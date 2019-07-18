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 Політика України
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 Домовленість про "режим тиші" вперше містить заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність сторін, - Безсмертний

Домовленість про безстрокове припинення вогню на Донбасі з 21 липня вперше передбачає заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність сторін за її порушення, зазначає представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Роман Безсмертний.

"Була досягнута домовленість, що з 0:01 21 липня починається безстрокова заборона на обстріли", - сказав він на брифінгу в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Безсмертний зазначив, що вперше в такому документі забороняється "будь-яке ведення вогню".

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"У заяві зазначено про відповідальність осіб за відкриття вогню, а також передбачено публічну заяву сторін про припинення вогню", - наголосив він.

За його словами, сторони фактично "публічно беруть на себе зобов'язання не вести вогонь упродовж невизначеного періоду".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138226
 
   
 Топ коментарі
 
Вы че там еб*нулись окончательно? Кто будет нести ответственость? Моторола?
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запрет на обстрелы, ответственность за открытие огня - вы серьёзно?!
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бред, после подбитых скорых такое принять
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Вы че там ***нулись окончательно? Кто будет нести ответственость? Моторола?
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запрет на обстрелы, ответственность за открытие огня - вы серьёзно?!
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дебіли блдт...з тієї сторони срали на ваші заборони і відповідальність...
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Вони там добазаряться що нашим не можна буде і з рогатки стрельнути у відповідь.
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вообще у зеленой сопли крыша поехала как можно кацапам доверять суки продажные
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бред, после подбитых скорых такое принять
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Больше кина не будет? в смысле видео с беспилотников обстрела позиций сеперов
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Памятка народам мира!
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...
увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
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и какая ответственность? как отследить наказали ли? или стрелявших выдаем противоположной стороне для наказания? )))
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Интересно а гаранты подписания етого договора с боевиками будут сидеть в окопах на передовой контролировать мир? Ато что то мне кажется у нас опять будут десятки убитых а Кучма с Мертвечуком разведут руками и скажут ну не шмагла я.
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если по нашим пальнут а они ответят - будут нести ответственность, а коцап или сепар посмеиваться в ролике на ютубе...
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Урааааа!!! 21-го война окончится, ждём, а до этого надо отстрелять все боеприпасы, потому что они, уже не будут никому нужны)
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а починається 21 щоб лохи вибрали зека-манду?
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Відповідальність має бути одна - "Точка-У" на місце такої стрілянини.
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Ответственность? Розгами? Или раком? Придурки...
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Все вписується в план розвалу української армії зсередини. Спитайтеся дебіли бойових атошників, чи хтось з них після цього продовжить контракт або підпише новий.
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Мені це нагадує "режим тиші", який запросили сєпари з 06.12.14 по 01.01.15 - що було потім всі добре знають.
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А какая ответственность будет? )))))) клоуны
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Коли декілька тижнів перед цим про заборону стріляти у відповідь говорив кучма, всі казали, що це його особиста думка. А тепер згадайте "особисті думки" богданів, шефірів, коломойських і іншої ****.ти - всі вони будуть реальністю через деякий час.
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"Доверие сторон - минимальное"
Предвыборный хрд.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДомовленість про "режим тиші" вперше містить заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність сторін, - Безсмертний
 
 
 
 
 
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