологи и воплотители этой схемы не думали что породят такой кошмар, они рассчитывали, что смогут держать все под контролем, Но жизнь диктует свои правила.
ты факты в суд предоставь
А я похоже угадал.
А если - нет, - звиняйте, Ну оочень стиль общения похож , ну оочень.
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