EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  3928  23
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (2129) обмін (413) Пєсков (563) Путін (10166) полонені (403)

 У Москви і Києва різне розуміння обміну "всіх на всіх", - Пєсков

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що під час телефонної розмови між Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським йшлося про обмін російських і українських громадян між двома країнами за формулою "всіх на всіх", але її ще слід уточнити експертам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Справді, під час телефонної розмови згадувалася ідеальна формула "всіх на всіх", говорилося, що в підсумку саме до цієї формули і було б бажано прийти", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи справді, як стверджує Зеленський, під час телефонних переговорів президентів двох країн Путін запропонував обмін "всіх на всіх".

"Але при цьому робилася обмовка, що розуміння слова "всіх" у російської та української сторони різний у деяких аспектах. Тому експерти мають зблизити це розуміння, і тоді реалізація стане ймовірнішою", - зазначив прес-секретар президента.

Пєсков уточнив, що йдеться "про відмінності в людях": "Кого вважають усіма: в Києві вважають одних, в Росії вважають інших, і навпаки".

Читайте також: Домовилися готувати до взаємного звільнення підтверджених осіб у форматі 69 на 208, - Оліфер про переговори ТКГ у Мінську

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи говорить він зокрема про ув'язненого в РФ режисера Олега Сенцова, Пєсков сказав: "Я не буду говорити про персоналії, я вам кажу про принцип".

Напередодні Зеленський в інтерв'ю "Відверто з президентом", висловив упевненість, що обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" буде з часом реалізовано, але спочатку потрібно уточнити списки, а поки можна почати з тих, кого точно підтверджено, зокрема, з утримуваних в Росії українських моряків.

"Президент Російської Федерації мені сказав, що бачить вирішення питання полонених всіх на всіх. Я йому відверто сказав, що всіх на всіх я - з радістю, але є одна ситуація. Список наших всіх, тих хлопців, які перебувають саме на тимчасово окупованих територіях, не збігається зі списком людей, які контролюють зараз наші тимчасово окуповані території", - сказав Зеленський.

"Тому всіх на всіх ми обов'язково зробимо, але давайте спочатку повернемо всіх тих, хто є в Росії, є в Криму, і почнемо з моряків. Мені здається, що це нормальний крок для відновлення діалогу, і реальний сильний крок до того, щоб припинити війну", - підкреслив президент України.

Перша розмова президентів Путіна і Зеленського відбулася 11 липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138224
 
 
 Топ коментарі
 
17-летняя Элсемик. Пассажирка МН 17 Её отец написал письмо путину, по убийству им и его сепаратистами, его любимой и единственной дочери. - Надеюсь, что вы гордитесь, что вы убили молодую жизнь и что завтра вы можете снова смотреть в зеркало. Отец Элсемик, чья жизнь разрушена. - Selvestor Vivaт
У Москвы и Киева разное понимание по обмену "всех на всех", - Песков - Цензор.НЕТ 5605

Це важко сприймається.





·
 показати весь коментар
 
Вам мокшанским тугодумным рептилоидам вообще все туго доходит, ибо вместо мозгов у вас ВАТА!!!
 показати весь коментар
 
в одном письков прав: что речь идет "о различии в людях". люди - у вас в тюрьмах, у нас - ваши животные, да и то вряд-ли человекообразные.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Когда речь зайдёт об амнистии вообще понимать перестанете.
 показати весь коментар
 
 
Вам мокшанским тугодумным рептилоидам вообще все туго доходит, ибо вместо мозгов у вас ВАТА!!!
 показати весь коментар
 
 
Людожерські "принципи" паРашки всім відомі...
 показати весь коментар
 
Признался, что воюет в Украине, козёл.
 показати весь коментар
 
 
17-летняя Элсемик. Пассажирка МН 17 Её отец написал письмо путину, по убийству им и его сепаратистами, его любимой и единственной дочери. - Надеюсь, что вы гордитесь, что вы убили молодую жизнь и что завтра вы можете снова смотреть в зеркало. Отец Элсемик, чья жизнь разрушена. - Selvestor Vivaт
У Москвы и Киева разное понимание по обмену "всех на всех", - Песков - Цензор.НЕТ 5605

Це важко сприймається.





·
 показати весь коментар
 
 
в одном письков прав: что речь идет "о различии в людях". люди - у вас в тюрьмах, у нас - ваши животные, да и то вряд-ли человекообразные.
 показати весь коментар
 
 
Понятие "всех" у раисии - "кого захотим" отдадим и "кого захотим" отдайте , да еще 3 к 1.
 показати весь коментар
 
Ну вы поняли. Как говорил *****, кремль говорит одно а подразумевает и делает другое.
 показати весь коментар
 
 
Шмаркля не послушала умных людей,которые советовали не звонить ***** и зелю в очередной раз макнули зеленой тупой мордой в говно.Ну ничего.Всем кварталом 95 его быстро оближут.А Богдан еще и отполирует.))
 показати весь коментар
 
 
В рф термін "усі" означає усі мінус українські моряки, мінус Сєнцов, мінус Балух. А так, в принципі, майже усі.
 показати весь коментар
 
 
я так понимаю что для дяди вовы вопрос стоит в том чтобы срочно выдернуть двух человечков - бевика обеспечивавшего перевозку бука и нач пво снежного причем до того как их допросят прокуроры межд след групы с нидерландов --все остальное просто дымовая завеса
 показати весь коментар
 
и самое печальное будет если зеленский решит что овчинка стоит выделки и отдаст этих двух-
 показати весь коментар
 
так мы ваще все по разному понимаем и видим
начнем с Крыма...или Донбасса...или "руцкого мира" с градами и буками ввалившимися в наш дом...с Азовского моря и керченского моста....с ихтамнетов и отпускников...
ну, по-разному мы это видим...с разных окопов...
 показати весь коментар
 
Если Россия не участник конфликта, то каким боком она участвует в обмене. Там (в Минске) своих русских представителей вагон и целая тележка. Т.е. Россия практически признает свое участие в конфликте , при этом прячась за иезуитством "настамнет" и циничной дипломатии Лаврова.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Москви і Києва різне розуміння обміну "всіх на всіх", - Пєсков
 
 
 
 
 
 вгору