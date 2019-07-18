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 Політика України, Суспільство
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Все про:рейдерство (166) Дмитро Дубілет (1)

 Радник в.о. глави СБУ Дубілет анонсував боротьбу з рейдерством та просить повідомляти про випадки "віджиму" власності

Ексдиректор з інформаційних технологій "Приватбанку" Дмитро Дубілет, призначений нещодавно радником в.о. глави СБУ Івана Баканова, анонсував низку заходів щодо боротьби з рейдерством.

Про це він повідомив у своєму Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Рейдерство - величезна проблема для України. Просто вражає, реєстратори (а їх близько 10 000) можуть у нашій країні запросто переписати нерухомість, землю або бізнес на нового власника. Причому бізнес-процес побудований так, що попередній власник може нічого про це не знати.

Через це Україна втрачає мільярди. Адже, зокрема, через цю проблему на наш ринок не заходять іноземні банки (дешеві кредити) і взагалі іноземний бізнес", - пояснив Дубілет.

За його словами, робоча група, в якій він бере участь, намітила низку заходів, "щоб побороти це зло якнайшвидше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колишнього IT-директора "Приватбанку" Дубілета призначено радником в.о. глави СБУ Баканова

Радник виконувача обов'язків глави Служби безпеки України звернувся з проханням повідомляти йому про випадки шахрайства, коли нерухомість, земля або бізнес незаконно змінили свого власника через незаконні дії реєстраторів.

"Якщо ви знаєте когось, хто б міг розповісти про такий випадок, напишіть, будь ласка, на reiderstvo.study@gmail.com. У цьому листі опишіть дуже коротко, яка власність і за яких обставин була вкрадена, а також контактний телефон того, кому ми могли б зателефонувати і розпитати деталі", - додав він.

Радник в.о. глави СБУ Дубілет анонсував боротьбу з рейдерством та просить повідомляти про випадки віджиму власності 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138227
 
   
 Топ коментарі
 
корбан знатний рейдер.але ж він свій
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"Сообщать ему" - опять "телефонное право"?!
СООБЩАЮ:
Барышевский суд производит рейдерское уничтожение Авиакомпании SkyUp.
...
И ШО? Как ты прореагировал?
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Команда Зеленского для борьбы с коррупцией привлекает бывшего IT-директора «Приватбанка» Дмитрия Дубилета. Дмитрий работал в банке именно в момент крупнейшей аферы всех времен в Украине - выводе 5 миллиардов на оффшорные счета и помогал Коломойскому создавать и проводить хитрые схемы. А его отец в это время был третьим по величине акционером банка. Талантливый сынок, правда зебилы?

Дмитрий - конечно очень крутой "специалист" в своей сфере и пишет интересные посты про «Монобанк», но вот пустить такого клиента в борьбу с коррупцией - это совсем другое. Это все равно, что поставить козла стеречь огород или Азарова преподавать украинский язык.
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reiderstvo.study@gmail.gov.ua - это переводится как "учимся рейдерству с помощью гугл-почты"?

У меня есть одно дельце, в котором регистратор из Овидиополя на площадь шести квартир в жилом доме в Одессе, принадлежащих одному лицу, зарегистрировал нежилое помещение на имя некоего Глушакова, фигуранта по многим уголовным производствам, связанным с использованием поддельных документов и предоставлении их нотариусам. В банду Глушакова входят, как минимум, и.о.председателя Овидиопольской РГА Одесской области Ильченко (жена и мать которого - нотариусы), госрегистратор этой же РГА Марущак, глава Приморской РА Одесского горсовета Королёв... А я жду не Дубилета, а смены состава антирейдерской комиссии Мин'юста, чтобы подать туда соответствующие материалы.
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Корректировка: у Ильченко не жена нотариус, а сестра, но это особого значения не имеет, т.к. сам он - бывший оперуполномоченный (УБЭП, ГСБЭП) Соломенского райотдела милиции киевского главка.

В "учебных" целях даю регномер "нежилого" (двойника) объекта недвижимого имущества в Госреестре вещных прав на недвижимое имущество: 959989351000.
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Дубилет - крутой IT-руководитель. Если организуют прозрачную электронную систему, у коррупции не будет шансов.
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Украина - после выборов - зеля и К - тел.на почту отправлю - индеец))))
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"Сообщать ему" - опять "телефонное право"?!
СООБЩАЮ:
Барышевский суд производит рейдерское уничтожение Авиакомпании SkyUp.
...
И ШО? Как ты прореагировал?
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Незаконный отжим территории воинской части строительной компанией. КИЕВ
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Я могу пофамильно назвать тех, кто возглавляет систему рейдерства. На сегодня это министр юстиции Петренко и его первый зам Сукманова Олен, Основным "проталкивателем" этих Законов была "Женщина третьего тысячелетия" при самой активной участии Народного фронта (который уже к тому времени контролировал антикоррупционную сферу).

Это очень специфическая сфера законодательства и они активно пользуются тем, что большинство юристов (не говоря уже про простых людей) мало разбираются в нюансах.
Запуск схемы рейдерства произошел в 2014 году под вполне популярными и понятными лозунгами "Упрощение ведения бизнеса", "борьба с коррупцией в сфере регистрации прав". Но на деле в тексты Законов, а в дальнейшем в постановления КМ и приказы МЮ, были внесены такие изменения, которые по факту делали рейдерство доступным в самом широком смысле, при этом ответственность лиц, совершавших такие действия - весьма призрачной, как и возможность вернуть украденное.
Идеологи и воплотители этой схемы не думали что породят такой кошмар, они рассчитывали, что смогут держать все под контролем, Но жизнь диктует свои правила.
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та пофамильно любой зебил может кого угодно назвать )))))

ты факты в суд предоставь
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чёрт лошпедовский, посланный Зелемойским нахрен - это ты ?
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Нет, не угадали.
А я похоже угадал.
А если - нет, - звиняйте, Ну оочень стиль общения похож , ну оочень.
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анекдот: рейдери будуть боротися з рейдерами
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